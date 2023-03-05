Tin buồn: Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời sau thời gian chống chọi bạo bệnh khiến nhiều người xót xa

Hậu trường 05/03/2023 13:48

Nghệ sĩ qua đời trưa 5-3 tại nhà riêng (quận Phú Nhuận, TP.HCM) sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo khiến nhiều người tiếc thương.

Theo Báo Thanh Niên, một nguồn tin xác nhận nghệ sĩ Vũ Linh qua đời vào trưa nay 5.3, sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Theo đó, Bình Tinh cũng xác nhận nghệ sĩ Vũ Linh vừa qua đời. Cô nói vì đang bối rối chưa tiện chia sẻ thêm.

Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan sinh năm 1958, là giọng ca đình đám của sân khấu cải lương. Từ bé, ông đã bộc lộ năng khiếu ca hát, biểu diễn cho đoàn Hoa Anh Đào Kim Chưởng. Tại đây, nam nghệ sĩ có dịp gặp gỡ nghệ sĩ Diệu Hiền, được động viên theo đuổi nghệ thuật tuồng cổ. Đến năm 1988, Vũ Linh cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2. Từ đây, tên tuổi của ông được mọi người chú ý nhiều hơn.

Tin buồn: Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời sau thời gian chống chọi bạo bệnh khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1

 Nghệ sĩ Vũ Linh qua đời ở tuổi 65. Ảnh: Internet

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, từ những đoàn hát ban đầu, Vũ Linh đã trải qua rất nhiều đoàn hát như Khánh Hồng An Giang, Sông Bé, Thiên Nga… và những đoàn tiếng tăm của thành phố như Minh Tơ, Huỳnh Long, Trần Hữu Trang…

Khoảng cuối những năm 1980, tên tuổi Vũ Linh trở nên rực sáng với nhiều vở diễn như Xa phu đi sứ, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Bàng Quý Phi, Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân cống Hồ, Bức ngôn đồ Đại Việt…

Vóc dáng cao ráo, sáng đẹp, giọng hát nội lực vang sáng, trữ tình cùng với lối diễn xuất tinh tế, có thể nói Vũ Linh là một anh kép đẹp hiếm có của cải lương sau các nghệ sĩ thế hệ vàng như Minh Phụng, Minh Vương, Thanh Sang…

Tin buồn: Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời sau thời gian chống chọi bạo bệnh khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2

Vũ Linh là ngôi sao đúng nghĩa của cải lương tuồng cổ - Ảnh: Internet

 

Thời video cải lương cực thịnh, anh quay hàng trăm vở tuồng phát hành trong nước lẫn hải ngoại. Thế mạnh của Vũ Linh là anh có thể đóng tốt cả tuồng cổ và xã hội.

Đặc biệt, ở lĩnh vực cải lương Hồ quảng, cải lương tuồng cổ, Vũ Linh khiến rất nhiều khán giả say đắm, "chết lên chết xuống" vì cách anh ca trong diễn với làn hơi không lẫn vào đâu cùng những trình thức vũ đạo cực kỳ đẹp mắt.Trong thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, mỗi khi khỏe chút, Vũ Linh lại tranh thủ tham gia vài vai nhỏ trên sân khấu cho đỡ nhớ nghề. Những lần xuất hiện đó, vì lý do sức khỏe anh ca diễn rất ít thế nhưng khi anh cất giọng ca, dường như sức hút, thần thái của một ngôi sao vẫn không hề giảm đi.

Khán giả vẫn như bị mê hoặc, quyến rũ với "ông hoàng cải lương Hồ quảng". Và giờ, quả thật khó khăn khi phải nói lời chia tay với giọng ca huyền thoại, một ký ức tươi đẹp của nhiều khán giả mộ điệu cải lương…

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