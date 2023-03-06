Nhắc đến "ông hoàng cải lương Hồ Quảng", Kim Tử Long bày tỏ mình xem đàn anh như một người anh, cao hơn nữa là một người thầy. "Tôi là một đứa em hậu duệ của ảnh. Dù được nhiều bậc tiền bối, anh chị chỉ dạy, hướng dẫn nhưng người tôi học được nhiều nhất là từ anh Vũ Linh. Anh là một kép mà tôi phải học rất nhiều, từ cách biểu diễn, ăn mặc, phục trang, vũ đạo, học hát và cả trong cuộc sống. Tôi lúc nào cũng tôn trọng và xem ảnh như một người thầy, thần tượng của mình. Tôi với anh Năm không biết đã quay chung với nhau bao nhiêu tuồng. Nếu nói trong làng sân khấu cải lương, về quay hình thì có thể nói tôi và anh Năm là cặp diễn chung nhiều nhất", nam nghệ sĩ bộc bạch.

Thông tin từ Thanh Niên, nghệ sĩ Vũ Linh qua đời vào trưa 5.3, sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Nhiều nghệ sĩ như Kim Tử Long, Châu Thanh, Thoại Miêu... bàng hoàng và đau xót khi hay tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời.

Bên cạnh việc nhiều nghệ sĩ đình đám đến viếng và chia buồn với gia đình NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân còn đội tang cho người cha nuôi.

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Vũ Linh cách đây hai ngày trước khiến đông đảo khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Vào sáng ngày 6/3, lễ tang của cố nghệ sĩ đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại tang lễ, NSƯT Vũ Luân không giấu khỏi cảm xúc nghẹn ngào và xúc động. Dù vậy ông vẫn luôn cố gắng để ý những công việc xung quanh. Khi nhận thấy có nhiều người mong muốn được thắp hương cho NSƯT Vũ Linh, ông đã tiến đến gần và lắng nghe nguyện vọng của tất cả khán giả.

Vũ Luân và nhiều nghệ sĩ, khán giả đều bàng hoàng trước sự ra đi của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng". Ảnh: Internet

Được biết thuở sinh thời, NSƯT Vũ Linh đã nhận NSƯT Vũ Luân làm con nuôi để dạy dỗ, bảo ban và đỡ đầu ông trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Nghệ sĩ Vũ Luân từng chia sẻ với giới truyền thông về một kỉ niệm đáng nhớ với người cha nuôi: "Một lần tôi làm sai một điều tối kỵ trong nghề, cha nuôi đã bắt tôi quỳ gối 2 giờ, cho bỏ cái tật ham chơi, bỏ bê giờ tập dợt. Ban đầu tôi khóc vì cho rằng mình oan ức, vì cha nuôi quá nghiêm khắc nhưng sau này tôi hiểu, nếu không có sự nghiêm khắc đó thì tôi không được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp mà suốt đời chỉ đi hát đám cưới, đám ma".

Trước truyền thông, Vũ Luân đã bất ngờ chia sẻ cảm xúc xoay quanh tin đồn nam nghệ sĩ là "con rơi" của NSUT Vũ Linh.

Anh cho biết: "Khi đi hát, nhiều người cũng nói Vũ Luân là con nuôi và tôi cũng thừa nhận chuyện này. Tuy nhiên, khán giả dưới tỉnh không tin và cho rằng tôi là con rơi của Vũ Linh vì tôi quá giống với ba. Tôi chỉ biết cười thôi và không dám nói gì nữa".

Vũ Luân là con nuôi của nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Ảnh: Internet

Khi được hỏi về sự giúp đỡ của người ba quá cố trong việc hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ tâm sự thêm: "Ba luôn sẵn sàng truyền nghề cho con cháu trong đó có tôi và Bình Tinh. Tôi rất may mắn khi được ba dẫn dắt. Tâm nguyện của ba là muốn truyền nghề cho thế hệ sau, những người trẻ để góp phần giữ gìn môn nghệ thuật cổ truyền của ba".

NSƯT Vũ Linh - ngôi sao cải lương nổi tiếng đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, hưởng thọ 65 tuổi khiến khán giả vô cùng thương tiếc.

Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan sinh năm 1958, là giọng ca đình đám của sân khấu cải lương. Từ bé, ông đã bộc lộ năng khiếu ca hát, biểu diễn cho đoàn Hoa Anh Đào Kim Chưởng. Tại đây, nam nghệ sĩ có dịp gặp gỡ nghệ sĩ Diệu Hiền, được động viên theo đuổi nghệ thuật tuồng cổ. Đến năm 1988, Vũ Linh cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2. Từ đây, tên tuổi của ông được mọi người chú ý nhiều hơn.

Vũ Linh từng kết hợp với nhiều cô đào nổi tiếng của sân khấu cải lương như Phương Hồng Thủy, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Thanh Ngân… Trong đó, những màn hòa giọng cùng Tài Linh để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Họ được xem là đôi “thanh mai - trúc mã”, từng thể hiện các tác phẩm như Xử án Bàng Quý Phi, Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, Thái Tử Đan giả gái…

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát, Vũ Linh còn được nhiều người yêu mến bởi sự thẳng thắn, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Võ Minh Lâm từng cho biết tiền bối là người sống tình cảm. Anh kể: "Cậu Năm (Vũ Linh) là một người rất chung thủy, nhà cửa hồi đó giờ sao thì để vậy, không có trang trí, sơn sửa gì hết. Xe cộ cũng vậy, mấy chục năm chỉ chạy một chiếc xe duy nhất".