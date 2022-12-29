Sống sung túc trên đất Mỹ, con trai Hồng Ngọc tiết kiệm mua đồ cũ: Giản dị ‘nghe mà thương’

Mới đây, Hồng Ngọc chia sẻ niềm xúc động con trai đầu lòng sống giản dị và nhiều tình yêu thương.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Hồng Ngọc bày tỏ cảm xúc về con trai đầu lòng: "Anh Hưng của mẹ. Hôm trước Hưng xin đi shopping với bạn, lúc đi con cũng cầm ít tiền theo, rồi đến chiều con về mẹ hỏi thăm xem con có mua được gì không. Hưng nói mua được nhiều lắm mẹ, mà vẻ mặt rất vui. Rồi hôm sau Hưng nói khi nào mẹ giặt đồ giúp con giặt mấy cái đồ mới mua. Hưng mang ra một đống đồ, mình nhìn thấy đồ không mới lắm, liền hỏi ủa đồ ai đây con. Hưng nói đồ con mới mua đó, nó không phải đồ cũ, mà đồ này người ta chỉ mới mặc một lần thôi..., rẻ lắm mẹ, mỗi cái có mấy đồng thôi mẹ.

Con trai đầu của Hồng Ngọc. Ảnh: Internet Nghe mà thương. Hôm nay mẹ dẫn Hưng đi mua quần áo mới, đến nơi Hưng nói cái này hơi mắc, cái kia nhiều tiền quá. Thương Hưng, từ bé Hưng luôn là đưa bé ngoan, làm gì cũng hỏi bố mẹ. Mẹ mong sau này Hưng lớn lên là người có ích trong xã hội, và là người anh tốt cho các em noi theo, hãy sống thật bình dị và chân thành con nhé". Trải qua sóng gió hôn nhân, Hồng Ngọc đã có được hạnh phúc bên cạnh 'bầu sô' Thomas Tâm - người đã ở bên chăm sóc nữ ca sĩ nhiều năm qua chẳng cần tới một đám cưới.

Hồng Ngọc sinh tại Bình Phước trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, gồm năm anh em. Bố cô là tay trống, mẹ là ca sĩ phòng trà. Hơn 10 tuổi, cô đoạt giải nhất cuộc thi hát Hoa phượng đỏ. Năm 1996, ca sĩ đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình. Hồng Ngọc có cuộc sống hạnh phúc. Ảnh: Internet Sự nghiệp của Hồng Ngọc bắt đầu tỏa sáng vào những năm 2000 với Mắt nai cha cha cha của Sỹ Luân. Bài hát giúp cô đoạt giải Ca sĩ yêu thích của Làn Sóng Xanh. Ca khúc Vùng trời bình yên mà cô kết hợp cùng Đàm Vĩnh Hưng cũng được khán giả yêu thích. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Hồng Ngọc gặp được bạn đời là bầu sô Thomas Tâm. Đến nay dù đã 15 năm bên nhau, vợ chồng nữ ca sĩ đã có ba con: con đầu - Chấn Hưng, bé gái thứ hai - Hồng n và con trai thứ ba - Chấn Hào.

Hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách VTV điểm danh những nhân vật ‘tạo sóng’ VTV đã có phóng sự nhìn lại năm 2022, một năm có nhiều thay đổi và điểm tên những nhân vật nổi bật trong showbiz thời gian qua. Đáng chú ý, trong đó có tên Hiền Hồ, Phương Oanh nằm trong danh sách.

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