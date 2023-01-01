Jun Phạm sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ước ao ở tuổi 34: Nhà xe có đủ, danh tiếng có thừa

Không chỉ ca hát, anh còn lấn sân sang diễn xuất, truyền hình thực tế và viết sách. Rất nhiều người tò mò về khối tài sản của nam ca sĩ này. Nhờ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, Jun Phạm đã sở hữu một khối tài sản khủng ở tuổi 33.

Jun Phạm tên thật là Phạm Duy Thuận, được khán giả biết đến với tư cách là thành viên của 365daband. Sau khi nhóm nhạc tan rã, nam ca sĩ chủ yếu hoạt động solo, đồng thời lấn sân sang nhiều lĩnh vực như diễn xuất, gameshow. Một số dự án mà Jun Phạm từng góp mặt như: Ngày nảy ngày nay, Cô gái đến từ hôm qua, 100 ngày bên em, Về quê ăn Tết, Tấm Cám: Chuyện chưa kể.

Mới đây, nam ca sĩ vừa vui mừng khoe tậu được 2 mảnh đất ở TP. HCM. Bên cạnh đó, Jun Phạm còn sở hữu một căn hộ cao cấp tại khu dân cư đắt đỏ tại quận Bình Thạnh. Ngoài ra, Jun Phạm có xế hộp sang chảnh, thường xuyên diện đồ hiệu, du lịch đắt đỏ khắp nơi.

Vắng đi tình thương từ mẹ vào năm 19 tuổi, có xa cách với bố ruột, đây là những điều mà Jun Phạm cảm thấy tiếc nuối khi thành công. Nam ca sĩ hiện tại luôn dành thời gian nhiều cho gia đình. Jun Phạm không ngừng cố gắng, ở độ tuổi U40 đã có đủ nhà xe, danh tiếng.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tích cực rèn luyện thể thao, sở hữu một vóc dáng chuẩn. Rất nhiều người yêu thích hình ảnh của Jun Phạm trong các chương trình thực tế.

Jun Phạm có sự nghiệp thành công. Ảnh: Internet

Từng chia sẻ trên VnExpress, ông Phạm Văn Thu - bố ca sĩ, diễn viên Jun Phạm - không phiền lòng khi con trai sống độc thân. Năm 20 tuổi, mẹ Jun qua đời, nhiều năm qua, bố anh một mình nuôi hai con. Diễn viên nói anh giống bố ở điểm thích sống với những kỷ niệm cũ. Những lúc anh gặp bế tắc trong công việc hay cuộc sống, ông đều bên cạnh cho lời khuyên và định hướng. Jun Phạm sống cùng cún cưng trong căn hộ phong cách tối giản, do anh tự trang trí nội thất. Bố anh vẫn ở căn nhà cũ của gia đình tại quận 4, thỉnh thoảng sang thăm con trai.

Ở tuổi U40, Jun Phạm có đủ nhà xe lẫn danh tiếng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tích cực rèn luyện thể thao, sở hữu một vóc dáng chuẩn. Riêng về tin đồn hẹn hò đồng giới với đàn em, Jun Phạm chưa từng lên tiếng đính chính.