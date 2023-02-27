Tạm gác drama chồng đại gia hờ hững sang một bên, Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ sự thay đổi lớn kể từ sau khi kết hôn

Hậu trường 27/02/2023 13:37

Mới đây Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong một chương trình đã có nhưng chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn với thiếu gia diễn ra như thế nào để người hâm mộ có thể hiểu hơn sau những lùm xùm vừa qua.

Kể từ sau khi kết hôn, mọi động thái của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - thiếu gia Đỗ Vinh Quang (con trai bầu Hiển) đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Ngoài việc được nhiều người ngưỡng mộ và quan tâm ra, cả 2 còn thường xuyên bị các anti fan tấn tấn công mỗi lần một trong hai gặp chuyện, đơn cử như trường hợp gần nhất khi chồng của nàng hậu được cho là đã có hành động không ga lăng khi không mở cửa cho vợ. 

Tạm gác drama chồng đại gia hờ hững sang một bên, Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ sự thay đổi lớn kể từ sau khi kết hôn - Ảnh 1
Khoảnh khắc khiến thiếu gia Hà Nội bị dân mạng chỉ trích - Ảnh: Internet

Trước ồn ào này của chồng thiếu gia, Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ với báo chí rằng, cô cảm thấy sự việc vừa qua là hoàn toàn bình thường. Người đẹp cũng cho biết bản thân xưa nay không muốn làm to chuyện nên sẽ để cho nó tự lắng xuống và không có bất kỳ lời phản pháo nào thêm. 

Tạm gác drama chồng đại gia hờ hững sang một bên, Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ sự thay đổi lớn kể từ sau khi kết hôn - Ảnh 2
Cặp đôi lựa chọn im lặng để mọi chuyện lắng xuống - Ảnh: Internet

Tương tự, về phía thiếu gia Đỗ Vinh Quang, mặc cho dân mạng tranh cãi nảy lửa, người chê trách, người bênh vực... anh cũng không quan tâm và cảm thấy không cần thiết phải lên tiếng phân trần. 

Mới đây, trong chương trình Bước ngoặt cuộc đời phát sóng tối 26/2 trên kênh BTV9, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ về những thay đổi trong cuộc đời. Bà xã của Vinh Quang cho biết bản thân đã phải thay đổi rất nhiều để trở thành một người vợ tốt khi hầu như thời gian dành hết cho gia đình và tạm gác sự nghiệp của mình lại sang một bên. 

Tạm gác drama chồng đại gia hờ hững sang một bên, Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ sự thay đổi lớn kể từ sau khi kết hôn - Ảnh 3
Nàng hậu hầu như dành trọn thời gian cho chồng và gia đình - Ảnh: Internet

Cụ thể người đẹp cho biết : "Tôi phải tự lập hơn, không thể vô tư, thích gì làm nấy như khi còn độc thân. Tôi phải tính toán, suy nghĩ để gia đình nhỏ hạnh phúc, êm ấm", Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

 

Được biết, sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh sống cùng bà và bố mẹ chồng. Nàng hậu cũng "bật mí" bí quyết để làm hài hòa mối quan hệ với nhà chồng, theo đó, chỉ cần đối xử chân thành, giúp đỡ và yêu thương bằng cả trái tim sẽ khiến mọi người dần có tình cảm.

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