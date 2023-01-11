Con gái lai của Võ Hạ Trâm tóc mọc như ‘rừng rậm’, mẹ tiết lộ: 'ăn chay dư chất'

Nhìn hình ảnh của bé Moon, con gái Hạ Trâm với mái tóc dài lạ lẫm, ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi.

Ở tuổi lên 2, bé Moon càng ngày càng tinh nghịch. Mới đây, Võ Hạ Trâm đăng tải ảnh con gái sở hữu mái tóc vừa dài vừa dày, trông vô cùng mới lạ, làm ai nấy đều phì cười. Bé Moon lần đầu tiên xuất hiện trong hình ảnh tóc dài, nhưng không hề dịu dàng mà vô cùng hài hước. Trước đó, cô bé có mái tóc ngắn và khá ít. Võ Hạ Trâm dí dỏm cho biết: "Nhờ ăn uống dư chất mà tóc Moon mọc nhanh siêu tốc luôn". Được biết, Moon là em bé ăn chay từ trong bụng mẹ. Thực đơn hàng ngày của con là các loại rau, củ, đậu, hạt, khoai,...

Mẹ bé Moon khoe con có tóc mới. Ảnh: Internet Trong một bài phỏng vấn, Võ Hạ Trâm đã chia sẻ chi tiết về chế độ ăn thuần chay của 2 mẹ con: "Con đã ăn dặm được và thực đơn cũng đơn giản vì ăn chay không có nhiều sự lựa chọn. Nhưng tôi vẫn tìm hiểu để đưa ra khẩu phần ăn hợp lý, sao cho con ngon miệng mà vẫn cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Để con đủ tinh bột, tôi cho bé ăn cháo, còn chất xơ lấy từ rau củ. Các nhóm chất khác sẽ được bổ sung từ một số loại đậu và sữa mẹ. Để con ăn được nhiều và giảm việc dọn dẹp cho mẹ, tôi chọn phương pháp ăn dặm kiểu truyền thống. Hàng ngày, tôi đổi món linh hoạt để con thấy thích thú và không bị nhàm chán. Moon rất nhạy bén trong ăn uống. Trước khi ăn, con sẽ nếm thử một ít rồi thấy hợp khẩu vị mới ăn tiếp. Nếu con không vừa miệng, bé sẽ từ chối và sau đó mẹ không tài nào đút thêm được. Về phía mình, tôi ăn chay nhiều năm nên đã tìm ra thực đơn phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và tạo nguồn sữa tốt nhất nuôi con. Bên cạnh các thực phẩm chay, tôi uống các loại sữa hạt và thực phẩm chức năng".

Bé Moon rất vui vẻ với hình ảnh mới của mình. Ảnh: Internet Khác với suy nghĩ của nhiều người về việc ăn chay có thể thiếu chất. Từ khi mới chào đời, Moon đã là một em bé bụ bẫm nặng 3,3kg. Con có chỉ số phát triển rất tốt so với bạn bè đồng trang lứa, thậm chí có phần cứng cáp và khoẻ mạnh hơn. Bà mẹ một con bật mí 6 tháng tuổi con gái đã tập đứng, 8 tháng tuổi mọc 10 cái răng với "tốc độ tên lửa", ít khi ốm vặt, thông minh lanh lợi. "Trộm vía em trường chay giống mẹ nhưng vẫn cứng cáp và phát triển khỏe mạnh nên các mẹ nào đang trường chay cứ vững tâm vững lòng các mẹ nha. Ăn chay mà ăn đúng, ăn đủ thì luôn khỏe mạnh không sợ thiếu chất đâu ạ", nữ ca sĩ bày tỏ. Việc ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng giúp con cao lớn, kích thích mọc tóc và cứng móng. Tuy nhiên dân tình nhanh chóng phát hiện, mái tóc dài và dày bất thường của Moon thật ra là tóc giả. Cộng đồng mạng bình luận: "Tính vô bình luận Moon tóc dài dữ thần vậy. Coi kĩ lại tấm thứ 3 mới biết. Moon mua tóc ở đâu giống thật vậy con", "Mẹ Trâm ảo quá nha", "Bả dễ thương quá",... Thậm chí còn có người hài hước so sánh bé Moon giống cậu bé Tarzan. Bé Moon với hình ảnh siêu đáng yêu. Ảnh: Internet Từ khi đón con gái đầu lòng hồi tháng 7.2021, hạnh phúc gia đình của Võ Hạ Trâm ngày càng viên mãn. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái nhỏ và những hoạt động thường ngày của mẹ bỉm sữa. Võ Hạ Trâm thổ lộ sau 4 năm kết hôn, ông xã vẫn giữ đúng lời hứa của thuở mới yêu, vẫn chân thành, bao dung, bảo vệ và hết mực yêu thương cô. Cặp đôi kết hôn năm 2019 với một đám cưới trang trọng. Dù xuất thân từ hai nền văn hóa khác nhau nhưng cuộc sống của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn vẫn luôn hòa hợp. Cả hai tìm được niềm đam mê chung trong việc luyện tập thể thao, ăn uống thực dưỡng và sống đời giản dị. Bên cạnh đó, gia đình chồng cũng hết sức yêu quý nữ ca sĩ. Mỗi khi sang Ấn Độ thăm nhà chồng, Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc chu đáo, ân cần trong từng cử chỉ. Nữ ca sĩ còn tiết lộ mẹ chồng thậm chí không cho cô động tay vào việc nhà, muốn con dâu được vui vẻ, nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Võ Hạ Trâm cho biết cô rất hài lòng với cuộc sống gia đình giản đơn nhưng bình yên như hiện tại.

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