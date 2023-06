Hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách VTV điểm danh những nhân vật ‘tạo sóng’

Ồn ào 'Bình Búp Bê'. Ảnh: Internet

Trong phóng sự nhìn lại 2022, ca sĩ Hiền Hồ với hashtag "anh em nương tựa", diễn viên Phương Oanh liên quan đến Shark Bình hay còn gọi là "Bình búp bê", màn hô tên gây tranh cãi tại Miss Grand Việt Nam, MV chứa hình ảnh tiêu cực của Sơn Tùng - There's No One At All bị gỡ khỏi YouTube, MV Sashimi chứa ca từ thô tục của Chi Pu cũng bị điểm danh.

'Anh em nương tựa'. Ảnh: Internet

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có những điểm sáng trong showbiz Việt như liveshow Tri âm đông nghẹt khán giả của Mỹ Tâm trên sân Mỹ Đình; Tro Tàn Rực Rỡ ra rạp vào thời điểm niềm tin dành cho phim Việt đã chạm đáy hay phim Việt lọt top 15 rút gọn của hạng mục Phim tài liệu hay nhất ở Oscar 2023. Sự kiện đàm phán thành công để hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo cũng là điểm nổi bật năm qua.