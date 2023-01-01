Ngày đầu năm, Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh bạn trai tinh tế, hạnh phúc bên các con

Giọng ca 8X cũng lý giải lý do con gái Tuệ An vắng mặt trong tấm ảnh gia đình. Theo đó, vì bận ngủ xuyên từ năm cũ sang năm mới nên ái nữ thứ hai nhà Phạm Quỳnh Anh không chụp ảnh cùng mọi người.

Đăng ảnh mới, Phạm Quỳnh Anh thu hút sự chú ý. Trong ảnh, nữ ca sĩ hạnh phúc nằm bên con lớn Tuệ Lâm, bé út Zoey và người bạn trai bí ẩn. Cho cha đẻ bé Zoey lên sóng ngày đầu năm, song Phạm Quỳnh Anh vẫn khéo léo dùng icon che đi dung mạo.

"Vì lý do bận ngủ xuyên từ năm cũ qua năm mới nên gia đình xin bổ sung 2 tấm hình này thay cho sự vắng mặt ở tấm hình trên cùng, nếu không buổi sáng đầu tiên của năm mới mặt người ta lại sưng lên vì dỗi", Phạm Quỳnh Anh dí dỏm nói về Tuệ An.

Từng mở lòng về cha đẻ Zoey, Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai rất giống bố mình, biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt yêu thương các con riêng của cô.

Phạm Quỳnh Anh và các con. Ảnh: Internet

Năm 2018, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy đưa ra thông báo ly hôn. 10 năm yêu nhau, 6 năm kết hôn, có với nhau 2 cô con gái, trước khi ly hôn Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy đã từng là cặp đôi vàng của Vbiz. Chính vì thế mà khi cặp sao Việt thông báo đã đường ai nấy đi, người hâm mộ đều vô cùng bất ngờ.

Phạm Quỳnh Anh đã từng ẩn ý trên trang cá nhân về việc chuẩn bị bước vào một mối quan hệ mới: "Người đàn ông bên cạnh mẹ sau này chắc chắn sẽ phải yêu thương các con trước tiên". Chi tiết nhỏ này khiến netizen tin rằng nữ ca sĩ đã tìm được nửa kia cho mình.

Theo nguồn tin, "nửa kia" của Phạm Quỳnh Anh là một chàng trai kém tuổi. Thậm chí nữ ca sĩ còn bị nghi vấn đang mang thai khi lộ vòng 2 lớn quá cỡ.

Phạm Quỳnh Anh được cầu hôn. Ảnh: Internet

Tối 21/2, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức có chia sẻ trên trang cá nhân, ngầm xác nhận đã có tin vui như lời đồn: "Đây chỉ là 1 niềm vui bất ngờ nho nhỏ của Quỳnh Anh nên xin cả nhà cho Quỳnh Anh giữ lại điều này như là chuyện riêng của cá nhân mình.

Ai rồi cũng hướng cuộc sống của mình đến những điều bình yên, Quỳnh Anh luôn tôn trọng những người bên cạnh mình vì mỗi người trong chúng ta ai ai cũng đều có những vấn đề riêng, không ai giống ai, mong rằng bản thân Quỳnh Anh cũng sẽ nhận được sự tôn trọng như thế, nhất là dành cho 2 con gái nhỏ".