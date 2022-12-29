Hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách VTV điểm danh những nhân vật ‘tạo sóng’

Hậu trường 29/12/2022 19:45

VTV đã có phóng sự nhìn lại năm 2022, một năm có nhiều thay đổi và điểm tên những nhân vật nổi bật trong showbiz thời gian qua. Đáng chú ý, trong đó có tên Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách.

Theo đó, phóng sự không có lời bình nhưng bao quát tất cả các nhân vật, sự kiện được dư luận chú ý trong năm qua, trong đó có cả những vụ án ồn ào, những nhân vật tạo sóng trong showbiz cả ở góc độ tích cực và tiêu cực được điểm lại trên truyền hình và báo chí.

Hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách VTV điểm danh những nhân vật ‘tạo sóng’ - Ảnh 1
 

 

Hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách VTV điểm danh những nhân vật ‘tạo sóng’ - Ảnh 2
Ồn ào 'Bình Búp Bê'. Ảnh: Internet

Trong phóng sự nhìn lại 2022, ca sĩ Hiền Hồ với hashtag "anh em nương tựa", diễn viên Phương Oanh liên quan đến Shark Bình hay còn gọi là "Bình búp bê", màn hô tên gây tranh cãi tại Miss Grand Việt Nam, MV chứa hình ảnh tiêu cực của Sơn Tùng - There's No One At All bị gỡ khỏi YouTube, MV Sashimi chứa ca từ thô tục của Chi Pu cũng bị điểm danh.

Hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách VTV điểm danh những nhân vật ‘tạo sóng’ - Ảnh 3
'Anh em nương tựa'. Ảnh: Internet

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có những điểm sáng trong showbiz Việt như liveshow Tri âm đông nghẹt khán giả của Mỹ Tâm trên sân Mỹ Đình; Tro Tàn Rực Rỡ ra rạp vào thời điểm niềm tin dành cho phim Việt đã chạm đáy hay phim Việt lọt top 15 rút gọn của hạng mục Phim tài liệu hay nhất ở Oscar 2023. Sự kiện đàm phán thành công để hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo cũng là điểm nổi bật năm qua.

Hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách VTV điểm danh những nhân vật ‘tạo sóng’ - Ảnh 4

 

Hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách VTV điểm danh những nhân vật ‘tạo sóng’ - Ảnh 5
 

 

Hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách VTV điểm danh những nhân vật ‘tạo sóng’ - Ảnh 6
VTV điểm danh những sự kiện đáng chú ý. Ảnh: Internet

Scandal của nữ ca sĩ Hiền Hồ và "người anh họ" U60 Hồ Nhân vẫn khiến dân mạng không ngừng quan tâm thời gian trước đó.

Mạng xã hội lại được phen "dậy sóng" trước những bức ảnh mới nhất của cặp đôi này, nào là nắm chặt tay nhau ở sân golf, cùng đi chùa, ôm ấp ở resort hay ở đón sinh nhật ngọt ngào cùng nhau...

Khi truyền thông đặt câu hỏi liên quan đến nghi vấn tình cảm với Hiền Hồ, vị đại gia có liên quan tới ồn ào này của nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là "anh em họ, nương tựa nhau". Liên quan đến drama ồn ào này, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã khóa hàng loạt tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và vẫn giữ thái độ im lặng.

Cuối tháng 8/2022, mạng xã hội lan truyền hàng loạt hình ảnh thân mật giữa Phương Oanh và Shark Bình. Trước nghi vấn quan hệ ngoài luồng khi đã có vợ con, vị doanh nhân này khẳng định anh đã độc thân hai năm.

Ngay sau đó, bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình khẳng định "cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa".

Trước tin đồn, Phương Oanh cũng tiếng xác nhận đang hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và khẳng định không phải là người thứ ba. Tuy nhiên, người đẹp nhận về không ít những ý kiến phản đối.

Trước những lời công kích từ dư luận, trang facebook cá nhân của nữ diễn cập nhật thường xuyên hơn. Cô không chỉ đăng tải cập nhật hình ảnh bình thường mà còn đính kèm theo những câu nói đầy triết lý.

 

H'Hen Niê đáp trả tin đồn ‘giả khổ’, cố tình ‘làm màu’ trước người hâm mộ: ‘Bản chất con người của mình như thế nào thì sống đúng như vậy thôi’

H'Hen Niê đáp trả tin đồn ‘giả khổ’, cố tình ‘làm màu’ trước người hâm mộ: ‘Bản chất con người của mình như thế nào thì sống đúng như vậy thôi’

Bị chỉ trích vì cố tình ‘giả khổ’, ‘làm màu’ để lấy lòng người hâm mộ, H’Hen Niê chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   VTV Phương Oanh Hiền Hồ

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang