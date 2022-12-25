Hà Trí Quang và bạn trai đồng giới chính thức công khai diện mạo cặp song sinh sớm hơn dự định: Diện mạo cực phẩm khiến nhiều người xuýt xoa

Tối 23/12, sau thời gian giấu kín mặt của cặp song sinh, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang đã chính công khai mặt hai con chung Ka Ka - Muội Muội. Cặp sinh đôi này sở hữu đường nét gương mặt cực phẩm, đặc biệt là chiếc mũi cao, tóc nhiều y hệt hai người bố của mình. Thanh Đoàn tiết lộ anh đã khoe hai con sớm hơn dự định vì quá nôn nóng và phấn khởi. Ka Ka và Muội Muội hiện đang trong thời kỳ thay da, trộm vía rất ngoan ngoãn.

Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đang tự tay chăm sóc hai con, được gia đình ủng hộ. Ảnh: Internet

Chia sẻ về hành trình làm bố bỉm sữa, Hà Trí Quang tâm sự: "Gia đình là những người đã hỗ trợ rất nhiều. Ka Ka - Muội Muội có rất nhiều mẹ, rất nhiều má. Vì các chị của tụi em đã hi sinh rất lớn. Đối với mọi người, Quang và Đoàn có nhiều cái khuyết trong xã hội.

Nhưng đối với gia đình đó là vuông đầy, vì các chị trong nhà đã bù đắp lại cái khuyết đó. Ka Ka - Muội Muội ra đời trong tất cả sự yêu thương của các chị. Và giờ đây, Quang cũng cho 2 con gọi là các má. Đó là một điều hạnh phúc kết hợp cùng sự tiên tiến của khoa học nên ước mơ của Quang đã thành sự thật".

Hai con của Hà Trí Quang chào đời hôm 9/12. Diễn viên cho biết anh xúc động, biết ơn khi được ẵm trong tay các em bé.

"Chúng tôi có con bằng phương pháp IVF với sự giúp sức của người thân trong gia đình", anh nói. Theo anh, việc sinh con bằng thụ tinh trong ống nghiệm rất tốn kém, nhưng con cái là vô giá nên bao nhiêu tiền cũng không đáng kể.

Cặp đôi 'bố bỉm'. Ảnh: Internet

Ngoài ra, anh và bạn đời trải qua quá trình vất vả khi chăm sóc hai con từ trong bụng mẹ. Toàn bộ quá trình này, anh cho biết phải sử dụng rất nhiều thuốc men và kỹ thuật y học hỗ trợ.

Hiện hai nhóc nhà Hà Trí Quang - Ka Ka và Muội Muội - đã được về nhà. "Từ khi có con, cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn đảo lộn. Tôi ngủ mỗi ngày chưa đầy 5 tiếng nhưng không thấy mệt mỏi", anh kể.

Hàng ngày, Hà Trí Quang và bạn đời cùng nhau chăm con. Họ thức đến rạng sáng, chợp mắt một lúc rồi lại tỉnh giấc để lo pha sữa, thay bỉm... Tuy vậy, diễn viên tin rằng những khó khăn này không thấm vào đâu so với công "mang nặng đẻ đau" của người đã giúp anh sinh con. Anh biết ơn gia đình đã ở bên, đồng hành cùng trên hành trình xây dựng một tổ ấm trọn vẹn.

"Ngắm các con, chúng tôi càng cảm nhận sự thiêng liêng của mối quan hệ máu mủ và biết ơn người thân đã hy sinh quá lớn", Hà Trí Quang nói.

Anh cho biết thêm việc chăm hai con sinh đôi tốn rất nhiều công sức. Anh và bạn đời sẽ không thể làm tốt nếu không có sự hỗ trợ từ hai bên gia đình. Bây giờ, nhà anh lúc nào cũng đông đúc vì người thân quây quần lo lắng cho hai bé.

Được coi là cặp đôi đồng tính nam gây sốt nhất hiện nay, Hà Trí Quang – Thanh Đoàn đã vượt qua nhiều dư luận để sống bên nhau khá hạnh phúc.

Khi mới công khai mối quan hệ cùng nhau, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn nhận không ít ý kiến trái chiều. Song bằng tình cảm chân thành, cả hai dần xoay chuyển “tình thế” và khiến nhiều cư dân mạng quay xe. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ loạt hình ảnh cùng nhau, quan tâm, chăm sóc nhau từ những cử chỉ nhỏ nhất và "dính như sam" từ mọi hoạt động đời sống đến công việc. Cả hai sống chung nhà, tự nấu ăn, chăm sóc lẫn nhau từng chút một. Mỗi lần xuất hiện, hai anh thường diện đồ cặp hoặc cùng tone màu với nhau khiến nhiều người không khỏi yêu thích và ngưỡng mộ.