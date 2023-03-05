Nghệ sĩ Tài Linh khóc nghẹn khi hay tin NSƯT Vũ Linh qua đời, đau lòng khi nhắc đến giỗ đầu nghệ sĩ Ngọc Đáng

Hậu trường 05/03/2023 16:53

Thông tin từ Mỹ cho hay, ca sĩ Quang Thành bàng hoàng khi nghệ sĩ Tài Linh báo tin NSƯT Vũ Linh qua đời, bà khóc nghẹn ngào suốt hơn 15 phút.

Theo thông in từ VietNamNet, ca sĩ Quang Thành được nghệ sĩ Tài Linh khóc nghẹn, gọi điện báo anh tin NSƯT Vũ Linh qua đời.

Bà đã khóc nghẹn ngào suốt hơn 15 phút, nói đi nói lại: "Dù biết là anh Linh đau bệnh nhiều nhưng không ai muốn tới ngày này". Nghệ sĩ kể vài kỷ niệm, còn lại hai chị em cùng khóc .

Ba người quan trọng nhất trong cuộc đời nghệ thuật của Tài Linh là thầy dạy nghề - nghệ sĩ Thanh Tòng, người chị em thân thiết - nghệ sĩ Ngọc Đáng và Vũ Linh - bạn diễn, mảnh ghép hoàn hảo trong nghề.

Tài Linh nghẹn ngào kể nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời khoảng thời gian này năm ngoái. Giỗ đầu nghệ sĩ Ngọc Đáng chưa bao lâu, NSƯT Vũ Linh mất khiến bà bi quan.

Trước đó, Tài Linh dự định tháng 3 về Việt Nam thăm gia đình và NSƯT Vũ Linh nhưng vì chuyện gia đình, không thể thu xếp về nước nên hối tiếc.

Nghệ sĩ Tài Linh khóc nghẹn khi hay tin NSƯT Vũ Linh qua đời, đau lòng khi nhắc đến giỗ đầu nghệ sĩ Ngọc Đáng - Ảnh 1
Vũ Linh - Tài Linh: cặp đào kép đi vào lịch sử cải lương. Ảnh: VietNamNet

Nhiều năm nay, Tài Linh rời xa sân khấu nhưng vẫn giữ liên lạc, theo dõi Vũ Linh. Biết tin NSƯT Vũ Linh mất, bà thông báo cho những người quen.

Những lần về nước, Tài Linh luôn đi thăm đàn anh. Bà "cầu xin" Vũ Linh ngừng hút thuốc, thức khuya... vì không tốt cho sức khỏe. Dù vậy, bà nể sợ, không can thiệp vào thú vui của ông.

Ca sĩ Quang Thành chia sẻ thêm: "Chị Tài Linh khóc giống hệt cảnh Chúc Anh Đài trao ngọc rồi chia tay Lương Sơn Bá trong tuồng kinh điển, như tác phẩm đã vận vào đời họ.

Vũ Linh mất nhưng giọng hát, những khoảnh khắc hóa thân xuất thần từ hùng tráng, lãng tử đến bi thương mà chỉ "Vua cải lương tuồng cổ" làm được sẽ mãi còn đó, độc nhất vô nhị". "Vũ Linh là kép đẹp tài sắc vẹn toàn. Kịch nói có Thành Lộc thì cải lương có Vũ Linh. Tôi tin, bất cứ cô đào nào từng đóng cặp đều yêu thầm anh ấy. Một người điển trai, tài hoa, vào vai nào cũng xuất thần, không chê được điểm nào", Hồng Vân cho hay.

Khi cải lương thoái trào, Hồng Vân và Vũ Linh không làm việc chung do hoạt động các lĩnh vực khác nhau. Dù vậy, chị luôn ngưỡng mộ cho "song hùng kỳ hiệp" Vũ Linh mảng cải lương và Thành Lộc mảng kịch nói.

Theo thông tin từ Thanh Niên cho hay, nghệ sĩ Vũ Linh qua đời vào trưa 5.3, sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Vũ Linh từng kết hợp với nhiều cô đào nổi tiếng của sân khấu cải lương như Phương Hồng Thủy, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Thanh Ngân… Trong đó, những màn hòa giọng cùng Tài Linh để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Họ được xem là đôi “thanh mai - trúc mã”, từng thể hiện các tác phẩm như Xử án Bàng Quý Phi, Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, Thái Tử Đan giả gái…

Nghệ sĩ Tài Linh khóc nghẹn khi hay tin NSƯT Vũ Linh qua đời, đau lòng khi nhắc đến giỗ đầu nghệ sĩ Ngọc Đáng - Ảnh 2

Lần hiếm hoi NSƯT Vũ Linh xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ con gái nuôi Bình Tinh. Ảnh: Thanh Niên

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát, Vũ Linh còn được nhiều người yêu mến bởi sự thẳng thắn, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Võ Minh Lâm từng cho biết tiền bối là người sống tình cảm. Anh kể: "Cậu Năm (Vũ Linh) là một người rất chung thủy, nhà cửa hồi đó giờ sao thì để vậy, không có trang trí, sơn sửa gì hết. Xe cộ cũng vậy, mấy chục năm chỉ chạy một chiếc xe duy nhất".Trong một chương trình, nghệ sĩ Thanh Hằng tiết lộ trước khi về đoàn Trần Hữu Trang, bà là đào chính ở các đoàn cải lương miền Tây. "Nhưng thật sự phải nói rằng ngày hôm nay cái tên Thanh Hằng được khán giả biết đến nhiều hơn cũng nhờ vai Chúc Anh Đài mà anh Vũ Linh đã rèn luyện cho Hằng".

Những năm gần đây, vì tình hình sức khỏe nên Vũ Linh hạn chế biểu diễn trên sân khấu. Thỉnh thoảng, ông góp mặt trong một số dự án của đoàn Huỳnh Long để hỗ trợ thế hệ đi sau gìn giữ tuồng cổ.

Bình Tinh - con gái nuôi Vũ Linh cho biết trong khoảng thời gian vắng bóng để điều trị bệnh, nam nghệ sĩ không tránh khỏi nỗi nhớ nghề. Cô kể: “Ba thèm được hát, thèm được đứng trên sân khấu. Thậm chí, có những ngày ba nằm mơ thấy mình được biểu diễn, nhưng mà lực bất tòng tâm”.

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Sự ra đi của ông ‘hoàng cải lương’ Vũ Linh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tuổi trẻ, ông từng là ngôi sao sáng giá trên sân khấu cải lương, được nhiều người đón xem.

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