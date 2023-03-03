'Dậy sóng' bài đăng tố nghệ sĩ Trấn Thành 'chuyên nói đạo lý' nhưng có hành động 'kém duyên' với khán giả ở rạp chiếu phim?

Hậu trường 03/03/2023 06:50

Hiện ồn ào có thái độ không đẹp nghệ sĩ Trấn Thành tại rạp phim vẫn đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt một bài viết với nội dung phê bình hành động không đẹp của nghệ sĩ Trấn Thành tại rạp chiếu phim. Cụ thể, theo đó chủ nhân của bài đăng này cho biết: "Đúng là những người hay nói đạo lý thì thường sống như... Đây là nói về Trấn Thành. Tối qua đi coi phim ở C. suất 23h20 "Siêu lừa...", gặp Trấn Thành + Ân + Ali + Mạnh Quỳnh... Mình có nhường gia đình 3 người mua trước vì có cô đi xe lăn. Xong Trấn Thành từ sau lên thì C. thấy đông khách mới mời qua máy kế bên mua vé. Trấn Thành bảo còn lại nhiu chỗ anh bao cả rạp, thì mình đang chờ nãy giờ có nói với Trấn Thành 'cho em xin 2 chỗ với anh, em đợi nãy giờ' thì Trấn Thành nói 'anh cần sự riêng tư em ơi'. Mình khá là thất vọng!

'Dậy sóng' bài đăng tố nghệ sĩ Trấn Thành 'chuyên nói đạo lý' nhưng có hành động 'kém duyên' với khán giả ở rạp chiếu phim? - Ảnh 1
Bài đăng tố thái độ không đẹp của nghệ sĩ Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Thật ra nếu xét đúng thì Trấn Thành phía sau lên Trấn Thành phải thấy mình đã đứng chờ từ lâu chứ? Thậm chí mình có nói cho em chỗ ở trên cũng được chắc cũng không ảnh hưởng đến riêng tư của anh lắm... Trấn Thành vẫn không đồng ý thế là lủi thủi dẫn bạn gái ra về... Có thể Trấn Thành không sai và Trấn Thành cần sự riêng tư và có quyền bao rạp nhưng mình vẫn nghĩ Trấn Thành nên nhường mình vì dù sao mình cũng đến trước rồi và đợi nãy giờ... Cuộc sống mà nhường người khác xong lủi thủi đi về... Thôi không sao, may mắn khác sẽ đến...".

'Dậy sóng' bài đăng tố nghệ sĩ Trấn Thành 'chuyên nói đạo lý' nhưng có hành động 'kém duyên' với khán giả ở rạp chiếu phim? - Ảnh 2
Trùng hợp với thời điểm bài viết phê bình đang lan truyền chóng mặt, Trấn Thành cũng đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Chịu nổi đời hôn?" - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa rõ thực hư sự việc ra sao nhưng ngay khi bài viết được chia sẻ đã nhận về sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt, đa số ý kiến đều cho rằng nam nghệ sĩ đã có hành xử không đẹp.

Giữa lúc "cõi mạng" chưa hết xôn xao, netizen đã phát hiện Trấn Thành có động thái bất ngờ trên trang cá nhân. Theo đó, trùng hợp với thời điểm bài viết phê bình đang lan truyền chóng mặt, Trấn Thành cũng đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Chịu nổi đời hôn?". Bên dưới bài viết của nam MC, nhiều dân mạng đã bất bình để lại nhiều bình luận trái chiều xoay quanh bài tố trên.

'Dậy sóng' bài đăng tố nghệ sĩ Trấn Thành 'chuyên nói đạo lý' nhưng có hành động 'kém duyên' với khán giả ở rạp chiếu phim? - Ảnh 3
Cư dân mạng để lại bình luận bất bình với hành động Trấn Thành dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đến hiện tại phía nghệ sĩ Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng gì về ồn ào lần này. 

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