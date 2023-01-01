Thiếu gia Phillip Nguyễn nhắn nhủ cực ngọt ngào đến Linh Rin trước thềm hôn lễ, dân tình rần rần chờ đợi đám cưới thế kỷ

Hậu trường 01/01/2023 19:22

Thiếu gia Phillip Nguyễn nhắn nhủ lời yêu rất đỗi ngọt ngào trước đám cưới thế kỷ với Linh Rin, đồng thời hé lộ thời gian về chung một nhà.

Thời gian gần đây, thông tin về đám cưới của Linh Rin và em chồng Tăng Thanh HàPhillip Nguyễn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Cặp đôi cũng tiết lộ đám cưới của cả hai sẽ diễn ra vào năm 2023 tại Philippines và Việt Nam.

Mới đây, nhân dịp chào đón năm 2023, Phillip Nguyễn đăng ảnh bên vị hôn thê của mình cùng lời chia sẻ bằng tiếng Anh. Tạm dịch là: "Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Nhớ gia đình và những người thân yêu của tôi ở những đất nước khác nhau trên thế giới. Gửi vợ tương lai của anh, trong 3 tháng nữa, anh mong chờ ngày có gia đình riêng của chúng ta, Ngô Phương Linh".

Thiếu gia Phillip Nguyễn nhắn nhủ cực ngọt ngào đến Linh Rin trước thềm hôn lễ, dân tình rần rần chờ đợi đám cưới thế kỷ - Ảnh 1

 

Thiếu gia Phillip Nguyễn nhắn nhủ cực ngọt ngào đến Linh Rin trước thềm hôn lễ, dân tình rần rần chờ đợi đám cưới thế kỷ - Ảnh 2
Phillip Nguyễn chúc mừng năm mới bạn gái. Ảnh: Internet

Qua chia sẻ nhiều người dự đoán, khoảng tháng 3 năm nay, anh và bạn gái hot girl sẽ chính thức về chung một nhà.

Cách đây gần 1 tuần, em chồng Hà Tăng cũng có chia sẻ gây chú ý về kế hoạch hôn lễ.

Đăng ảnh ở một tiệm áo dài nổi tiếng, anh viết: "Philippines wedding planning almost done… Vietnam planning on the way".

(Tạm dịch: Kế hoạch đám cưới ở Philippines gần như đã xong. Kế hoạch Việt Nam đang được thực hiện).

Từ khoảnh khắc cho thấy, phía xa xa là thấp thoáng bóng dáng Linh Rin đang đứng chọn mẫu áo dài. Dân mạng háo hức bởi siêu đám cưới của cặp người đẹp và thiếu gia đang đến gần lắm rồi.

Thiếu gia Phillip Nguyễn nhắn nhủ cực ngọt ngào đến Linh Rin trước thềm hôn lễ, dân tình rần rần chờ đợi đám cưới thế kỷ - Ảnh 3

 

Thiếu gia Phillip Nguyễn nhắn nhủ cực ngọt ngào đến Linh Rin trước thềm hôn lễ, dân tình rần rần chờ đợi đám cưới thế kỷ - Ảnh 4
Phillip Nguyễn và hôn thê. Ảnh: Internet

Phillip Nguyễn, Linh Rin không phải cái tên xa lạ với công chúng. Chàng được biết đến là con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, còn nàng là hot girl kiêm người mẫu đình đám Hà thành.

Vài tháng trước, nam CEO từng công khai xác nhận sắp cưới Linh Rin làm vợ. Chàng thiếu gia khẳng định bạn gái là "đối tượng kết hôn" mà anh tìm kiếm suốt 10 năm.

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993, là cựu du học sinh chuyên ngành Nghệ thuật tại Đại học Nghệ thuật London, Anh. Thành công với vai trò người mẫu, từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc và hoạt động nghệ thuật nhưng hiện tại Linh Rin tập trung đa số thời gian cho việc kinh doanh.

Để chuẩn bị cho việc làm dâu hào môn, hiện Linh Rin đang giữ một vị trí quan trọng trong hệ thống kinh doanh của gia đình chồng. Ngoài ra, cô cũng có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ, anh chị và em chồng tương lai.

Linh Rin cũng tiết lộ cô háo hức chào đón năm 2023 khi cuộc đời sang trang mới -trở thành vợ của Phillip Nguyễn. Linh Rin cho biết, cả hai đã trao nhẫn cho nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cặp đôi cũng được tư vấn về các chất liệu váy cưới nhưng chưa chốt được mẫu, bởi đôi trẻ sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ.

Linh Rin và Phillip Nguyễn bắt đầu công khai hẹn hò từ tháng 8/2019. Vào tháng 5/2022, Phillip Nguyễn đã có chia sẻ để cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè đồng thời anh cũng gọi Linh Rin là "vị hôn thê của tôi", ngầm xác nhận sẽ đám cưới với cô nàng.

 

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Từ khóa:   Phillip Nguyễn Linh Rin Tăng Thanh Hà

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