Hiếm hoi lộ diện cùng vợ, chồng đại gia Huyền Baby khiến dân tình ngỡ ngàng trước diện mạo ‘cực rõ nét’

Trong ảnh, nếu các cô bạn khác ăn mặc kín đáo nhưng vẫn gợi cảm, Huyền Baby chơi lớn diện chiếc áo ngắn cũn khoe trọn vòng 1 căng tròn và vòng eo thon gọn.

‘Hội bạn thân’ của Huyền Baby không thể không kể đến Linh Rin cùng nhiều hotgirl, mẹ bỉm xinh đẹp khác. Mới đây trên trang cá nhân, cả Linh Rin và Huyền Baby đều cập nhật loạt ảnh mới. Lần lên sóng này, các người đẹp đã có dịp tụ tập cùng nhau đón tất niên.

Ở lần lên sóng này, đại gia Sài thành ăn mặc giản dị, gương mặt trẻ trung, ngoại hình cao ráo.

Tuy nhiên, tâm điểm bức ảnh chính là sự xuất hiện của anh xã Huyền Baby - doanh nhân Quang Huy.

Dưới phần bình luận bài đăng, ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác trước diện mạo của doanh nhân đất Sài thành bởi lâu lắm rồi anh mới lên sóng cùng bà xã xinh đẹp.

Huyền Baby ít đăng tải ảnh chồng. Ảnh: Internet

Thỉnh thoảng Huyền Baby vẫn khoe ảnh tình tứ bên ông xã nhưng thường chọn góc máy hoặc icon che mặt.

Chồng của Huyền Baby – một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Anh sở hữu hệ thống khách sạn nổi tiếng bậc nhất TP HCM.

Sau kết hôn, Huyền Baby trở nên kín tiếng hơn. Nhưng qua những hình ảnh chia sẻ, mọi người cũng hình dung được phần nào cuộc sống sung túc, sang chảnh của cô.

Quang Huy nổi tiếng là đại gia "sủng" vợ. Anh thường xuyên đưa bà xã đi du lịch, kiêm làm "phó nháy" đắc lực. Nam doanh nhân cũng từng khiến dân tình trầm trồ khi tặng Huyền Baby cả căn biệt thự có giá 3,5 triệu USD trong dịp Valentine.

Thậm chí chẳng phải ngày gì đặc biệt, hot mom cũng nhận được đồng hồ Graff Butterfly Motif với phần dây trắng Satin giá 3,1 tỷ đồng,...

Huyền Baby là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng một thời. Ảnh: Internet

Huyền Baby là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng một thời. Năm 2008, cô xuất hiện tại một cuộc thi tuổi teen và nhanh chóng gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.

Nhưng chỉ 5 năm sau cuộc thi - đầu năm 2013, Huyền Baby bất ngờ theo chồng bỏ cuộc chơi. Người ấy của cô là Quang Huy - con trai trong gia đình kinh doanh khách sạn có tiếng ở TP.HCM. Ngoài ra nhà chồng Quang Huy còn hoạt động kinh doanh trong một vài lĩnh vực khác.

Sau khi kết hôn, Huyền Baby dần rút khỏi các hoạt động giải trí, tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và kinh doanh riêng. Hiện tại cô đang kinh doanh ở lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp.

Về phần mình, cô cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, đi siêu xe, ở biệt thự hàng chục tỷ và du lịch khắp nơi. Bên cạnh đó nhan sắc bị thời gian bỏ quên của Huyền Baby cũng khiến nhiều người xuýt xoa.