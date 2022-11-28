Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón con đầu lòng: Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của quý tử

Hậu trường 28/11/2022 15:41

Mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc thông báo, vợ anh - Dianka Zakhidova đã hạ sinh con trai đầu lòng ngày 28/11.

Trên trang cá nhân mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc thông báo, vợ anh - Dianka Zakhidova đã hạ sinh con trai đầu lòng ngày 28/11. Anh hạnh phúc thông báo: "Chào mừng con trai đến với thế giới này của ba và mẹ. Yêu con rất nhiều! Từ hôm nay, ba đã có thêm một thiên thần để bảo vệ. Từ hôm nay, ba sẽ có thêm một người bạn nhỏ để làm mọi điều thú vị của cuộc sống. Và hơn thế nữa, ba sẽ có thêm một đồng đội để cùng đồng hành chăm sóc mẹ".

Sau đó, Bùi Tiến Dũng tiếp tục đăng tải những bức ảnh đầu tiên về quý tử của mình kèm theo dòng nhắn đầy hài hước: "Đừng có nhìn con ngại". Trong ảnh còn có sự xuất hiện của bố và em trai của Bùi Tiến Dũng. 

Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón con đầu lòng: Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của quý tử - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng đăng tải những bức ảnh đầu tiên về quý tử của mình - Ảnh: FBNV
Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón con đầu lòng: Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của quý tử - Ảnh 2
Nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, sau khi vượt cạn, sức khỏe của người mẫu Dianka Zakhidova cũng đã ổn định. Đồng thời, cô cũng có những chia sẻ xúc động trên trang cá nhân: "Con trai yêu quý nhất của mẹ, chào mừng con đến với gia đình chúng ta. Con đã làm cho cuộc sống của mẹ trở nên thật kỳ diệu. Yêu con nhiều lắm. Ba mẹ đã sẵn sàng tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này bên con. Chúc chàng trai nhỏ của mẹ khôn lớn mạnh khỏe và hạnh phúc. Mẹ mong những điều tốt lành sẽ đến với con và cả gia đình mình".

Nhiều bạn bè, người hâm mộ cũng đã gửi lời chúc mừng gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng. Họ cũng đoán chắc chắn con trai nam thủ môn sẽ thừa hưởng những nét đẹp từ cả ba và mẹ. 

Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón con đầu lòng: Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của quý tử - Ảnh 3
Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu Tây có cuộc sống hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Sau kết hôn, Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu Tây có cuộc sống hạnh phúc. Trên trang cá nhân, gia đình anh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Nam thủ môn chăm sóc vợ tận tình. Anh thường đưa đón vợ đi công việc, sấy tóc, thậm chí tết tóc giúp cô. Cả hai còn dạy nhau học tiếng Việt và tiếng Ukraine.

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng sinh con đầu lòng, ngoại hình nhóc tỳ gây tò mò

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng sinh con đầu lòng, ngoại hình nhóc tỳ gây tò mò

Trên trang cá nhân của mình, cầu thủ Bùi Tiến Dũng hạnh phúc thông báo gia đình đã chào đón nhóc tỳ ra đời.

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