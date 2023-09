Tuy nhiên sau khi gia quyến đưa linh cữu cố nghệ sĩ đến nơi an táng, tình trạng chen lấn, xô đẩy của khán giả đã khiến người thân cùng bạn bè của cố NSƯT Vũ Linh vô cùng bối rối.

Để có thể theo dõi lễ hạ huyệt của NSƯT Vũ Linh, vài khán giả đã đứng trên bia mộ của những người đã khuất. Không những đứng trên bia, thậm chí nhiều khán giả còn bất chấp giẫm đạp lên phần mộ của người đã khuất để theo dõi quá trình chôn cất cố NSƯT Vũ Linh.

Nhiều khán giả bất chấp giẫm đạp lên phần mộ của người đã khuất khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Internet

Trước đó khi gia quyến chuẩn bị đưa linh cữu của NSƯT Vũ Linh tới nghĩa trang đã xảy ra tình trạng ùn tắc, chen lấn, xô đẩy từ phía nhiều khán giả. Dù đã được nhiều lần nhắc nhở, nhưng có không ít người vẫn tìm mọi cách để có thể tiến đến gần nhất linh cữu của cố nghệ sĩ.

Trước đó, chia sẻ trên Báo Pháp Luật TP.HCM, nhiều khán giả có mặt từ sáng sớm 6-3 tại nhà riêng của NSUT Vũ Linh để chia buồn cùng gia đình và nhìn cố nghệ sĩ lần cuối.

Lặn lội từ Gò Công (Tiền Giang) lên TP.HCM để nhìn thần tượng lần cuối bà Trần Ánh Tuyết (56 tuổi), cho biết bản thân được cháu trong nhà chia sẻ việc NSUT Vũ Linh qua đời.

"Cả đêm tôi ngủ không được, sáng sớm nay tôi vội bắt xe sớm để lên TP.HCM. Trước đó tôi có lên một lần để xin nắm tay anh và xin được chụp cùng anh tấm hình. Thế nhưng không có Vũ Linh ở nhà, con gái anh hẹn tôi 14h chiều quay lại nhưng vì có việc riêng tôi vội về rồi vì nhiều lý do nên tôi không lên nữa thế là lỡ mất cuộc hẹn rồi" – bà Tuyết tâm sự.

Đông đảo người dân theo dõi lễ tang nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: Internet

Theo bà Tuyết, bản thân bà rất mê Vũ Linh và Tài Linh. "Vở nào có Vũ Linh là tôi xem hết. Tôi thích anh không chỉ ở giọng hát mà còn là một người có đức có tài" – bà Tuyết chia sẻ.

Còn với bà Ngọc Châu (52 tuổi, Hóc Môn), cho biết bà xem NSƯT Vũ Linh biểu diễn từ năm 15 tuổi ở các rạp 30/4, Cao Đồng Hưng và chợ Lăng Ông Bà Chiểu.

"Tôi thích xem cải lương, đặc biệt là anh Vũ Linh hát cả nhà đều mê nhất là trong vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Mỗi khi có anh diễn là tôi đều xin tiền mẹ để mua vé vào xem. Hồi đó vé chỉ có 30.000 đồng thôi" – bà Châu nhớ lại.

Làm nghề bán vé số, lặn lội khắp nơi trên đất Sài Gòn thế nhưng bất cứ chỗ nào có cúng đình hay nghệ sĩ biểu diễn trong đó nếu có Vũ Linh, bà Châu đều có mặt.

Thương tiếc nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: Internet

"Khi gặp tôi, anh đều kêu các nghệ sĩ ủng hộ vé số của tôi. Nhiều lúc được trò chuyện nắm tay của anh nữa, lúc đó hạnh phúc lắm. Khi nghe nghệ sĩ Vũ Linh mất, tôi qua Phú Nhuận kiếm nhà để thắp cho anh nén nhang. Vậy là thần tượng của mình thực sự đã ra đi mất rồi" – bà Châu bộc bạch.

NSƯT Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan (sinh ngày 10-12-1958). Cách đây gần 3 tuần, gia đình đã đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện An Bình do chứng bệnh ung thư trực tràng tái phát. Nhà sản xuất video cải lương Charles Thành - bạn thân của NSƯT Vũ Linh - cho biết: "Cách đây vài ngày, cả cơ thể của Vũ Linh bị sưng, toàn thân đau buốt, chứng bệnh quái ác đã di căn đến gan, phổi, nhưng Vũ Linh vẫn tỉnh táo, vẫn nhận biết người thân mỗi khi có ai vào thăm".

Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện An Bình tận tình cứu chữa nhưng do cơn bạo bệnh đã khiến ông trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 30 ngày 5-3. Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh để lại nỗi đau buồn cho người thân và giới nghệ sĩ sân khấu cải lương đã từng ca diễn chung với ông suốt mấy chục năm qua. Gia đình cho biết sẽ an táng ông tại nghĩa trang Bình Dương, nằm gần ngôi mộ của cố NSƯT Thanh Kim Huệ.

NSƯT Vũ Linh được khán giả biết đến qua nhiều vở diễn như: "Hòn vọng phu"; "Giũ áo bụi đời"; "Bức ngôn đồ Đại Việt"; "Cô đào hát"; "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài"; "Giang sơn mỹ nhân"... Ông được giới chuyên môn nhận xét là nghệ sĩ đa tài, vừa diễn được thể loại tâm lý xã hội, vừa diễn xuất sắc thể loại tuồng cổ.

Ông xuất thân trong gia đình nghèo nên việc học hành dang dở, năm 13 tuổi, gia đình cho ông học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với Văn Vĩ. Năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ đi lưu diễn ở các tỉnh, một thời gian sau thì về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng. Trên sân khấu này, ông gặp được nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan, hai người thầy đã dạy cho ông nhiều bài học kinh nghiệm trong diễn xuất.