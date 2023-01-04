Hoài Lâm công khai ảnh tình tứ với bạn gái khi đi diễn: nhan sắc hotgirl được khen ngợi, ngày càng rõ nét phu thê

Cả hai không ngại xuất hiện trước công chúng, thoải mái công khai trên mạng xã hội. Trong hình, Hoài Lâm và bạn gái nở nụ cười hạnh phúc khi đứng cạnh nhau. Nhan sắc bạn gái hot girl của nam ca sĩ được dân tình hết lời. Ai cũng công nhận rằng càng ngày, nét phu thê của cặp đôi này càng rõ hơn, nhất là nụ cười.

Giọng ca Hoa nở không màu không ngại đăng ảnh tình tứ của cả hai. Được biết, Hoài Lâm được bạn gái tháp tùng đi diễn tại Đà Lạt.

Có thể thấy, sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn nam ca sĩ đã tìm được hạnh phúc mới. Hoài Lâm còn thay đổi mối quan hệ "Đã kết hôn" trên Facebook và thoải mái đăng tải hình ảnh tình tứ bên cô nàng.

Kim Ngân - bạn gái mới Hoài Lâm sở hữu gương mặt dễ thương, vóc dáng mảnh mai. Kim Ngân từng sánh vai với Hoài Lâm trong 1 sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ trước đó. Kim Ngân sở hữu gương mặt xinh đẹp, mang nét dịu dàng, dễ thương. Cô cũng được nhận xét đẹp đôi khi xuất hiện cạnh Hoài Lâm.

Cặp đôi hiếm hoi đăng ảnh cá nhân. Ảnh: Internet

Cuối năm 2021, Hoài Lâm chính thức công khai bạn gái mới và đặt trạng thái "đã kết hôn" trên trang cá nhân. Thông tin về cô gái này nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm kiếm. Tình mới của Hoài Lâm tên là Kim Ngân, 19 tuổi, là nữ chính MV Người mới của nam ca sĩ

Có lẽ trước khi bắt đầu chuyện tình cảm với Hoài Lâm, cô cũng đã khóa bớt những cập nhật trên trang cá nhân, chỉ để hiển thị một số hình ảnh cá nhân và không tiết lộ bất cứ thông tin đời tư nào.

Trang cá nhân của Kim Ngân cũng có đăng tải hình ảnh đi làm người mẫu nên nhiều người cho rằng bạn gái mới của Hoài Lâm đang là người mẫu tự do, hiện sống tại Cần Thơ.

Bạn gái mới của Hoài Lâm sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng, phong cách thời trang trẻ trung, cá tính. Cô nàng có vòng eo gọn gàng nên tự tin diện những trang phục khoe eo. Phong cách thường ngày của Kim Ngân tuy đơn giản nhưng vẫn thu hút vì gương mặt xinh xắn. Cô và Hoài Lâm công bố chuyện tình cảm sau hơn 1 năm nam ca sĩ ly hôn Cindy Lư.

Nhan sắc xinh xắn của bạn gái Hoài Lâm. Ảnh: Internet

Ngày 25/6, trên trang cá nhân, Cindy Lư Bảo Ngọc tuyên bố chia tay Hoài Lâm. Cháu gái NSƯT Bảo Quốc chia sẻ bài viết dài về chuyện tình cảm của mình và chồng. Cuối bài đăng, cô gửi lời chúc chồng có cuộc sống mới hạnh phúc và an yên.

Thông tin trên gây bất ngờ cho người hâm mộ. Trước khi chính thức chia tay, Hoài Lâm và Bảo Ngọc từng vướng phải nghi vấn rạn nứt tình cảm hồi Tết Nguyên đán 2020. Tuy nhiên, thời điểm đó, vợ Hoài Lâm khẳng định vợ chồng cô vẫn hạnh phúc.

Sau cuộc ly hôn với Cindy Lư, nam ca sĩ dường như hạn chế cập nhật nhiều về cuộc sống hiện tại và đang tập trung cho những sản phẩm âm nhạc cá nhân.