Chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình sau khi tiết lộ bị liệt cơ mặt trái, Hari Won nói vẫn chưa thể hồi phục hẳn mà phải trải qua quá trình điều trị lâu dài. Ở thời điểm hiện tại, người đẹp chọn cách lạc quan khi đối diện với bệnh tật. Bởi cô quan niệm: "Mình có nghĩ xấu thì nó chẳng giúp được gì cả. Cho nên tôi cứ nghĩ rằng ngày nào đó nó sẽ điều trị tốt".

Đồng thời, giọng ca Hương đêm bay xa nói thêm không riêng gì Trấn Thành mà nhiều bạn bè, đồng nghiệp dành lời thăm hỏi, động viên giúp cô lạc quan hơn. "Mọi người ai cũng nói rằng bây giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Và ai cũng nói tôi nếu thấy điều gì hạnh phúc thì cứ làm", cô tâm sự.

Vợ Trấn Thành cho biết đối với những dự án không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe thì cô vẫn dành thời gian để tham gia. Sau tất cả, nữ ca sĩ biết trân trọng, quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình. "Tuy nhiên, có dự án thì tôi vẫn sẽ làm. Vì tôi là người rất mê công việc. Nếu kêu tôi ở nhà hoài thì chắc tôi điên mất", cô thoải mái trải lòng.

Hari Won nói dịp tết 2023, cô muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Người đẹp lý giải: "Năm rồi, sức khỏe tôi không tốt so với những gì tôi nghĩ. Lúc đó, tôi biết được rằng ngoài kiếm tiền, mình hãy hưởng thụ cùng gia đình và chia sẻ cảm xúc nhiều hơn. Cho nên tết năm nay, tôi tập trung vào người thân của mình nhiều hơn".

Trước đó, theo Thể Thao và Văn Hóa, Bà xã Trấn Thành viết dòng chữ bày tỏ sự chán nản vì tình trạng sức khoẻ hồi phục chậm: "Bệnh liệt Bell đã thật sự rất yếu rồi, nhưng tại sao nó mãi chưa được chữa khỏi?". Những hình ảnh và động thái này của Hari Won khiến khán giả lo lắng, nhiều người đã gửi lời động viên và khích lệ tới nữ ca sĩ.

Hari Won lạc quan chia sẻ cuộc sống. Ảnh: Internet

Tháng 8/2022, Hari Won chia sẻ bị liệt cơ mặt khiến cô không thể cười tươi. "Bác sĩ nói tôi bị liệt cơ mặt trái, dây thần kinh yếu quá nên không thể nâng cơ mặt lên được. Nguyên nhân có thể do stress hoặc thiếu ngủ", Hari Won cho biết. Căn bệnh này đã gây ảnh hưởng nhiều tới công việc và sức khoẻ của bà xã Trấn Thành.

Bà xã Trấn Thành. Ảnh: Internet

Khi biết bản thân mắc căn bệnh này, bà xã Trấn Thành đã từng bày tỏ tâm trạng thất vọng, buồn bã: "Lúc đó, tôi thấy tủi thân. Nhìn gương mặt mình trong gương, tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Trong khi đó, lịch quay thì không hủy được nên gần đây, tôi đa số đăng ảnh không cười hoặc mỉm cười nhẹ".

Thời gian vừa qua, Hari Won thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Hàn Quốc để làm việc, chữa trị căn bệnh liệt cơ mặt. Do lịch trình công việc và các dự án dày đặc, Trấn Thành không thể sang Hàn Quốc chữa trị cùng vợ. Cặp đôi từng vướng nghi vấn rạn nứt thời gian qua, tuy nhiên mới đây cả hai đã kỷ niệm 6 năm ngày cưới lãng mạn bên nhau khiến khán giả ghen tỵ.

Trấn Thành do bận rộn công việc nên không thể cùng bà xã đi điều trị bệnh. Cả hai từng vướng nghi vấn rạn nứt, tuy nhiên cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận thông tin này