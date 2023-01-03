Elly Trần công khai ‘lật mặt’ người tình, tiết lộ sốc về chồng Tây có bồ mới là fan của cô

Có thì có nói chị đưa em đi massage nha. Chị bao em được nên em không cần dùng thẻ của chồng chị đâu nè. Bao em là tiết kiệm tiền cho chồng chị nên chị hạnh phúc lắm luôn á. Người làm đúng không cần núp lùm em yêu nhé. Tính ra em làm khó chị ghê luôn á Trang".

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Elly Trần đăng dòng trạng thái đề cập đến chồng Tây và "tiểu tam". Nữ diễn viên cho biết suốt thời gian qua, người tình của chồng cô đã lập nick ảo để tấn công cô: "Hông ấy khi mình đã dám lập 8000 acc pha ke đi chửi vợ chính thất của người ta (tính đến tận giây phút này) rồi thì mình nên mạnh mẽ để xài acc chính của mình luôn được không Trang Đào em yêu?

Không chỉ thế, cựu hot girl còn tiết lộ cực sốc về chuyện chồng lại có nhân tình mới: "Em có biết chồng chị chia sẻ với chị cách đây không lâu là sẽ đá em văng vách và đang có người mới - tình cờ người mới của chồng chị cũng là fan chị không cục cưng?".

Chia sẻ này của Elly Trần khiến dân tình khá sốc. Những tưởng sau khi cô quyết định làm thủ tục ly hôn với chồng Tây thì câu chuyện drama sẽ kết thúc nhưng không ngờ đến nay vẫn dai dẳng và xuất hiện nhiều tình tiết quá bất ngờ.

Elly Trần ly hôn chồng Tây. Ảnh: Internet

Trước đó, Elly Trần đã đăng dòng trạng thái: "Chưa bao giờ đặt bút ký mà nặng lòng đến thế!". Nhiều người cho rằng cô đang nói chuyện ký đơn xin ly hôn chồng. Dưới bài viết, nhiều bình luận ủng hộ Elly khi thoát ra khỏi “bể khổ". Tuy nhiên, cũng có người thắc mắc, để lại bình luận “Còn tiếc à trời?” khi cho rằng cô không nỡ ký vào tờ đơn ly hôn.

Elly trả lời điều làm cô tiếc nuối là đoạn tình cảm đã qua và con mình sẽ không được bên cả cha lẫn mẹ chứ không phải tiếc người chồng hiện tại: “Tiếc thanh xuân, tiếc tình cảm bỏ ra, tiếc cho con được không bạn?”

Trước đó, Elly Trần cho biết vốn định giữ kín chuyện chồng có người khác cho đến khi 2 con đủ 18 tuổi, mọi thứ bỗng đi qua giới hạn chịu đựng của chị khiến "giọt nước tràn ly". Do vậy, hot girl quyết định công khai câu chuyện đời tư lên mạng xã hội.

"Nhiều năm qua, tôi vốn im lặng chịu đựng vì con. Suốt thời gian đó, mỗi ngày của tôi đều bắt đầu bằng nước mắt. Tôi cố nuốt những nỗi đau vào trong. Không ngày nào tôi không đày đọa bản thân mình", Elly Trần kể.

Cô cho biết khi chung sống với chồng Tây, lý do họ thường xích mích là vì chồng cô ngoại tình, đỉnh điểm là năm 2019, ông xã cô công khai yêu đương với một người tên L. ở Hà Nội, dọn ra ngoài sống riêng. Họ cũng đã ly thân từ thời điểm đó.

"Năm 2019, chồng tôi công khai ngoại tình lần đầu tiên. Tôi bị uất ức nhưng không dám nói ra sự thật. Lúc đó tôi muốn giữ hình ảnh cho gia đình và chồng con.

Elly Trần nặng lòng kí đơn ly hôn. Ảnh: Internet

Thời gian đó mỗi ngày tôi bắt đầu bằng nước mắt nhưng suy đi tính lại tôi vẫn để lợi cho chồng con. Khi tôi phát hiện qua camera chồng đang facetime với nhân tình, tôi đã biết mọi thứ.

Khi nói chuyện, anh bảo 'cuối cùng đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, những gì làm sai với tôi thời gian qua là bài học để làm đúng với người này ngay từ đầu'. Khi anh ấy nói vậy, nước mắt tôi chỉ biết chảy thôi. Cảm giác đau đến cùng cực khi người sống cùng mình gần chục năm trời bảo những sai trái với mình là kinh nghiệm để mang lại hạnh phúc cho cô gái khác", Elly Trần bộc bạch.

Được biết, Elly Trần và chồng Tây kết hôn từ năm 2011. Cặp đôi có với nhau 2 người con xinh đẹp và kháu khỉnh là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Hơn 10 năm kết hôn, nữ diễn viên khá kín tiếng và ít tiết lộ về cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên thời gian gần đây, Elly Trần liên tục “bóc phốt" chồng Tây nhiều lần ngoại tình với cấp dưới, đối xử tệ bạc với vợ con trong khi cung phụng cả nhà nhân tình.

Sau 11 năm giấu kín, người đẹp quyết định "tung hê" tất cả để đàn ông ngoại quốc không coi thường phụ nữ Việt Nam nữa.

Bên cạnh việc viết tâm thư dài nhiều kỳ kể lại cuộc hôn nhân của mình, Elly Trần đã gặp gỡ báo chí để trả lời các câu hỏi cũng như tiến hành một số biện pháp pháp lý để đòi lại quyền lợi cho bản thân cũng như 2 con.