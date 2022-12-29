Diễn viên Bích Hằng thương nhớ cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu: Giây phút cuối đời còn đau đớn, sự nghiệp vẫn còn đang dang dở

Hậu trường 29/12/2022 11:12

Diễn viên Bích Hằng bày tỏ niềm nhớ thương đến người bạn quá cố, 15 năm làm nghề luôn được anh an ủi và chia sẻ những buồn vui, thấu hiểu chân tình.

Trên trang cá nhân, diễn viên Bích Hằng ôn lại kỷ niệm về cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu. Qua từng dòng chữ, khán giả có thể nhìn thấy nỗi nhớ thương da diết của cô với người đồng nghiệp tài năng nhưng bạc mệnh.

Bích Hằng tâm sự cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu là người bạn thân duy nhất trong nghề của mình. Thời điểm biết cô bỏ nghề diễn đã gắn bó 15 năm, ông phản ứng rất dữ dội. Cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu và Bích Hằng chia sẻ những buồn vui, thấu hiểu và đối xử rất chân tình với nhau.

Diễn viên Bích Hằng thương nhớ cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu: Giây phút cuối đời còn đau đớn, sự nghiệp vẫn còn đang dang dở - Ảnh 1
 

 

Diễn viên Bích Hằng thương nhớ cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu: Giây phút cuối đời còn đau đớn, sự nghiệp vẫn còn đang dang dở - Ảnh 2

 

Diễn viên Bích Hằng thương nhớ cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu: Giây phút cuối đời còn đau đớn, sự nghiệp vẫn còn đang dang dở - Ảnh 3
Nữ diễn viên đau buồn vì bạn diễn qua đời. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên ngậm ngùi tâm sự: "Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, năm nào gần Tết cũng nhớ anh bần thần". Nghệ sĩ Nguyễn Hậu một lòng theo đuổi nghệ thuật từ khi còn là thanh niên trai tráng tới lúc về già. Ông để lại nhiều dấu ấn khi hóa thân thành người cha yêu thương, hy sinh vì con trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ. Thế nhưng chỉ đóng vài tập thì cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu không thể tham gia được nữa vì sức khỏe yếu, sau đó đã ra đi mãi mãi.

Diễn viên Bích Hằng thương nhớ cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu: Giây phút cuối đời còn đau đớn, sự nghiệp vẫn còn đang dang dở - Ảnh 4
 

 

Diễn viên Bích Hằng thương nhớ cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu: Giây phút cuối đời còn đau đớn, sự nghiệp vẫn còn đang dang dở - Ảnh 5
 

 

Diễn viên Bích Hằng thương nhớ cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu: Giây phút cuối đời còn đau đớn, sự nghiệp vẫn còn đang dang dở - Ảnh 6
Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương. Ảnh: Internet

Theo Zing News, Bà Hồng Sương - vợ nghệ sĩ Nguyễn Hậu - cho biết diễn viên "Đất phương Nam" phải chịu đựng cơn đau kéo dài, cứng miệng, không nói được trước khi qua đời. Trước đó, mọi người vẫn gặp nam diễn viên vui vẻ trò chuyện và hẹn hò cà phê với bạn bè nhưng không ngờ... 

7 năm trước, con gái nói với chúng tôi rằng ba bị bệnh gan, có khối u nhưng mổ nội soi sẽ khỏi" Con gái và người nhà đã giấu kín thông tin anh bị ung thư gan. Vì vậy chúng tôi cũng không nghĩ anh ra đi quá sớm như vậy". - vợ cố nghệ sĩ đau buồn chia sẻ.

Bà Sương cho biết thêm trong 7 năm qua, mang trong mình bệnh gan nhưng Nguyễn Hậu vẫn đều đặn tham gia các vai diễn phim truyền hình và điện ảnh. Ông không ngại thực hiện các cảnh quay vất vả, phơi mình giữa nắng gắt hay lội nước đêm khuya.

Theo bà Ngọc Sương, nhờ cách làm việc hết mình, chuyên nghiệp cho từng vai diễn nên Nguyễn Hậu được các đạo diễn tin tưởng, mời tham gia phim. Nhờ đó, ở tuổi 60 ông vẫn đều đặn nhận phim mỗi năm.

Diễn viên Bích Hằng thương nhớ cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu: Giây phút cuối đời còn đau đớn, sự nghiệp vẫn còn đang dang dở - Ảnh 7
Lan Ngọc chia sẻ ảnh kỉ niệm. Ảnh: Internet

Bộ phim cuối cùng của nam diễn viên là phim Gạo nếp, gạo tẻ của đạo diễn Minh Cao. Phim khởi quay vào cuối năm 2016. Tuy nhiên Nguyễn Hậu chỉ quay được 3-4 tập đầu của phim thì phải xin đạo diễn dừng lại vì sức khỏe yếu.

Nguyễn Hậu sinh năm 1953 tại Sa Đéc – Đồng Tháp. Thuở còn bé, ông thường được các anh chị dắt ra Thị xã Sa Đéc xem phim nên mê phim từ rất sớm.  

Sau đó, nam diễn viên bén duyên trong sự nghiệp phim ảnh từ năm 1978, gia tài của ông tính đến nay hơn 250 vai diễn, từ phụ đến chính.. với diễn xuất đa dạng. Ông cũng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong đoàn phim. Đặc biệt, với vai Hai Gọn trong phim Mảnh đất tình đời (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn) ông đã đoạt giải diễn viên điện ảnh xuất sắc do hội điện ảnh tổ chức vào năm 1985.

Diễn viên Bích Hằng thương nhớ cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu: Giây phút cuối đời còn đau đớn, sự nghiệp vẫn còn đang dang dở - Ảnh 8
 

 

Diễn viên Bích Hằng thương nhớ cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu: Giây phút cuối đời còn đau đớn, sự nghiệp vẫn còn đang dang dở - Ảnh 9
Nghệ sĩ Nguyễn Hậu. Ảnh: Internet

Vai diễn "ba thằng An" trong bộ phim Đất Phương Nam do NSUT Vinh Sơn đạo diễn, thầy giáo Tành hiền lành, nhân ái trong Thung lũng hoang vắng do NSND Phạm Nhuệ Giang đạo diễn, ông thợ máy chung tình Mười Đâu trong Người đàn bà yếu đuối, Hải Cầu Móng trong Xóm nước đen, và vô số vai phụ ấn tượng khác trong các bộ phim gây tiếng vang như Dưới cờ đại nghĩa, Dòng máu anh hùng, Vó ngựa trời nam, Hồng hải tặc, Người đẹp Tây Đô… đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Ngoài ra, nghệ sĩ Nguyễn Hậu còn là gương mặt thầm lặng đứng phía sau máy quay trong rất nhiều vai trò khác nhau, trợ lý đạo diễn, phó đạo điễn... của rất nhiều bộ phim trong và ngoài nước...". Sống hết mình với đam mê nhưng cuộc đời ông lại nhiều nỗi buồn, đến cuối đời vẫn dang dở vai diễn. Từ ngày nghệ sĩ Nguyễn Hậu rời xa trần thế nhưng nhiều khán giả, đồng nghiệp vẫn còn nhớ thương. 

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Từ khóa:   Nguyễn Hậu diễn viên Bích Hằng sao Việt

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