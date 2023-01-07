Diệp Lâm Anh được mẹ ruột tặng nhà để nuôi con, kết thúc thời gian ở nhà thuê hậu ly hôn

Hậu trường 07/01/2023 15:40

Sau khi ly thân chồng, Diệp Lâm Anh từng phải ở nhà thuê. Vượt qua sóng gió, hiện tại mẹ con nữ diễn viên đã có tổ ấm của riêng mình.

Chương trình Là nhà trên VTV3 với sự góp mặt của một nhân vật đặc biệt - ca sĩ, người mẫu Diệp Lâm Anh.

Được khán giả nhớ đến là một nghệ sĩ đa năng, một nữ doanh nhân bản lĩnh, Diệp Lâm Anh còn có những câu chuyện đời tư tốn giấy mực của giới truyền thông.

Những chia sẻ trong chương trình tuy ngắn nhưng cũng đủ cho khán giả thấy được những khó khăn, nỗi khổ mà Diệp Lâm Anh đã trải qua trong suốt thời gian vừa qua.

"Câu chuyện mà bất kể người phụ nữ nào cũng không mong muốn xảy ra, đó là thời điểm tôi cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng", Diệp Lâm Anh nói về hôn nhân của mình.

Diệp Lâm Anh được mẹ ruột tặng nhà để nuôi con, kết thúc thời gian ở nhà thuê hậu ly hôn - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh lấy lại tinh thần sau ly hôn. 

Kết thúc cuộc hôn nhân đầy trắc trở, Diệp Lâm Anh mang đến một nguồn năng lượng mới để thực hiện hóa mong muốn cải tạo ngôi nhà của mình khi đưa 2 con ra ở riêng. Vì là lần đầu làm nhà nên những bất an, lo lắng là điều không thể tránh khỏi, đây cũng là nỗi bận tâm lớn nhất của mẹ đơn thân khi đến với chương trình.

Diệp Lâm Anh chia sẻ: “Nhà là nơi giông bão dừng sau cánh cửa. Mẹ không hoàn hảo, không giàu có, không phải là tất cả của con nhưng con lại là tất cả những gì mẹ có. Mẹ dù có như thế nào thì cũng sẽ cố gắng để cuộc sống của con được bình yên, bắt đầu từ việc lo cho con một tổ ấm để mẹ con mình ở bên nhau".

Người đẹp tiết lộ đây là món quà mà mẹ cô dành tặng cho mình để nuôi con sau khi ly hôn.

“Để có được chỗ ở tốt cho mẹ Cún, Boorin và B.boy thì đây là món quà mà bà ngoại dành cho mẹ Cún với mong muốn con cháu của bà được ổn định và không phải bơ vơ nữa. Đúng là cuộc đời người phụ nữ có khó khăn bao nhiêu thì cũng cố gắng tất cả vì con, vì cháu. Từ nay cả nhà mình sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhé", Diệp Lâm Anh nói.

Diệp Lâm Anh được mẹ ruột tặng nhà để nuôi con, kết thúc thời gian ở nhà thuê hậu ly hôn - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh trong căn nhà mới được mẹ mua tặng.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, hoạt động với vai trò vũ công, người mẫu, ca sĩ, diễn viên. Chồng cũ của cô là doanh nhân Phạm Nghiêm Đức, sinh năm 1990, xuất thân trong gia đình làm kinh doanh.

Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức công khai mối quan hệ từ năm 2016. Tháng 5/2018, đám cưới của Diệp Lâm Anh gây "bão" truyền thông, mạng xã hội. Nhiều người trầm trồ trước độ chịu chơi của chàng doanh nhân khi tổ chức hôn lễ xa hoa.

Sau khi kết hôn, Diệp Lâm Anh khá kín tiếng về đời tư. Cô tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh, chăm lo cho gia đình. Tháng 11/2018, cô sinh con gái đầu lòng. 5 tháng sau, cựu người mẫu thông báo mang thai lần hai. Thời gian đầu, ông xã luôn sát cánh cùng Diệp Lâm Anh, tổ ấm của hai vợ chồng được khán giả ngưỡng mộ. 

Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, vợ chồng Diệp Lâm Anh ít đi sự kiện, chụp ảnh cùng nhau. Vài tháng sau, tin đồn rạn nứt xuất hiện. Trên mạng xã hội cũng lan truyền loạt ảnh, video ghi lại cảnh chồng Diệp Lâm Anh sánh đôi cùng người phụ nữ khác, làm rộ lên nghi vấn "người thứ ba".

Diệp Lâm Anh được mẹ ruột tặng nhà để nuôi con, kết thúc thời gian ở nhà thuê hậu ly hôn - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh và chồng cũ - doanh nhân Nghiêm Đức

Đầu năm 2022, Diệp Lâm Anh thông báo ly thân và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục ly hôn. Nữ diễn viên chia sẻ 2 vợ chồng không cùng quan điểm trong công việc, dần dẫn tới những mâu thuẫn khác nên ngày càng xa cách. Kể từ đây, cô và chồng cũ bước vào cuộc tranh giành quyền nuôi con với nhiều ồn ào, tranh cãi. 

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