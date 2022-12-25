Sau đó, ca sĩ Đăng Khôi cũng ngậm ngùi: "Bố mãi trong tim chúng con và mọi người. Bố Đồng ơi, con yêu bố lắm. Con và Thủy Anh sẽ luôn nhớ mãi lời bố dạy bảo".

Sau thông báo bố ruột đột ngột qua đời, nhiều sao Việt và bạn bè đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến với Thuỷ Anh. Đồng thời, các nghệ sĩ và người thân cũng mong Thuỷ Anh giữ gìn sức khoẻ để sớm vượt qua biến cố lớn này.

Thuỷ Anh và Đăng Khôi rất hiếu thuận với bố mẹ 2 bên. Sự ra đi đột ngột của bố ruột vào ngày Giáng sinh khiến Thuỷ Anh vô cùng đau lòng.

Thủy Anh buồn bã. Ảnh: Internet

Bên dưới chia sẻ của vợ Đăng Khôi, Hoa hậu Giáng My viết: "Mong bác ra đi thật thanh thản nơi chín suối", diễn viên Kha Ly nghẹn ngào: "Ly xin chia buồn cùng Thuỷ Anh và gia đình nhé, mong bạn vượt qua nỗi đau này", MC Vân Hugo: "Xin chia buồn sâu sắc cùng bạn hiền. Cầu mong bác an nghỉ",... Ngoài ra, các đồng nghiệp như Phan Hiển, Bảo Anh, Thu Thuỷ, MC Phan Anh,... cũng gửi lời chia buồn đến chồng Đăng Khôi - Thuỷ Anh.

Loạt sao Việt chia buồn. Ảnh: Internet

Nhắn nhủ đến hai con, mẹ ruột Đăng Khôi để lại bình luận: "Bố mẹ chia buồn với bà thông gia và các con thật nhiều! Bà và các con giữ sức khoẻ để lo việc cho ông nhé! Buồn quá các con ạ".

Thuỷ Anh và Đăng Khôi đã có hơn 1 thập kỷ từ yêu đến kết hôn. Trong suốt cả hành trình đó, cả hai luôn được gia đình đồng hành và ủng hộ. Vào những dịp đặc biệt, Thuỷ Anh và Đăng Khôi thường xuyên tặng quà, thăm hỏi bố mẹ hai bên. Thuỷ Anh tiết lộ gia đình mình và bố mẹ chồng vô cùng thân thiết.

Gia đình ca sĩ Đăng khôi . Ảnh: Internet

Thuỷ Anh từng chia sẻ về mối quan hệ của bố mẹ 2 bên: "Mẹ chồng mình rất hiền và nhẹ nhàng, trong khi mẹ đẻ lại rất cá tính, mạnh mẽ. Trước đây, mẹ chồng kinh doanh nội thất, rèm cửa. Còn mẹ đẻ mình hiện vẫn tham gia hoạt động ở Hội phụ nữ của phường. Hai bà chỉ có điểm chung là cùng thích đi du lịch và hát karaoke. Hai mẹ quen biết sau khi mình và anh Khôi đến với nhau, nhưng càng ngày càng thân. Bố mẹ chồng hay qua nhà bố mẹ đẻ của Thủy Anh để hát karaoke và đi ăn uống với nhau. Còn nếu có dịp cùng vào Sài Gòn thì nhất định là đại gia đình tụ họp".

Đăng Khôi nổi tiếng vào thời điểm khoảng 8-9 năm trước. Những năm gần đây anh khá kín tiếng. Năm 2010 được biết là quãng thời gian anh đi show năng nổ nhất. Mỗi tháng Đăng Khôi bay đến 15 chuyến, nhiều ngày chỉ ở trên ôtô vì di chuyển liên tục. Hồi làm liveshow vào năm 2009, Đăng Khôi khiến dư luận thời đó “sốt vó” vì chi đến 1,6 tỷ đồng. Đến năm 2011, anh tiếp tục làm liveshow tiền tỷ thứ hai với mức chi còn vượt xa cả lần đầu tiên.

Lưu Thuỷ Anh là hot girl đời đầu, từng chụp ảnh bìa cho nhiều tạp chí tuổi teen.

Vợ Đăng Khôi là Thuỷ Anh – một hot girl có tiếng đời đầu. Cô sinh năm 1985, trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Thủy Anh từng học Học viện Ngân hàng, là người mẫu ảnh cho nhiều trang báo tuổi teen trước khi theo chồng vào Nam sinh sống.