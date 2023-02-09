Một nữ MC bất ngờ tố cáo bị một cầu thủ gạ tình: 'Tôi không muốn tiết lộ danh tính'

Hậu trường 09/02/2023 10:06

Mới đây, nữ MC bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân của mình bị một cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình' khiến mạng xã hội xôn xao.

MC Thu Hà đăng tải clip chia sẻ một "sự cố" ấy trên kênh TikTok riêng của cô. Theo đó, nữ MC có duyên gặp gỡ một cầu thủ trẻ của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong một lần cô làm MC dẫn chương trình. Cả hai sau đó đã kết bạn và tương tác nhiệt tình trên mạng xã hội.

Thu Hà kể: "Năm ngoái tôi có đi dẫn chương trình thì có gặp một cầu thủ trẻ rất nổi tiếng, đẹp trai, trẻ trung và sở hữu nhiều fan".

Một nữ MC bất ngờ tố cáo bị một cầu thủ gạ tình: 'Tôi không muốn tiết lộ danh tính' - Ảnh 1
 

 

Một nữ MC bất ngờ tố cáo bị một cầu thủ gạ tình: 'Tôi không muốn tiết lộ danh tính' - Ảnh 2
MC Thu Hà một lần kể hết với mục đích giúp cảnh tỉnh cho các bạn nữ tự bảo vệ bản thân. Ảnh: Internet

Theo lời nữ MC, chàng trai này nhiệt tình đến mức hẹn sẽ vào TP.HCM thăm cô sau khi thi đấu. Thế nhưng khi biết Thu Hà sắp ra Hà Nội công tác, anh nói sẽ bao tiền vé máy bay và khách sạn cho cô. Sau đó, cả hai đã gặp mặt trực tiếp vào buổi tối.

Một nữ MC bất ngờ tố cáo bị một cầu thủ gạ tình: 'Tôi không muốn tiết lộ danh tính' - Ảnh 3

MC Thu Hà đã đăng đàn kể câu chuyện bị một nam cầu thủ Việt gạ tình. Ảnh: Internet

Thu Hà có ấn tượng không tốt về người này khi anh đứng trước cửa phòng cô và mặc quần thun áo ba lỗ. Cô nói: "Không biết những bạn cầu thủ khác thế nào nhưng bạn này làm mình sợ thật sự đấy". Sau đó, chàng cầu thủ trẻ ngỏ ý vào phòng cô. Khi Thu Hà không đồng ý thì anh này tỏ thái độ không tốt. Từ cách cư xử của đối phương, nữ MC cho rằng: "Đây không phải là lần đầu bạn làm những việc như thế này".

Sau buổi ăn uống, trò chuyện, cầu thủ này cố ý lại gần, có hành động đi quá giới hạn nhưng nữ MC từ chối. “Bạn đó bực tức bỏ về và thay đổi hẳn thái độ. Thậm chí sang ngày hôm sau, tôi được khách sạn thông báo đã bị cắt thẻ phòng, dù tôi đi công tác đến 2 ngày", cô cho hay. Chưa dừng lại ở đó, chàng trai này còn cắt liên lạc, không một lời hỏi thăm sau vụ việc đã xảy ra.

Một nữ MC bất ngờ tố cáo bị một cầu thủ gạ tình: 'Tôi không muốn tiết lộ danh tính' - Ảnh 4
MC Thu Hà. Ảnh: Internet

Chia sẻ của Thu Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng đồng cảm, tò mò về danh tính nam cầu thủ mà người đẹp đang nhắc đến. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chỉ trích, cho rằng nữ MC đang cố tình dựng chuyện để câu view, thu hút sự chú ý.

Chia sẻ trên Thanh Niên, Thu Hà cho biết ban đầu, mọi chuyện chỉ mang tính chất tâm sự. Tuy nhiên, cô lại nhận được nhiều tin nhắn từ các bạn nữ, nhờ giúp đỡ về mặt tâm lý vì gặp trường hợp tương tự nên quyết định nói rõ hơn. “Mục đích của tôi là để cảnh tỉnh cho các bạn nữ tự bảo vệ bản thân tốt hơn, tránh trường hợp nhẹ dạ cả tin như Hà để lâm vào tình huống khó xử. Quan trọng hơn, tôi nghĩ càng được sống trong niềm hâm mộ, tin yêu của khán giả thì phải cư xử đúng chuẩn mực đạo đức hơn, thay vì lợi dụng nó để thỏa mãn nhu cầu và sự ích kỷ của bản thân", cô nói.

Một nữ MC bất ngờ tố cáo bị một cầu thủ gạ tình: 'Tôi không muốn tiết lộ danh tính' - Ảnh 5
 

 

Một nữ MC bất ngờ tố cáo bị một cầu thủ gạ tình: 'Tôi không muốn tiết lộ danh tính' - Ảnh 6
Nhiều đồn đoán của Cộng đồng mạng xoay quanh sự việc này. Ảnh: Internet

Thu Hà nói thêm sau khi chia sẻ câu chuyện, cô nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Dù vậy, người đẹp vẫn thấy ổn vì điều khiến cô bận tâm là những lời tâm sự từ các cô gái khác khi liên hệ với mình. Sau khi được nhiều người liên lạc để hỏi rõ ngọn ngành, Thu Hà từ chối tiết lộ danh tính cầu thủ này vì cho rằng nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người khác.

“Tôi nghĩ mình đã làm đúng khi lên tiếng cảnh tỉnh. Tôi là người rất yêu nghề, rất sợ hình ảnh của mình bị xấu đi, ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, những chia sẻ của tôi không gây ảnh hưởng danh dự của cá nhân nào, lại là chia sẻ từ một câu chuyện có thật, với các dẫn chứng cụ thể. Nên tôi tin khi mình chỉ dừng lại ở mức độ cảnh tỉnh cho nữ giới thì điều đó là tốt", cô thẳng thắn.

Một nữ MC bất ngờ tố cáo bị một cầu thủ gạ tình: 'Tôi không muốn tiết lộ danh tính' - Ảnh 7

MC Thu Hà từng lọt vào top 10 Cầu Vồng VTV, là MC song ngữ tại nhiều sự kiện, chương trình nổi tiếng. Người đẹp 9X hiện đang là MC tại Đài truyền hình TP HCM. Ảnh: Internet

“Tôi không muốn làm tới cùng. Câu chuyện tới đây là kết thúc, để mọi người tự bảo vệ mình được rồi. Có những ý kiến cho rằng sai sự thật thì chúng ta hoàn toàn có thể đối chiếu bằng nhiều phương tiện như camera khách sạn chẳng hạn... Nhưng tôi không muốn rắc rối đến vậy, vì tôi chịu được áp lực các bạn đưa ra”, Thu Hà nói thêm. 

MC Thu Hà từng lọt vào top 10 Cầu Vồng VTV, là MC song ngữ tại nhiều sự kiện, chương trình nổi tiếng. Người đẹp 9X hiện đang là MC tại Đài truyền hình TP HCM. Ngay sau khi được chia sẻ, sự việc của MC Thu Hà đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. 

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