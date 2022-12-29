H'Hen Niê đáp trả tin đồn ‘giả khổ’, cố tình ‘làm màu’ trước người hâm mộ: ‘Bản chất con người của mình như thế nào thì sống đúng như vậy thôi’

Cùng thời điểm, trên trang cá nhân, H'Hen Niê cũng đăng tải nhiều hình ảnh trong chuyến đi chơi châu Âu. Có thể thấy đây là lần hiếm hoi cả hai công khai thể hiện tình cảm kể từ khi tái hợp.

Ngày 27/12, trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch châu u cùng H'Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Trong những khoảnh khắc chụp tại thị trấn Hallstatt (Áo), Tuấn Khôi công khai thể hiện tình cảm với bạn gái.

Đáp lại ý kiến tiêu cực nói trên, H'Hen Niê nói: "Nói giả tạo thì cũng đúng, giả tạo để chịu đựng đắng cay, sự miệt thị... Tôi biết mình là ai trong gia đình và cần phải cố gắng như thế nào. Còn giá trị bản thân, bản chất con người của mình như thế nào thì sống đúng như vậy thôi".

Cũng trong một bài đăng mới đây, nàng hậu đăng ảnh chụp một bình luận tiêu cực, trong đó chê bai, miệt thị ngoại hình cô một cách nặng nề đồng thời chỉ trích nàng hậu "giả tạo, giả khổ", cố tình diễn trò để lấy lòng người hâm mộ.

H'Hen Niê phản bác tin đồn 'giả khổ'. Ảnh: Internet

H'Hen Niê cho rằng ai cũng có kế hoạch cuộc đời và cảm ơn những bình luận ác ý đã luôn tiếp cho mình "sức mạnh để kiên cường".

H'Hen Niê từng cho biết cô không bao giờ "gây chiến" trước. "Có những điều người ta chưa rõ hoặc ai đó nói điều gì mang tính miệt thị, gây tổn thương cho tôi và ảnh hưởng đến những người yêu quý tôi thì tôi sẽ giải thích cho họ hiểu", người đẹp nói.

Dưới bài đăng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, nhiều đồng nghiệp, bạn bè để lại bình luận động viên. Ca sĩ Văn Mai Hương khuyên cô "bỏ ngoài tai" những ý kiến tiêu cực của dân mạng. Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng H'Hen Niê đang phí thời gian, và khuyên đàn em cứ tận hưởng, cống hiến trong cuộc sống riêng. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nói: "Những người tử tế vẫn luôn bên em".

H'Hen Niê với phong cách giản dị. Tuy nhiên người đẹp cũng nhiều lần vướng tranh cãi vì ăn mặc xuề xòa, bị cho cố tình "làm màu" để gây chú ý. Ảnh: Internet

Trước đó, trong chuyến công tác Canada năm 2019, cô bị chỉ trích khi mang dép tổ ong lên khoang hạng sang của máy bay. Đáp lại những tranh cãi, H'Hen cho rằng cô "thật lòng thấy thoải mái" khi mang dép lê và tiết lộ ngón chân bị đau vì liên tục di chuyển bằng giày cao gót nên thường chọn dép bệt để bảo vệ sức khỏe, giúp đôi chân thoải mái hơn.

Nổi tiếng đã lâu với phong cách ăn mặc giản dị đời thường, chuyến đi Dubai cũng không làm cho Hoa hậu H’Hen Niê thay đổi style ăn mặc vốn có. Cô nàng chỉ mặc độc chiếc áo phông khoác thêm chiếc áo sơ mi ngắn tay bên ngoài, mix cùng với quần ống suông và đôi giày thể thao năng động.

H’Hen Niê không ít lần chia sẻ những hình ảnh giản dị trên mạng xã hội, ví dụ như khi đi chợ hoặc đi làm từ thiện với hình tượng “chân lấm tay bùn”. Chỉ những dịp quan trọng như đi dự sự kiện hoặc chụp ảnh hoạ báo, nàng hậu mới tích cực “dress up” điệu đà, sang chảnh.

H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường trên trang cá nhân. Ảnh: Internet

Về những ồn ào xung quanh chuyện thường xuyên để mặt mộc, ăn mặc xuề xòa, bị cho "giả tạo, làm màu", người đẹp khẳng định đây là phong cách cá nhân của cô. "Tôi không muốn giữ khoảng cách với những người bên cạnh. Trên mạng xã hội, khán giả chỉ thấy những khoảnh khắc đó, còn những người đi cùng tôi mới biết câu chuyện đằng sau và tại sao có những hình ảnh như vậy", nàng hậu chia sẻ trên Báo Dân Trí cho biết.

H'Hen Niê (sinh ngày 15 tháng 5 năm 1992) là một hoa hậu và người mẫu. Cô được chú ý đến khi tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015 và lọt vào top 9. Cho đến khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) tối ngày 6 tháng 1 năm 2018, cô xuất sắc vượt qua 41 thí sinh khác để trở thành Hoa hậu tại cuộc thi và nhận giải phụ là Người đẹp biển.

Cô là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Nửa tháng sau cô được chú ý khi thăm quê lần đầu tiên sau ngày đăng quang, được bà con buôn làng đón chào bằng đoàn xe công nông diễu hành.