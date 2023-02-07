Hậu thành công của Về Nhà Đi Con, netizen than trời vì còn lâu nữa mới được nhìn thấy Bảo Thanh trên màn ảnh vì điều này?

Hậu trường 07/02/2023 09:58

Bảo Thanh tiết lộ có ý định sinh con lần 3 và chưa hề biết thời điểm cụ thể để quay trở lại màn ảnh.

Tại thời điểm sau khi bộ phim Về nhà đi con khép lại, Bảo Thanh từng nhận về kỳ vọng của công chúng sẽ tiếp tục tham gia các dự án phim truyền hình của "vũ trụ VTV". Tuy nhiên, đứng trước sự nghiệp đang bay cao cô lại bất ngờ từ bỏ tất cả để lựa chọn vun đắp cho tổ ấm của mình. 

 

Hậu thành công của Về Nhà Đi Con, netizen than trời vì còn lâu nữa mới được nhìn thấy Bảo Thanh trên màn ảnh vì điều này? - Ảnh 1
Bảo Thanh đang dành tình cảm nhiều hơn cho gia đình mình trong giai đoạn nghỉ ngơi - Ảnh: Internet

Có thể thấy kể từ sau sự thành công của Về Nhà Đi Con, khán giả rất ít nhìn thấy Bảo Thanh xuất hiện trên sóng truyền hình, cô nàng dành nhiều thời gian chăm sóc con cái và tình cảm vợ chồng. Thậm chí, thông tin mới đây cô nàng tiết lộ e rằng khán giả còn phải chờ rất lâu nữa mới được nhìn thấy nữ diễn viên xuất hiện trong một dự án phim ảnh

Hậu thành công của Về Nhà Đi Con, netizen than trời vì còn lâu nữa mới được nhìn thấy Bảo Thanh trên màn ảnh vì điều này? - Ảnh 2
Bài đăng của cô nàng trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể cô tâm sự: "Nghỉ ở nhà chăm con, bây giờ con lớn lớn thấy nó trộm vía xinh quá lại muốn đẻ tiếp. Lắm lúc tôi thấy sợ tôi quá các mẹ ạ". Ngoài ra Bảo Thanh còn chiêu đãi người hâm mộ khoảnh khắc chụp cận mặt vô cùng ngọt ngào.

Ở dưới phần bình luận, Bảo Thanh khá vui vẻ khi trò chuyện với người hâm mộ. Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ phản ứng của chồng sau khi nghe cô muốn có thêm con: "Ông này còn kêu anh bạc tới cả lông mày rồi đây này". 

Hậu thành công của Về Nhà Đi Con, netizen than trời vì còn lâu nữa mới được nhìn thấy Bảo Thanh trên màn ảnh vì điều này? - Ảnh 3

Hậu thành công của Về Nhà Đi Con, netizen than trời vì còn lâu nữa mới được nhìn thấy Bảo Thanh trên màn ảnh vì điều này? - Ảnh 4
 Khán giả khen ngợi nhan sắc lão hóa ngược của Bảo Thanh - Ảnh: Internet

Ngoài ra khi có nhiều người hâm mộ hỏi về dự định đi đóng phim, nữ diễn viên đều trả lời khá lấp lửng và không nói rõ kế hoạch "tái xuất" màn ảnh nhỏ. Trước đó Bảo Thanh từng cho biết sẽ sớm quay trở lại: "Chỉ là mình muốn nghỉ lâu hơn một chút nữa để cân bằng lại tất cả mọi thứ. Khi thực sự sẵn sàng, mình sẽ quay trở lại thôi mà! Chờ mình nhé, hy vọng tới lúc đó mọi người vẫn dành nhiều tình yêu thương cho mình như trước đây, như bây giờ".

Bảo Thanh tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, là một nữ diễn viên người Việt Nam. Bảo Thanh được biết đến nhiều qua vai diễn Minh Vân trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng.

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