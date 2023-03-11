Minh Hằng bật khóc khi tiết lộ chuyện có con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm: 'Đi tắm mình cũng sợ, ngồi hay đứng cũng sợ'

Cô bộc bạch: "Hành trình làm mẹ của một Minh Hằng phiên bản lạ mà quen. Hằng vẫn luôn tự hỏi liệu mình có thể hoàn thành tốt vai trò thiêng liêng hay không. Và để đối mặt với nhiều lo âu căng thẳng ấy, Hằng đã chọn ghi lại tất cả những cảm xúc quý báu này".

Vào tối ngày 10/3, Minh Hằng đã đăng tải video trên kênh Youtube chính thức chia sẻ về những khó khăn trong hành trình chuẩn bị để có con đầu lòng. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết hiện tại cô có rất nhiều những cảm xúc lạ: lo lắng, hạnh phúc, hoang mang… vì bỡ ngỡ và hành trình mang bầu có nhiều gian nan. Cô bày tỏ mong muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc và cung bậc cảm xúc ý nghĩa trong giai đoạn này.

Để mang thai con đầu lòng, nữ diễn viên đã sử dụng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Cả một thời gian dài, Minh Hằng đã phải tiêm để kích trứng. Dù đã chủ động tìm hiểu nhưng người đẹp 8x cho biết bản thân vẫn bỡ ngỡ và có nhiều cảm xúc.

"Khi mình chọn phương pháp IVF để có thể biết được mọi thứ diễn ra theo trình tự như thế nào nhưng nó lại không như mình nghĩ. Tất cả các trình tự mình trải qua đều bỡ ngỡ. Minh Hằng không thể quên cảm xúc khi nằm trên giường, biết được 2 phôi thai được chuyển vào cơ thể. Mình mới cảm giác là: 'Ồ. Thì ra là đang có một sinh linh đang được sinh sống trong cơ thể của mình", Minh Hằng nghẹn ngào chia sẻ.

Minh Hằng trong phòng chuyển phôi - Ảnh: Chụp màn hình

Vì quá hạnh phúc, nữ diễn viên cho biết cô liên tục rơi nước mắt từ phòng chuyển phôi tới phòng bệnh. Nữ ca sĩ xúc động bày tỏ: “Tôi cứ nghĩ khoa học sẽ giúp con người tỉnh táo và chủ động trong mọi thứ. Nhưng tôi không bao giờ quên được cảm giác mình nằm trên giường để chuyển phôi thai vào cơ thể mình. Lúc này tôi cảm nhận được có 1 sinh linh đang hình thành và lớn lên trong cơ thể của mình. Khi bác sĩ đưa cho tôi tấm film, và chỉ cho tôi thấy 2 chấm nhỏ xíu này chính là 2 em bé trong bụng mình, tôi đã cầm tờ giấy và khóc tu tu như 1 đứa trẻ. Đó là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng đối với tôi”

Ông xã đồng hành với Minh Hằng mọi lúc, mọi nơi - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Minh Hằng tiết lộ có những nỗi sợ vì luôn phải chú ý giữ gìn cơ thể. "Đi tắm mình cũng sợ, ngồi hay đứng cũng sợ. Thật sự đó là những cảm xúc và cảm giác chỉ có những người trải qua rồi mới hiểu được", Minh Hằng chia sẻ.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng bày tỏ sự hạnh phúc vì luôn có ông xã bên cạnh và đồng hành. Cô chia sẻ đang rất hạnh phúc vì chuẩn bị chào đón một sinh linh bé nhỏ tới với hai vợ chồng.