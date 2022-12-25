Loạt sao Việt gửi lời chia buồn, thương xót bố vợ ca sĩ Đăng Khôi đột ngột qua đời trong lễ Noel khiến nhiều người xót xa

Hậu trường 25/12/2022 19:23

Thông tin về bố vợ của ca sĩ Đăng Khôi qua đời khiến nhiều người xót xa. Trên trang cá nhân, Thủy Anh buồn bã bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn.

Bà xã của ca sĩ Đăng Khôi bất ngờ đổi ảnh đại diện và chia sẻ: "Noel buồn nhất cuộc đời con, con đã mất bố thật rồi bố ơi".

Sau đó, ca sĩ Đăng Khôi cũng ngậm ngùi: "Bố mãi trong tim chúng con và mọi người. Bố Đồng ơi, con yêu bố lắm. Con và Thủy Anh sẽ luôn nhớ mãi lời bố dạy bảo".

Thuỷ Anh và Đăng Khôi rất hiếu thuận với bố mẹ 2 bên. Sự ra đi đột ngột của bố ruột vào ngày Giáng sinh khiến Thuỷ Anh vô cùng đau lòng.

Sau thông báo bố ruột đột ngột qua đời, nhiều sao Việt và bạn bè đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến với Thuỷ Anh. Đồng thời, các nghệ sĩ và người thân cũng mong Thuỷ Anh giữ gìn sức khoẻ để sớm vượt qua biến cố lớn này.

Loạt sao Việt gửi lời chia buồn, thương xót bố vợ ca sĩ Đăng Khôi đột ngột qua đời trong lễ Noel khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1
 

 

Loạt sao Việt gửi lời chia buồn, thương xót bố vợ ca sĩ Đăng Khôi đột ngột qua đời trong lễ Noel khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2
Thủy Anh buồn bã. Ảnh: Internet

Bên dưới chia sẻ của vợ Đăng Khôi, Hoa hậu Giáng My viết: "Mong bác ra đi thật thanh thản nơi chín suối", diễn viên Kha Ly nghẹn ngào: "Ly xin chia buồn cùng Thuỷ Anh và gia đình nhé, mong bạn vượt qua nỗi đau này", MC Vân Hugo: "Xin chia buồn sâu sắc cùng bạn hiền. Cầu mong bác an nghỉ",... Ngoài ra, các đồng nghiệp như Phan Hiển, Bảo Anh, Thu Thuỷ, MC Phan Anh,... cũng gửi lời chia buồn đến chồng Đăng Khôi - Thuỷ Anh.

Loạt sao Việt gửi lời chia buồn, thương xót bố vợ ca sĩ Đăng Khôi đột ngột qua đời trong lễ Noel khiến nhiều người xót xa - Ảnh 3
 

 

Loạt sao Việt gửi lời chia buồn, thương xót bố vợ ca sĩ Đăng Khôi đột ngột qua đời trong lễ Noel khiến nhiều người xót xa - Ảnh 4
Loạt sao Việt chia buồn. Ảnh: Internet

Nhắn nhủ đến hai con, mẹ ruột Đăng Khôi để lại bình luận: "Bố mẹ chia buồn với bà thông gia và các con thật nhiều! Bà và các con giữ sức khoẻ để lo việc cho ông nhé! Buồn quá các con ạ".

Thuỷ Anh và Đăng Khôi đã có hơn 1 thập kỷ từ yêu đến kết hôn. Trong suốt cả hành trình đó, cả hai luôn được gia đình đồng hành và ủng hộ. Vào những dịp đặc biệt, Thuỷ Anh và Đăng Khôi thường xuyên tặng quà, thăm hỏi bố mẹ hai bên. Thuỷ Anh tiết lộ gia đình mình và bố mẹ chồng vô cùng thân thiết.

Loạt sao Việt gửi lời chia buồn, thương xót bố vợ ca sĩ Đăng Khôi đột ngột qua đời trong lễ Noel khiến nhiều người xót xa - Ảnh 5
Gia đình ca sĩ Đăng khôi  . Ảnh: Internet

Thuỷ Anh từng chia sẻ về mối quan hệ của bố mẹ 2 bên: "Mẹ chồng mình rất hiền và nhẹ nhàng, trong khi mẹ đẻ lại rất cá tính, mạnh mẽ. Trước đây, mẹ chồng kinh doanh nội thất, rèm cửa. Còn mẹ đẻ mình hiện vẫn tham gia hoạt động ở Hội phụ nữ của phường. Hai bà chỉ có điểm chung là cùng thích đi du lịch và hát karaoke. Hai mẹ quen biết sau khi mình và anh Khôi đến với nhau, nhưng càng ngày càng thân. Bố mẹ chồng hay qua nhà bố mẹ đẻ của Thủy Anh để hát karaoke và đi ăn uống với nhau. Còn nếu có dịp cùng vào Sài Gòn thì nhất định là đại gia đình tụ họp".

Đăng Khôi nổi tiếng vào thời điểm khoảng 8-9 năm trước. Những năm gần đây anh khá kín tiếng. Năm 2010 được biết là quãng thời gian anh đi show năng nổ nhất. Mỗi tháng Đăng Khôi bay đến 15 chuyến, nhiều ngày chỉ ở trên ôtô vì di chuyển liên tục. Hồi làm liveshow vào năm 2009, Đăng Khôi khiến dư luận thời đó “sốt vó” vì chi đến 1,6 tỷ đồng. Đến năm 2011, anh tiếp tục làm liveshow tiền tỷ thứ hai với mức chi còn vượt xa cả lần đầu tiên.

Lưu Thuỷ Anh là hot girl đời đầu, từng chụp ảnh bìa cho nhiều tạp chí tuổi teen.

Vợ Đăng Khôi là Thuỷ Anh – một hot girl có tiếng đời đầu. Cô sinh năm 1985, trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Thủy Anh từng học Học viện Ngân hàng, là người mẫu ảnh cho nhiều trang báo tuổi teen trước khi theo chồng vào Nam sinh sống.

 

Từ khóa:   Thủy Anh Thủy Anh và Đăng Khôi Đăng Khôi

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 37 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 37 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang