Bị cho là ‘hỗn’ với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Hồng Nhung lên tiếng: ‘Có bị chê cũng đành chịu’

Hậu trường 16/02/2023 12:19

Nhiều người đánh giá Hồng Nhung ‘hỗn hào’ khi ít tuổi hơn nhưng lại gọi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là anh.

Nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm, ca sĩ Hồng Nhung tổ chức live concert Bống là ai ngày 11-12/3 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ quốc tế từ Pháp, Ba Lan, Italia.

Tại buổi họp báo, Hồng Nhung chia sẻ, gần đây nhiều người thắc mắc các ca sĩ khác gọi Trịnh Công Sơn là ông, riêng Hồng Nhung gọi là anh, như vậy là hỗn.

Hồng Nhung giãi bày: "Tôi và ca sĩ Thanh Lam lần đầu gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở nhà nhạc sĩ Thanh Tùng. Từng hát bài Trịnh Công Sơn năm 14 tuổi nhưng lần đầu gặp mặt, tôi rất run. Tôi chào to: Cháu chào chú ạ, thì Trịnh Công Sơn nói: Tôi với cô có họ chi, có phải bà con không, sao gọi bằng chú, là anh được rồi. Tôi gọi anh Trịnh Công Sơn từ đó, cho nên, có bị chê là hỗn cũng đành chịu".

Bị cho là ‘hỗn’ với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Hồng Nhung lên tiếng: ‘Có bị chê cũng đành chịu’ - Ảnh 1
Ca sĩ Hồng Nhung. Ảnh: Internet

Hồng Nhung cho biết, Trịnh Công Sơn là người ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp ca hát của chị. Diva gặp ông khi đang ở lứa tuổi đôi mươi và trở thành giọng ca đại diện cho nhạc Trịnh sau năm 1975.

Thời đó, từng có một số ý kiến cho rằng Hồng Nhung đang "phá hỏng" nhạc Trịnh, nhưng Trịnh Công Sơn nói: "Hồng Nhung làm mới lại các ca khúc của tôi. Có người thích, có người không thích. Tuy nhiên tôi thích vì đó là cách biểu hiện mới, phù hợp với cái tiết tấu của thời đại - một sự lãng mạn mới".

Thời gian sống tại Paris, Hồng Nhung dành nhiều thời gian để viết sách. Chị đã lên ý tưởng về 22 câu chuyện, hoàn thành một vài bài trong số đó, nhờ bố - dịch giả Lê Văn Viện và hai người bạn là giáo sư ở Mỹ - biên tập. Ca sĩ nói phần ký ức về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một câu chuyện dài trong số đó, thậm chí có thể viết một cuốn sách riêng. Tác phẩm chưa có tên, dự định ra mắt trong hai năm tới. Hồng Nhung không đặt nặng chuyện xuất bản, bán sách, trước hết chỉ muốn viết cho bản thân.

Bị cho là ‘hỗn’ với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Hồng Nhung lên tiếng: ‘Có bị chê cũng đành chịu’ - Ảnh 2
Ca sĩ Hồng Nhung và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Internet

Hồng Nhung (sinh ngày 15 tháng 3 năm 1970 tại Hà Nội) là một ca sĩ của Việt Nam. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác tặng cô ba bài Bống: Bống bồng ơi, Bống không là bống, Thuở bống là người. Hồng Nhung là ca sĩ hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam suốt hơn 2 thập niên vừa qua.

Ông nội của Hồng Nhung là họa sĩ Lê Văn Ngoạn; ông ngoại là nhà ngôn ngữ học Đới Xuân Ninh; bố cô là dịch giả Lê Văn Viện. Hồng Nhung vẫn được gia đình và bạn bè gọi thân thiết với cái tên trìu mến: Bống.

Bố mẹ Hồng Nhung chia tay khi cô chưa đầy 2 tuổi. Vì bố cô là con một nên khi chia tay, ông đã kiên quyết nhận nuôi Hồng Nhung. Từ đó, cô sống với bố và ông bà nội nhưng những ngày cuối tuần thì đến thăm mẹ. Năm 1983, Hồng Nhung có tên trong danh sách những học sinh giỏi toàn thành phố, được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng bằng khen. Đồng thời cũng là học sinh giỏi toàn diện 7 năm liền và tốt nghiệp PTCS với số điểm 36/40, từng được cử đi thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố rồi đi thi Học sinh giỏi Quốc gia.

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Từ khóa:   Hồng Nhung ca sĩ Hồng Nhung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

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