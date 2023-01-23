Nghệ sĩ Lê Khanh cho biết bố chị ra đi trong vòng tay ba con gái - Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi. 5 năm cuối đời, ông mắc bệnh giãn phế nang, khó thở nên phải sống chung với bình oxy. Vì ông ra đi đúng ngày mùng 1 Tết, gia đình không thông báo rộng rãi, tập trung lo hậu sự.

"Bố là người cha tuyệt vời, cũng là đồng nghiệp của tôi. Ông cho chị em tôi duyên làm nghệ thuật, đam mê bất tận. Chúng tôi thừa hưởng từ ông tinh thần sống, làm việc hăng say, vô tư, chỉ biết tận tụy với nghề", nghệ sĩ Lê Khanh nói.

Nghệ sĩ Trần Tiến sinh năm 1937 trong một gia đình trí thức ở Hà Nội, là tên tuổi gạo cội của làng sân khấu kịch. Ông có anh trai là NSƯT Trần Văn Nghĩa, nguyên Giám đốc Nhà hát múa rối Trung ương. Ông xuất thân là hề gậy, hề chèo, được NSND Thế Lữ, Đào Mộng Long phát hiện tài năng, khuyến khích chuyển sang kịch nói. Ngoài ra, ông thành danh với nhiều vai hài.

Nghệ sĩ từng ghi dấu trên sân khấu kịch thủ đô nửa thế kỷ trước qua các vai diễn như Đại Cát trong Quẫn, Đế Thích trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Hoài Nghi trong Chuông đồng hồ điện Kremli, cố vấn ái tình trong Kén rể... Năm 1997, NSND Trần Tiến được Nhà nước tặng Huân chương Lao đông hạng Nhất.

NSND Trần Tiến còn có cuộc hôn nhân kỳ lạ với NSƯT Lê Mai. Ảnh: Internet

NSND Trần Tiến còn có cuộc hôn nhân kỳ lạ với NSƯT Lê Mai. Hai nghệ sĩ quen biết và đến với nhau khi cả hai cùng làm việc tại Đoàn kịch Trung ương. Cặp đôi có với nhau ba người con gái là các nghệ sĩ nổi tiếng gồm Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi.

Cuộc sống thời bao cấp nhiều khó khăn, gánh nặng kinh tế đè nén lên vai khiến cho tình cảm vợ chồng dần phai nhạt. Năm 1970 cặp nghệ sĩ ly hôn, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên họ vẫn sống chung nhà cho đến khi con gái lớn là Lê Vân kết hôn. Sau này, NSƯT Lê Mai chuyển đến căn nhà ở trên phố Phan Đình Phùng sống bên cạnh nhà con gái Lê Khanh cho đến tận bây giờ.

Ở tuổi xế chiều, NSND Trần Tiến sức khỏe không còn như trước, chân bước đi chậm, tay lẩy bẩy run. Nhưng ông may mắn có một người phụ nữ gắn bó 20 năm chăm sóc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn...

NSND Trần Tiến và các con gái là NSƯT Lê Vân, NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi. Ảnh: Internet

NSND Lê Khanh từng lên truyền hình gửi lời cảm ơn đến bạn gái lâu năm của bố. "Tôi trân trọng và xúc động vô cùng với người bạn gái ấy của bố mặc dù ông không còn cường tráng, phong độ nhưng những gì đẹp của ông vẫn luôn đọng lại trong cô ấy. Nhờ có cô ấy mà những lúc tôi đi xa sẽ yên tâm hơn về bố. Cho nên những người con, người cháu phải hãnh diện vì mình có phúc thì cha mẹ mới còn có người thương khi ở tuổi xế bóng. Những điều quý giá ấy dẫu có tiền cũng không thể mua được.

Chắc chắn là cô Hạnh sẽ xem và nếu cô nghe được lời cháu nói thì chúng cháu muốn gửi lời cảm ơn đến cô. Cô đã ở bên cạnh bố cháu khi tuổi cao, sức yếu, đem đến cho bố cháu những niềm vui và hạnh phúc của tuổi già. Cô coi chúng cháu như người nhà và chúng cháu cũng coi cô như thành viên trong gia đình. Xin cảm ơn cô và chúc cho những người lớn tuổi có được tình yêu", NSND Lê Khanh tâm sự.