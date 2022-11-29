Thủ môn Bùi Tiến Dũng xúc động khoe con trai đầu lòng, tiết lộ bà xã gặp vấn đề trước khi sinh

Mới đây, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã nhận được vô vàn lời chúc khi chia sẻ một số khoảnh khắc đón con trai đầu lòng.

Người mẫu Dianka Zakhidova - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng đã hạ sinh con trai đầu lòng vào hôm 25/11 tại một bệnh viện phụ sản ở TP.HCM. Hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định. Mới đây, trên trang cá nhân, chàng thủ thành không khỏi xúc động trước khoảnh khắc con trai đầu lòng chào đời. Nguyên văn anh chia sẻ: "Lúc này đây, khi đã trọn vẹn mẹ tròn con vuông, ba mới có thể bình tâm để có vài lời nhắn nhủ đến con. Vì ba muốn lưu giữ lại kỷ niệm đặc ngày con đến với ba mẹ. Con chào đời lúc 3h35 sáng ngày 25/11/2022 và nặng 2,835gram.

Buổi tối trước ngày sinh con, ba đưa mẹ vào bệnh viện khám vì mẹ cảm thấy không được khỏe, huyết áp cao. Ba mẹ nghĩ đó chỉ đơn thuần là một buổi kiểm tra sức khỏe thông thường, thế nhưng sau khi khám cho mẹ thật kỹ lưỡng, bác sĩ báo tình hình khá là nghiêm trọng và phải mổ cấp cứu. Lúc đó, ba mẹ thật sự rất sốc vì mẹ con vẫn muốn sinh con tự nhiên nhất và ba mẹ chưa có sự chuẩn bị gì cho việc này. Ba đã luôn muốn được ở bên mẹ con trong suốt hành trình sinh, nhưng vì đây là ca mổ cấp cứu và ba không được phép vào. Ba chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn ekip đưa mẹ con vào phòng mổ. 1 tiếng chờ đợi đó là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời ba. Và cuối cùng, con đã cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh và bình an.

Và cuối cùng, cảm ơn con đã đến bên ba mẹ như món quà vô giá mà ông trời đã ban cho ba mẹ. Mai này, khi con khôn lớn, hãy cùng ba chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé. Ba mong con trai của ba mẹ sẽ là một chàng trai thật bản lĩnh và biết yêu thương mọi người". Thủ thành Bùi Tiến Dũng xúc động khi bế con trai đầu lòng trên tay - Ảnh: FBNV Bùi Tiến Dũng và bà xã hạnh phúc khi đón con trai đầu lòng - Ảnh: FBNV Nam thủ môn ân cần hỏi han sức khỏe của bà xã sau khi sinh - Ảnh: FBNV Trước đó, Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ rằng anh hạnh phúc vì từ nay có thêm một "thiên thần" để bảo vệ, một người bạn nhỏ để làm mọi điều thú vị trong cuộc sống, một đồng đội để cùng đồng hành chăm sóc vợ. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Bùi Tiến Dũng như Đức Chinh, Hoàng Thịnh,... gửi lời chúc mừng "mẹ tròn con vuông" đến gia đình anh. Hiện tại, cả hai bên gia đình nội và ngoại của thủ môn Bùi Tiến Dũng đều đã có mặt tại TP.HCM để chào đón thành viên mới. Trong suốt hành trình mang thai, người mẫu Dianka Zakhidova vẫn giữ được vóc dáng chuẩn và gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ. Cô thoải mái chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội và có sức khoẻ tốt suốt thai kỳ.

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