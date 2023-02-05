Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chạnh lòng khi bị chê 'một kiểu làm hoài’, đưa 4 bằng quốc tế làm minh chứng

Theo yêu cầu của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sẽ bịt mắt, chồng đầu đi lên 10 bậc cầu thang, đến độ cao 2m, sau đó đi qua một thanh ngang hẹp chỉ độ 40cm có chiều dài 10m, rồi đi xuống 10 bậc thang.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, chiều 3-2, tại Milan (Ý), anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã chính thức xác lập kỷ lục thế giới mới trong 1 phút 55 giây.

Trước buổi xác lập kỷ lục, Giang Quốc Nghiệp chia sẻ trong những buổi tập trước đó, họ đều gặp trục trặc. Có lần Nghiệp còn bị rơi xuống nhưng may mắn phía dưới có đệm dày đỡ. Tuy nhiên, trong buổi xác lập kỷ lục thì không có đệm. Vì vậy, ban tổ chức khá lo lắng và đề nghị có xe cứu thương túc trực để hỗ trợ kịp thời. Thời tiết ở Milan khá lạnh, khoảng 6 độ nên cũng gây trở ngại cho hai anh em.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thực hiện kỷ lục - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, thành quả đạt được là phần thưởng cực kỳ xứng đáng cho Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, là dấu ấn đẹp để khép lại hành trình thi đấu quốc tế của "hai chàng trai vàng" làng xiếc Việt Nam.

Chia sẻ trên Thanh Niên, trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm kích khi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp một lần nữa quảng bá xiếc Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Một tài khoản bình luận: “Vì hai cái đầu đầy tự hào chồng vào nhau rất dễ, nên họ không biết sự khổ luyện của hai bạn. Chúc mừng kỷ lục thế giới vừa thiết lập, bình an và hạnh phúc bên hai bạn và gia đình". “Thật tự hào vì Việt Nam có người tải giỏi như hai bạn. Chúc mừng thành công này", một khán giả bày tỏ.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vui mừng lập kỷ lục thế giới - Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng anh em nhà họ Giang chỉ có một kiểu chồng đầu nên dễ tạo sự nhàm chán đối với khán giả. Một tài khoản bình luận: “Nhìn thì cũng khó mà có một kiểu này thấy cũng nhàm". Người xem khác chia sẻ: “Nhiêu đó làm hoài không chán". Một cư dân mạng bình luận: “Đành rằng là khổ luyện nhưng xem một, hai lần là chán rồi, lần 3 lướt qua thôi chẳng muốn vỗ tay. Khán giả nào cũng vậy thôi”.

Chia sẻ về vụ việc, Quốc Cơ cho biết hai anh em từng bị nhận xét “chỉ có mỗi trò chồng đầu cứ làm mãi không thấy chán". Ban đầu, họ có chút chạnh lòng khi đón nhận ý kiến tiêu cực này. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nhận thấy rằng có thể ở Việt Nam khán giả được xem diễn nhiều lần tiết mục này nên cảm thấy nhàm chán. Hai nghệ sĩ chia sẻ: "Tuy nhiên, khi chúng tôi đi nước ngoài, mỗi lần hai anh em xuất hiện mọi người đều thấy rất đặc biệt. Chúng tôi luôn được đón nhận sự yêu thương, ngưỡng mộ từ khán giả".

Không còn tham gia thi đấu song Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vẫn sẽ biểu diễn, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu xiếc. Ảnh: Thanh Niên

"Khi chúng tôi biểu diễn động tác khó, có thể mọi người không hiểu rõ về các động tác, chỉ thấy hai anh em đi xuống, đi lên, đi qua đi lại nhưng để làm được điều đó chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian khổ luyện. Và đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có 4 bằng kỷ lục thế giới", Quốc Cơ nói.

Đồng thời, khi nói về việc kết thúc sự nghiệp thi đấu, dù có chút tiếc nuối song Quốc Nghiệp quan niệm "mọi thứ đều có giới hạn của nó". Nam diễn viên xiếc cho hay: "Người hạnh phúc nhất có lẽ là ba mẹ, vợ con và những khán giả hâm mộ mình vì ai cũng lo sợ và muốn chúng tôi ngừng thi đấu. Nhưng khi tuổi nghề đẹp nhất thì chúng tôi chỉ muốn cống hiến thôi. Sau này, dù không thi đấu nữa nhưng chúng tôi vẫn có thể đi truyền động lực, cảm hứng cho mọi người".

Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 28 tuổi. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Quốc Cơ bắt đầu tập xiếc từ năm bốn tuổi, Quốc Nghiệp tập lúc năm tuổi. Hai người biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999 đến nay. Tiết mục nổi tiếng nhất của họ mang tên "Sức mạnh đôi tay". Tại Britain's Got Talent 2018, màn diễn chồng đầu của họ từng chinh phục giám khảo, khán giả, vào top 3 chung cuộc. Hồi tháng 8/2021, đôi nghệ sĩ được đề xuất danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.