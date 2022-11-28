Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón con đầu lòng: Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của quý tử

Trên trang cá nhân mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc thông báo, vợ anh - Dianka Zakhidova đã hạ sinh con trai đầu lòng ngày 28/11. Anh hạnh phúc thông báo: "Chào mừng con trai đến với thế giới này của ba và mẹ. Yêu con rất nhiều! Từ hôm nay, ba đã có thêm một thiên thần để bảo vệ. Từ hôm nay, ba sẽ có thêm một người bạn nhỏ để làm mọi điều thú vị của cuộc sống. Và hơn thế nữa, ba sẽ có thêm một đồng đội để cùng đồng hành chăm sóc mẹ".

Sau đó, Bùi Tiến Dũng tiếp tục đăng tải những bức ảnh đầu tiên về quý tử của mình kèm theo dòng nhắn đầy hài hước: "Đừng có nhìn con ngại". Trong ảnh còn có sự xuất hiện của bố và em trai của Bùi Tiến Dũng.