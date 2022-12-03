Thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón vợ con về nhà: Tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của bà xã hậu lần đầu 'vượt cạn'

Hậu trường 03/12/2022 09:31

Mới đây, Bùi Tiến Dũng đã được đón con trai về với tổ ấm nhỏ sau vài ngày bà xã nằm tĩnh dưỡng cũng như theo dõi sức khỏe tại viện.

Sau vài ngày nằm tĩnh dưỡng cũng như theo dõi sức khỏe tại viện, mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đón vợ và con trai về nhà. Trong loạt bức ảnh được Dianka đăng tải, không chỉ có ông xã đến đón hai mẹ con về nhà mà cả mẹ và em gái cũng đã có mặt để chào đón thành viên nhí. Hiện tại, có thể thấy Dianka đã lấy lại phần nào sức khỏe, gương mặt cũng tươi tắn, rạng rỡ hơn trước dù cô đang để mặt mộc. 

Trên trang Facebook cá nhân, Dianka đã xúc động chia sẻ lại những khoảnh khắc vừa qua. Với cô, những ngày vừa rồi dù đau đớn nhưng cũng lại ngọt ngào nhất khi nhìn thấy cậu con trai Danil chào đời. Dianka gửi những lời ngọt ngào tới quý tử nhỏ: “Đó là điều tuyệt vời nhất nhưng rất đau đớn trong những ngày qua. Vì có một sức khỏe mang thai hoàn hảo nhất, sinh mổ là lựa chọn cuối cùng mà tôi nghĩ sẽ xảy ra. Và để tôi nói với bạn rằng đó là nỗi đau nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời và cuối cùng, khoảnh khắc mong đợi bấy lâu nay đã đến. Vào 25/11 lúc 3 giờ 35 phút sáng. Chàng trai Danil của chúng tôi đã được sinh ra. Tôi tận hưởng đôi mắt, mũi, má dịu dàng, thơm tho của con trai và đồng thời, tôi ngay lập tức cảm thấy lo lắng về mẹ. Tôi lo lắng rất nhiều rằng tôi sẽ làm sai điều gì đó".

Thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón vợ con về nhà: Tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của bà xã hậu lần đầu 'vượt cạn' - Ảnh 1
Dianka xúc động khi nhớ lại hành trình 'vượt cạn' vừa qua - Ảnh: FBNV

 

Bên cạnh đó, cô nàng cũng không quên gửi lời cảm ơn tới chồng, người đã kề vai, sát cánh, chăm sóc cho cô suốt thời gian bầu bí. Bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng bộc bạch: “Cảm ơn chồng. Sự hỗ trợ của anh có ý nghĩa rất lớn đối với em. Anh luôn có mặt ở đó mỗi khi em thực sự cần. Chính những lời nói, sự xuất hiện của anh đã đem lại cho em nguồn sức mạnh và năng lượng to lớn. Cùng nhau, chúng ta có thể làm được mọi thứ. Yêu anh”.

Dianka cũng gửi lời cảm ơn tới mẹ, tới đội ngũ y, bác sĩ và những người bạn bè, người hâm mộ của cả 2 vợ chồng. Với cặp đôi, giây phút được đón em bé về nhà có lẽ là thời điểm họ đã chờ đợi rất lâu. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón vợ con về nhà: Tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của bà xã hậu lần đầu 'vượt cạn' - Ảnh 2Thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón vợ con về nhà: Tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của bà xã hậu lần đầu 'vượt cạn' - Ảnh 3
Cặp đôi chính thức đón quý tử nhỏ về nhà - Ảnh: FBNV
Thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón vợ con về nhà: Tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của bà xã hậu lần đầu 'vượt cạn' - Ảnh 4
không chỉ có ông xã đến đón hai mẹ con về nhà mà cả mẹ và em gái cũng đã có mặt để chào đón thành viên nhí - Ảnh: FBNV

 

Thời gian vừa qua, cặp đôi thực sự đã có khoảng thời gian hôn nhân hạnh phúc. Trong thời gian bà xã mang bầu, Bùi Tiến Dũng cũng thể hiện mình là một người chồng đảm đang, có thể làm được mọi việc trong gia đình để hỗ trợ vợ. Bên cạnh thời gian thi đấu, tập luyện, hầu hết thời gian rảnh Bùi Tiến Dũng đều dành cho bà xã. Anh thường xuyên đưa cô đi du lịch cùng để cô được cảm thấy thoải mái. Các công việc trong nhà như nấu ăn, dọn dẹp cũng được anh làm toàn bộ để cho vợ có thời gian nghỉ ngơi. 

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