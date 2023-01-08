Nhan sắc của Phan Như Thảo hậu giảm cân: Trẻ hơn hẳn chục tuổi, như thời con gái 18

Hậu trường 08/01/2023 08:57

Mới đây, Phan Như Thảo chia sẻ ảnh du lịch cùng gia đình, nhan sắc khiến nhiều người phải trầm trồ hậu giảm cân.

Sắc vóc của Phan Như Thảo đang nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người.

Sau khi quyết định kết hôn với đại gia Đức An, cuộc sống hôn nhân của Phan Như Thảo và chồng đại gia được nhiều người chú ý. Có thể thấy, cô luôn được ông xã yêu chiều hết mực. Mỗi khi đăng tải những chia sẻ về gia đình trên trang cá nhân, Phan Như Thảo và chồng mình đều khiến dân mạng ngưỡng mộ không ngớt. Thời gian qua, cô nàng cũng bị nhiều người bàn tán vì ngoại hình có phần mũm mĩm. Sau cùng, người đẹp đã quyết định thay đổi.

Nhan sắc của Phan Như Thảo hậu giảm cân: Trẻ hơn hẳn chục tuổi, như thời con gái 18 - Ảnh 1
 

 

Nhan sắc của Phan Như Thảo hậu giảm cân: Trẻ hơn hẳn chục tuổi, như thời con gái 18 - Ảnh 2
Loạt ảnh mới của Phan Như Thảo. Ảnh: Internet

Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phan Như Thảo đã đăng tải loạt ảnh mới. Đáng chú ý, sau khoảng thời gian bị chê bai, cô nàng đã có màn giảm cân vô cùng ngoạn mục. Người đẹp cũng chẳng ngại lên đồ khoe vòng eo thon đáng ghen tị. Theo đó, body của Phan Như Thảo cũng rất chuẩn chỉnh và khiến nhiều chị em phải trầm trồ. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc hạnh phúc của cô nàng bên gia đình mình cũng được ngưỡng mộ.

Nhan sắc của Phan Như Thảo hậu giảm cân: Trẻ hơn hẳn chục tuổi, như thời con gái 18 - Ảnh 3
 

 

Nhan sắc của Phan Như Thảo hậu giảm cân: Trẻ hơn hẳn chục tuổi, như thời con gái 18 - Ảnh 4
Phan Như Thảo được khen ngợi về vóc dáng. Ảnh: Internet

Sự thay đổi về thân hình của Phan Như Thảo sau thời gian bị miệt thị vì tăng cân quá đà đã khiến nhiều người trầm trồ. Sau khi giảm cân, Phan Như Thảo đã tự tin diện những trang phục khoe trọn vóc dáng nuột nà của mình.

Thời gian gần đây, Phan Như Thảo cũng có những thay đổi tích cực trong việc ăn mặc. Gu thời trang của cô ngày càng trẻ trung, năng động và giúp người đẹp phô được thế mạnh ngoại hình. Ngoài ra, Phan Như Thảo dường như cũng chú trọng hơn trong việc đầu tư cho nhan sắc. Hiện tại, cuộc sống của người đẹp được khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Nhan sắc của Phan Như Thảo hậu giảm cân: Trẻ hơn hẳn chục tuổi, như thời con gái 18 - Ảnh 5
Cựu người mẫu trong thời gian tăng cân trước đó. Ảnh: Internet

Từng là một người mẫu cùng công ty với Ngọc Trinh, Phan Như Thảo sở hữu nhan sắc dịu dàng, xinh đẹp đặc biệt vóc dáng thon nhỏ khiến nhiều người mơ ước. Cô đã từng đạt được nhiều thành tích đáng nể như top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2007, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu...

Không chỉ thế, Phan Như Thảo cũng từng là "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp , được coi là một đối thủ khiến Ngọc Trinh phải "dè chừng" về cả nhan sắc lẫn vóc dáng. Có thể nói, trong một số bức ảnh chụp chung, nhiều người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Phan Như Thảo hoàn toàn có thể "vượt mặt" Ngọc Trinh trong thời kỳ nhan sắc đỉnh cao.

Nhan sắc của Phan Như Thảo hậu giảm cân: Trẻ hơn hẳn chục tuổi, như thời con gái 18 - Ảnh 6
Nhan sắc xinh đẹp của cựu người mẫu. Ảnh: Internet

Thế nhưng, sau khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo đã tạm lui về hậu trường để chăm sóc cho gia đình. 

Ngày 6/11, lễ đính hôn của Phan Như Thảo và đại gia Đức An diễn ra bí mật tại nhà riêng của người mẫu. Theo ekip thực hiện đám cưới, cặp đôi đã chuẩn bị cho sự kiện này từ nhiều ngày.

 

Gác lại sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Như Thảo thông báo kết hôn với doanh nhân Đức An ở tuổi 27. Cuộc sống của cặp đôi rất hạnh phúc, đặc biệt khi vợ chồng Đức An - Như Thảo vui mừng đã có cô công chúa xinh xắn, lanh lợi.

Phan Như Thảo gây bất ngờ vì thân hình phát tướng và gương mặt đầy đặn, lộ nhiều ngấn mỡ. Cô thừa nhận bản thân chưa thực sự quyết tâm giảm cân, chưa kể ông xã luôn bồi bổ cho vợ, không cho vợ nhịn ăn nên cô mới ngày càng “phát tướng”.

 

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