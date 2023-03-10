Rất nhiều khán giả thắc mắc vì sao lễ tang NSƯT Vũ Linh không có sự tham gia của Việt Hương. Trước những điều này, nữ diễn viên đã bày tỏ những khó khăn của bản thân, đồng thời Bình Tinh - con nuôi của nghệ sĩ cải lương cũng đã tiết lộ một số thông tin khác.

Cụ thể, theo thông tin Zing News khi khán giả thắc mắc lý do không tới viếng Vũ Linh, Việt Hương cho biết đang quay phim tại Cà Mau. Nếu cô vắng mặt, 170 thành viên trong đoàn phim phải chờ đợi. Đây là bộ phim được thực hiện để dự thi nên lịch trình rất gấp rút. Hàng ngày, Việt Hương và ê-kíp phải tập trung từ chiều sau đó tập luyện và quay xuyên đêm. Bối cảnh phim được thực hiện ban đêm, trong rừng. Tới rạng sáng, cô cùng các thành viên mới được nghỉ ngơi sau đó chuẩn bị để chiều cùng ngày tiếp tục quay phim.

Nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: Internet "Khán giả chắc cũng biết, máy bay từ Cà Mau về TP.HCM có thể cách một, hai ngày mới có một chuyến. Thông thường, hôm nay có chuyến bay thì ngày mai không có. Do đó, không phải tôi muốn đi là được. Chưa kể, nếu tôi đi, 170 người trong đoàn phim phải chờ tôi. Cho nên có duyên lúc này, mình đi, không có duyên coi như mình không thể chia sẻ", Việt Hương chia sẻ.Việt Hương tâm sự cô làm việc từ tâm và không muốn khoe khoang trên mạng xã hội. "Giúp nhau khi còn sống mới gọi là chân thành. Việc bạn nhìn thấy tôi thế này, không có nghĩa tôi không dính dáng gì đến anh ấy", Việt Hương nhắn nhủ tới khán giả thắc mắc cô không tới tiễn đưa Vũ Linh nhưng livestream trên trang cá nhân. Theo VTC News mới đây, Gọi Việt Hương là "bụt", Bình Tinh tiết lộ ngay khi ba nuôi vừa qua đời, cô đã nhận được tin nhắn từ Việt Hương với mong muốn được hỗ trợ gia đình. Việt Hương đang kẹt hợp đồng quay phim tại Cà Mau không thể về kịp nên nhờ Bình Tinh thắp hương và thưa với Vũ Linh giúp mình.

Việt Hương và Bình Tinh. Ảnh: Internet "Tất cả thảm đen trải lót thật trang trọng, từ ngoài vào đến tận nơi để quan tài cho ba đã được chị lo cấp tốc. Rồi các cột chắn inox, dây căng để ổn định trật tự cho đám tang của ba, chi cho người chở lên cho gia đình ngay", Bình Tinh tiết lộ. Nữ nghệ sỹ nhắn Việt Hương rằng đã thắp hương, phúng điếu theo lời đàn chị dặn. "Em đã thưa với gia đình về tấm lòng của chị. Gia đình đều gửi lời cảm ơn 'bụt' Việt Hương rất nhiều. Riêng em luôn mang ơn nghĩa của chị, cứ tiếp nối vậy hoài không biết sao trả cho hết. Cầu xin mẹ Bạch Mai và ba luôn phù hộ cho chị nhiều sức khoẻ, quay thật tốt vai diễn tâm đắc của mình để cống hiến cho tất cả khán giả thân yêu nha chị", Bình Tinh xúc động viết. NSƯT Vũ Linh mất ngày 5/3 tại nhà riêng, sau thời gian chống chọi bệnh tật. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp lẫn khán giả. Trong tang lễ của cố nghệ sỹ, nhiều đồng nghiệp như Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Linh Tâm… đến tiễn biệt. Thương tiếc ông hoàng cải lương Hồ Quảng. Ảnh: Zing Sau 3 ngày tổ chức tang lễ, hàng ngàn người hâm mộ đã có mặt tại nhà riêng của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Linh cữu của cố nghệ sỹ đã được an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Thương tiếc tiễn đưa NSƯT Vũ Linh: Nhiều khán giả giẫm đạp lên bia mộ, hiếu kỳ theo dõi linh cữu khi chôn cất Có khán giả đã không màng sự nguy hiểm để trèo lên lan can, rướn người ở giữa lòng đường mặc cho đội ngũ an ninh luôn túc trực và nhắc nhở.

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