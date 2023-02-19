Loạt sao Việt gửi lời tiếc thương chuyên gia trang điểm trẻ qua đời ở tuổi 31, từng bị gia đình cấm cản vẫn kiên quyết theo nghề

Hậu trường 19/02/2023 09:42

Sau thời gian chống chọi với bệnh tình, chuyên gia trang điểm Cao Tuấn Đạt qua đời ở tuổi 31 khiến nhiều người xót xa.

Anh là chuyên gia khá nổi tiếng trong giới giải trí khi trang điểm cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Linh, Ái Phương, Linh Nga... và có mối quan hệ thân thiết với Hồng Quế, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, chuyên gia trang điểm Nam Trung...

NTK Đỗ Mạnh Cường viết trên trang cá nhân: "Yên nghỉ nhé Én (tên gọi thân thương của Cao Tuấn Đạt - pv), thương lắm". Chuyên gia trang điểm Nam Trung chia sẻ: "Ở một nơi xa vẫn rực rỡ và an lành Én nhé". Anh là người thầy dạy trang điểm cho Cao Tuấn Đạt khi chàng trai trẻ tuổi khăn gói vào Sài Gòn để học nghề.

Người mẫu Hồng Quế đau xót trước sự ra đi của người em thân thiết. Cô viết: "Sẽ không bao giờ quên những ngày tháng cùng nhau tạo dựng, những bữa ăn, giấc ngủ bạn chăm cho mình, những lần hai đứa không có nổi 100 nghìn, cũng không bao giờ quên chỉ cần gọi là đặt chuyến gần nhất bay vào chăm bạn, những lần giận nhau. Bạn biết nhiều bí mật, chứng kiến thăng trầm của mình".

Loạt sao Việt gửi lời tiếc thương chuyên gia trang điểm trẻ qua đời ở tuổi 31, từng bị gia đình cấm cản vẫn kiên quyết theo nghề - Ảnh 1
Chuyên gia trang điểm. Ảnh: Internet

Khi thông tin sức khoẻ của Cao Tuấn Đạt những ngày qua được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng từng quen biết và làm việc cùng như BTV Tôn Hiếu Anh, diễn viên Quỳnh Nga ca sĩ Văn Mai Hương, hoa hậu Mai Phương Thuý... đã hỏi thăm và cầu mong điều tốt đẹp đến với chuyên gia trang điểm.

Hình ảnh cuối cùng Cao Tuấn Đat chia sẻ với bạn bè trên trang cá nhân vào thời điểm tháng 9/2022. Anh chia sẻ đang ở trong viện, tình hình sức khoẻ đang tốt lên từng ngày. Anh viết chia sẻ để cảm ơn mọi người đã dành tình cảm, những lời hỏi thăm đến mình nhưng không thể trả lời hết từng tin nhắn được.

Loạt sao Việt gửi lời tiếc thương chuyên gia trang điểm trẻ qua đời ở tuổi 31, từng bị gia đình cấm cản vẫn kiên quyết theo nghề - Ảnh 2
Cao Tuấn Đạt rất yêu nghề. Ảnh: Internet

Cao Tuấn Đạt bắt đầu make-up từ năm 2011 khi vào Sài Gòn theo học. Gia đình từng ngăn cấm vì không thích con trai động vào son phấn nhưng thấy con yêu nghề nên mẹ chiều lòng, đưa Cao Tuấn Đạt vào Sài Gòn học make-up. Học xong, anh trở lại Hà Nội và được gia đình hỗ trợ mở tiệm và làm tại nhà.

Trong hơn 2 năm theo học nghề ở Sài Gòn, anh được theo trang điểm trong một số chương trình truyền hình lớn và tạo dựng được mối quan hệ với các nghệ sĩ. Vì yêu nghề, Cao Tuấn Đạt thường nói về make-up, thậm chí xuất ngoại không mua gì khác cho bản thân ngoài mỹ phẩm, son phấn. Anh chia sẻ là người không thích lối sống ồn ào, ầm ĩ và rất đam mê công việc trang điểm.

Loạt sao Việt gửi lời tiếc thương chuyên gia trang điểm trẻ qua đời ở tuổi 31, từng bị gia đình cấm cản vẫn kiên quyết theo nghề - Ảnh 3
 

 

Loạt sao Việt gửi lời tiếc thương chuyên gia trang điểm trẻ qua đời ở tuổi 31, từng bị gia đình cấm cản vẫn kiên quyết theo nghề - Ảnh 4
Sao Việt gửi lời chia buồn đến gia đình. Ảnh: Internet

Anh cũng thay đổi sản phẩm make-up liên tục và tham gia những chuyến đào tạo ở Pháp, Singapore… để nâng cao tay nghề. Không chỉ học hỏi và cập nhật xu hướng mới thường xuyên, anh kỹ tính trong việc áp dụng xu hướng cho phù hợp với phong cách, làn da của người Việt Nam.

Gu trang điểm Cao Tuấn Đạt yêu thích là sự sắc nét, sang trọng, quyến rũ, thu hút. Khi làm việc với các nhà thiết kế, anh biến hóa để hợp với phong cách, trang phục của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải đưa ra được ý tưởng và có điểm chung với ý tưởng của nhà thiết kế.

Sinh năm 1992, Cao Tuấn Đạt đã có tới 7 năm trong nghề trang điểm. Ngay từ khi còn là 1 cậu bé, Tuấn Đạt đã có niềm yêu thích đặc biệt với nghề makeup. Tốt nghiệp THPT, Tuấn Đạt bắt tay ngay vào việc thực hiện ước mơ của mình. Anh bắt đầu theo học trang điểm tại Hà Nội. Cảm thấy chưa hài lòng với kiến thức và tay nghề của mình, Tuấn Đạt vào Sài Gòn, theo học thêm từ chuyên gia trang điểm Nam Trung.

Tới thời điểm hiện tại, không chỉ trở thành người make up được rất nhiều sao Việt và khách hàng tin cậy, Tuấn Đạt còn mở lớp đào tạo học viên.

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Từ khóa:   Cao Tuấn Đạt Sao Việt chuyên gia trang điểm

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