Phản ứng của Phương Oanh khi bị nghi đang chuẩn bị phát thiệp cưới: sẽ về chung nhà trong nay mai?

Hậu trường 31/01/2023 19:38

Những hình ảnh mới nhất của Phương Oanh khiến nhiều khán giả cho rằng cô có tin hỷ trong nay mai.

Thời gian gần đây, Phương Oanh và Shark Bình trở nên cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh đời tư. Dù không đăng tải ảnh chụp chung, nhưng cư dân mạng vẫn tinh ý cho rằng cặp đôi đã cùng nhau vi vu tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Đứng trước sự thắc mắc của khán giả, cả hai vẫn giữ thái độ im lặng.

Mới đây trên trang cá nhân, Phương Oanh đã hào hứng khoe phong bao lì xì chuẩn bị tặng khách hàng. Tuy nhiên khi ngắm nhìn khoảnh khắc này, một số khán giả đã lầm tưởng nữ diễn viên đang sắp có "tin vui".

Phản ứng của Phương Oanh khi bị nghi đang chuẩn bị phát thiệp cưới: sẽ về chung nhà trong nay mai? - Ảnh 1

Hình ảnh của Phương Oanh trong chuyến du lịch đầu năm. Ảnh: Internet

Trước đó nữ chính Quỳnh Búp Bê còn vui vẻ thông báo tới tất cả người hâm mộ: "Bao lì xì trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Mọi người đã sẵn sàng để nhận lì xì của Oanh chưa? Tối nay 8h mình gặp nhau nhé!". Trong khung hình, người đẹp diện một bộ trang phục màu trắng đầy sang chảnh. Đồng thời cô nàng thể hiện tâm trạng vui vẻ và nở nụ cười đầy rạng rỡ khi chụp ảnh.

Phản ứng của Phương Oanh khi bị nghi đang chuẩn bị phát thiệp cưới: sẽ về chung nhà trong nay mai? - Ảnh 2

Sau khi trải qua kì nghỉ đặc biệt nhất trong năm, người đẹp đã bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc. Ảnh: Internet

Ở dưới phần bình luận, đa số người hâm mộ và bạn bè thân thiết đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nữ diễn viên: "Năm mới tấn tài tấn lộc chị yêu", "Lót dép chờ chị gái phát hồng bao", "Quá tuyệt vời luôn"...Tuy nhiên trong loạt bình luận trên, một khán giả suýt cho rằng phong bao lì xì Phương Oanh chuẩn bị là thiệp mời cưới: "Đọc vội cứ tưởng tấm thiệp mời trên bàn". Đứng trước ý kiến này, nữ diễn viên vui vẻ trả lời: "Đấy, nói có sai đâu. Hay vội quá".

Phản ứng của Phương Oanh khi bị nghi đang chuẩn bị phát thiệp cưới: sẽ về chung nhà trong nay mai? - Ảnh 3
Phương Oanh và Shark Bình. Ảnh: Internet

Trước đó, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh được cho là Phương Oanh đưa Shark Bình về quê ăn Tết, ra mắt gia đình.

Trong ảnh, Shark Bình thể hiện rõ sự vui vẻ, thân thiết với gia đình của diễn viên Phương Oanh. Cư dân mạng nhận định mối quan hệ của Shark Bình và "Quỳnh Búp bê" Phương Oanh đang rất tốt đẹp, thậm chí cả hai sẽ về chung nhà trong nay mai.

Loạt ảnh này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, các hội nhóm kín và nhận được hàng loạt bình luận trái chiều. Trước phản ứng của cư dân mạng, Shark Bình đăng tải hình ảnh đi trượt tuyết cùng chia sẻ: "Cú đêm thích trượt tuyết đêm. m mười cái độ, gió rít ghê răng. Thơ vần phết".

Phản ứng của Phương Oanh khi bị nghi đang chuẩn bị phát thiệp cưới: sẽ về chung nhà trong nay mai? - Ảnh 4

 

Phản ứng của Phương Oanh khi bị nghi đang chuẩn bị phát thiệp cưới: sẽ về chung nhà trong nay mai? - Ảnh 5
Phương Oanh - Shark Bình thường xuyên check in cùng địa điểm. Ảnh: Internet

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra loạt ảnh trượt tuyết này cũng chính là những hình ảnh trong chuyến du lịch của Shark Bình và nữ diễn viên "Quỳnh Búp Bê". Bởi lẽ cách đây không lâu, Phương Oanh cũng đăng clip đi dạo dưới tuyết rơi lãng mạn.

Trước đó, cả 2 cũng để lộ "tín vật" tình yêu là 2 chiếc khăn giống nhau, thường dùng cho các cặp đôi. Nếu như Shark Bình chọn khăn có màu trắng đen thì diễn viên Phương Oanh dùng khăn màu tím.

Trước Tết Dương lịch, Shark Bình và Phương Oanh có chuyến du lịch nước ngoài. Một số hình ảnh sánh đôi trời u của họ được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy tin đồn chia tay trước đó là thất thiệt.

Phản ứng của Phương Oanh khi bị nghi đang chuẩn bị phát thiệp cưới: sẽ về chung nhà trong nay mai? - Ảnh 6
Cuối tháng 8-2022, loạt ảnh mùi mẫn của Phương Oanh và Shark Bình lan truyền mạng xã hội, dấy lên nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Internet

Cuối tháng 8-2022, loạt ảnh mùi mẫn của Phương Oanh và Shark Bình lan truyền mạng xã hội, dấy lên nghi vấn hẹn hò. Khá nhanh chóng, cả hai công khai xác nhận yêu đương, khẳng định mối quan hệ này không có gì sai trái.

Sau đó, Shark Bình và Phương Oanh thi thoảng lại được bắt gặp sánh đôi, khi thì đi xem ca nhạc, lúc thì đi sự kiện...

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