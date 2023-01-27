Xúc động lời từ biệt cuối cùng của ba con gái Lê Khanh, Lê Vân, Lê Vi dành cho NSND Trần Tiến: 'Chúng con trân quý đời này được làm con của bố'

Lễ tang NSND Trần Tiến diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội). Đông đảo bạn bè, người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ đã đến tham dự, tiễn biệt nghệ sĩ gạo cội.

Thông tin từ báo Tiền Phong, NSƯT Lê Vi đọc bức thư cuối cùng gửi cho người cha kính yêu - NSND Trần Tiến. Trong thư, NSƯT Lê Vi chia sẻ: "Cuối cùng cũng phải nói lời chia xa vì cuộc đời có sinh - lão - bệnh - tử, nước mắt ba chị em con rơi, không có nghĩa là chúng con đau khổ. Chúng con trân quý đời này được làm con của bố, để chúng con có chút danh phận trên con đường nghệ thuật". Ba nữ nghệ sĩ không kìm nổi nước mắt khi gửi lời tiễn biệt người cha kính yêu - Ảnh: Báo Tiền Phong NSƯT Lê Vi cho biết sau mấy cái Tết không được về nhà, nữ nghệ sĩ không biết có ngày lại được ôm lưng còng của NSND Trần Tiến, được bón từng miếng ăn cho ông. Ba chị em NSƯT Lê Vi khúc khích chuyện ngày xưa để át đi tiếng khò khè, ho rút ruột từng cơn không ngừng nghỉ của ông.

"Hôm nay, tiếng ì ạch của máy thở đã ngừng, tiếng than phiền mong một đêm yên giấc cũng im bặt. Con chỉ thấy những tiếng thì thầm của khán giả trung thành, những đồng nghiệp cùng họ hàng ruột thịt gần xa có mặt để tiễn biệt bố - nghệ sĩ của nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng", NSƯT Lê Vi nghẹn ngào đọc những dòng thư cuối cùng gửi cho người cha kính yêu. 3 cha con NSND Trần Tiến khi ông còn tại thế - Ảnh: Báo Tiền Phong "Chết không phải là hết, chúng con cảm nhận được bố đang ở nơi đây, đang chứng kiến sự kiện này và đang mỉm cười hóm hỉnh trong niềm hạnh phúc viên tròn. Cảm ơn bố đã đón con về, để ba chị em con được ở bên bố, trong phút giao thừa đón năm mới, trước khi nói lời ly biệt. Hãy ra đi thanh thản bố nhé, ba chị em con yêu bố rất nhiều", NSƯT Lê Vi tiễn biệt NSND Trần Tiến.

NSND Lê Khanh đọc thơ, thay lời của bố chào bạn bè, người thân để về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông từng nhắn nhủ người ở lại: Khi tôi chết, những người thân đừng nhỏ lệ. Hãy nhớ tới tôi - một Trần Tiến, thế thôi. NSƯT Xuân Bắc cùng đoàn cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam tới tiễn biệt NSND Trần Tiến - Ảnh: Zing News "Chết là trở về tinh thể sao trời, trả trái đất những gì vay mượn trước/ Chào những bộ hành tuổi xanh xuôi ngược/ Tôi xuống ga đời trả lại vé quê hương”, NSND Lê Khanh cất giọng đọc. Trước đó như Zing News đã đưa tin, NSƯT Xuân Bắc cùng đoàn cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam tới tiễn biệt NSND Trần Tiến. Ông là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu khi còn công tác tại Đoàn Kịch nói Trung ương từ tháng 10/1954 (nay là Nhà hát kịch Việt Nam).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-ong-loi-tu-biet-cuoi-cung-cua-ba-con-gai-le-khanh-le-van-le-vi-danh-cho-nsnd-tran-tien-chung-con-tran-quy-oi-nay-uoc-lam-con-cua-bo-549713.html