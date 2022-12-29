Hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách VTV điểm danh những nhân vật ‘tạo sóng’

Theo đó, phóng sự không có lời bình nhưng bao quát tất cả các nhân vật, sự kiện được dư luận chú ý trong năm qua, trong đó có cả những vụ án ồn ào, những nhân vật tạo sóng trong showbiz cả ở góc độ tích cực và tiêu cực được điểm lại trên truyền hình và báo chí.

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có những điểm sáng trong showbiz Việt như liveshow Tri âm đông nghẹt khán giả của Mỹ Tâm trên sân Mỹ Đình; Tro Tàn Rực Rỡ ra rạp vào thời điểm niềm tin dành cho phim Việt đã chạm đáy hay phim Việt lọt top 15 rút gọn của hạng mục Phim tài liệu hay nhất ở Oscar 2023. Sự kiện đàm phán thành công để hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo cũng là điểm nổi bật năm qua.

Trong phóng sự nhìn lại 2022, ca sĩ Hiền Hồ với hashtag "anh em nương tựa", diễn viên Phương Oanh liên quan đến Shark Bình hay còn gọi là "Bình búp bê", màn hô tên gây tranh cãi tại Miss Grand Việt Nam, MV chứa hình ảnh tiêu cực của Sơn Tùng - There's No One At All bị gỡ khỏi YouTube, MV Sashimi chứa ca từ thô tục của Chi Pu cũng bị điểm danh.

VTV điểm danh những sự kiện đáng chú ý. Ảnh: Internet

Scandal của nữ ca sĩ Hiền Hồ và "người anh họ" U60 Hồ Nhân vẫn khiến dân mạng không ngừng quan tâm thời gian trước đó.

Mạng xã hội lại được phen "dậy sóng" trước những bức ảnh mới nhất của cặp đôi này, nào là nắm chặt tay nhau ở sân golf, cùng đi chùa, ôm ấp ở resort hay ở đón sinh nhật ngọt ngào cùng nhau...

Khi truyền thông đặt câu hỏi liên quan đến nghi vấn tình cảm với Hiền Hồ, vị đại gia có liên quan tới ồn ào này của nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là "anh em họ, nương tựa nhau". Liên quan đến drama ồn ào này, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã khóa hàng loạt tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và vẫn giữ thái độ im lặng.

Cuối tháng 8/2022, mạng xã hội lan truyền hàng loạt hình ảnh thân mật giữa Phương Oanh và Shark Bình. Trước nghi vấn quan hệ ngoài luồng khi đã có vợ con, vị doanh nhân này khẳng định anh đã độc thân hai năm.

Ngay sau đó, bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình khẳng định "cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa".

Trước tin đồn, Phương Oanh cũng tiếng xác nhận đang hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và khẳng định không phải là người thứ ba. Tuy nhiên, người đẹp nhận về không ít những ý kiến phản đối.

Trước những lời công kích từ dư luận, trang facebook cá nhân của nữ diễn cập nhật thường xuyên hơn. Cô không chỉ đăng tải cập nhật hình ảnh bình thường mà còn đính kèm theo những câu nói đầy triết lý.