Thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón vợ con về nhà: Tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của bà xã hậu lần đầu 'vượt cạn'

Sau vài ngày nằm tĩnh dưỡng cũng như theo dõi sức khỏe tại viện, mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đón vợ và con trai về nhà. Trong loạt bức ảnh được Dianka đăng tải, không chỉ có ông xã đến đón hai mẹ con về nhà mà cả mẹ và em gái cũng đã có mặt để chào đón thành viên nhí. Hiện tại, có thể thấy Dianka đã lấy lại phần nào sức khỏe, gương mặt cũng tươi tắn, rạng rỡ hơn trước dù cô đang để mặt mộc.

Trên trang Facebook cá nhân, Dianka đã xúc động chia sẻ lại những khoảnh khắc vừa qua. Với cô, những ngày vừa rồi dù đau đớn nhưng cũng lại ngọt ngào nhất khi nhìn thấy cậu con trai Danil chào đời. Dianka gửi những lời ngọt ngào tới quý tử nhỏ: “Đó là điều tuyệt vời nhất nhưng rất đau đớn trong những ngày qua. Vì có một sức khỏe mang thai hoàn hảo nhất, sinh mổ là lựa chọn cuối cùng mà tôi nghĩ sẽ xảy ra. Và để tôi nói với bạn rằng đó là nỗi đau nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời và cuối cùng, khoảnh khắc mong đợi bấy lâu nay đã đến. Vào 25/11 lúc 3 giờ 35 phút sáng. Chàng trai Danil của chúng tôi đã được sinh ra. Tôi tận hưởng đôi mắt, mũi, má dịu dàng, thơm tho của con trai và đồng thời, tôi ngay lập tức cảm thấy lo lắng về mẹ. Tôi lo lắng rất nhiều rằng tôi sẽ làm sai điều gì đó".