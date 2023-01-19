Xúc động giây phút tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang - 'tượng đài của sân khấu Việt Nam'

Hậu trường 19/01/2023 19:38

Nhiều nghệ sĩ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, hậu bối đã có mặt trong lễ tang thương tiếc đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang.

Đúng 15h chiều 18/1, lễ tang của đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Từ sớm, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, hậu bối của ông như nhà văn Ngô Thảo, NSND Doãn Châu, NSƯT Lê Chức, NSND Trung Anh, NSND Trung Hiếu, NSƯT Xuân Bắc... đã tề tựu để tiễn biệt đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang.

Xúc động giây phút tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang - 'tượng đài của sân khấu Việt Nam' - Ảnh 1

Nhà văn Ngô Thảo (thứ hai từ trái qua), cùng các nghệ sĩ, đồng nghiệp, hậu bối lần lượt tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang. Ảnh: Tiền Phong

NSƯT Thu Huyền không kìm được nước mắt khi tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang . Ông đã gắn bó với Nhà hát Chèo Hà Nội từ thời còn trẻ. Vở Nàng Si ta được ông dựng cho Nhà hát Chèo Hà Nội đã gây được tiếng vang lớn, trở thành hiện tượng của sân khấu Việt Nam.

"Nghệ sĩ chúng tôi nói với nhau rằng các nghệ sĩ trẻ có cơ hội làm việc đều sẽ trưởng thành lên nhiều. Bởi thầy truyền năng lượng, sự tự tin cho tất cả diễn viên trẻ. Thầy rất tâm lý đối với diễn viên. Khi có người mắc lỗi thầy chỉ nhắc nhở mà không nặng lời bao giờ. Thầy vừa đùa vừa nhắc làm mọi người không bị áp lực. Thầy đã giúp nhiều người trưởng thành trong nghề, trong đó có tôi”, NSƯT Thu Huyền nói.

Xúc động giây phút tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang - 'tượng đài của sân khấu Việt Nam' - Ảnh 2

 

Xúc động giây phút tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang - 'tượng đài của sân khấu Việt Nam' - Ảnh 3
NSƯT Xuân Bắc thay mặt cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam viết những lời cuối dành cho NSND Doãn Hoàng Giang. Ảnh: Tiền Phong

Chị bày tỏ sự tiếc nuối vô hạn khi không còn dịp làm việc với thầy Giang trước khi ông rời cõi tạm. Nữ nghệ sĩ cho biết sau dịch, các nhà hát sáng đèn trở lại, Nhà hát Chèo Hà Nội mong muốn có một vở diễn do NSND Doãn Hoàng Giang dựng, nhưng không kịp. Sức khỏe của ông ngày một yếu do bệnh tật và tuổi già.

NSƯT Xuân Bắc thay mặt cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam viết những lời cuối dành cho NSND Doãn Hoàng Giang. "Cầu mong thầy siêu thoát và luôn phù hộ cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ, nền sân khấu của Việt Nam phát triển. Mãi nhớ về thầy, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang", anh viết.

Xúc động giây phút tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang - 'tượng đài của sân khấu Việt Nam' - Ảnh 4
 

 

Xúc động giây phút tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang - 'tượng đài của sân khấu Việt Nam' - Ảnh 5
Trong giới sân khấu, NSND Doãn Hoàng Giang luôn được ví như tượng đài sân khấu Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong

Diễn viên Thanh Hương là một trong những diễn viên trẻ có nhiều cơ hội làm việc với NSND Doãn Hoàng Giang. Cô chia sẻ vẫn không thể tin NSND Doãn Hoàng Giang đã qua đời.

Đối với Thanh Hương, ở NSND Doãn Hoàng Giang luôn toát lên vẻ hào hoa, phong nhã của chàng trai Hà Nội. NSND Doãn Hoàng Giang luôn truyền lửa, nhiệt huyết nghề cho cô và nhiều diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội.

“Tôi có nhiều lần được làm việc cùng thầy như vở Những người con Hà Nội , Đảo thần Vệ Nữ , Tiếng đàn vùng Mê Thảo , Tình sử nghìn năm. .. Mỗi lần gặp thầy đều rất vui, thầy luôn đem lại năng lượng rất tích cực”, diễn viên Thanh Hương nói.

Trong giới sân khấu, NSND Doãn Hoàng Giang luôn được ví như tượng đài sân khấu Việt Nam trong những thập niên cuối của thế kỷ 20. Ông đã dành cả cuộc đời cống hiến cho nền sân khấu nước nhà.

Xúc động giây phút tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang - 'tượng đài của sân khấu Việt Nam' - Ảnh 6
 

 

Xúc động giây phút tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang - 'tượng đài của sân khấu Việt Nam' - Ảnh 7
NSND Doãn Hoàng Giang (1938 - 2023). Ảnh: Internet

Ông Tobias Biancone - Tổng giám đốc Hiệp hội Sân khấu thế giới (ITI/UNESCO) - gửi thư chia buồn trước sự ra đi của NSND Doãn Hoàng Giang.

"Tôi tin rằng chúng ta sẽ không có những vở diễn sân khấu xuất sắc nếu không có những nghệ sĩ sân khấu xuất sắc. Tài năng và tình yêu của ông dành cho sân khấu và các nghệ sĩ đã trở thành dấu mốc định hướng cho những người làm sân khấu chuyên nghiệp và các nghệ sĩ trẻ, thế hệ tiếp nối của nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

Giọng nói của ông đã không thể cất lên được nữa nhưng giá trị của ông sẽ không bao giờ mất đi bởi tinh thần trẻ mãi không già và sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật sân khấu, quan điểm của ông sẽ tiếp tục được lắng nghe và ảnh hưởng của ông sẽ còn tiếp diễn sống động trong giới sân khấu Việt Nam và thế giới", Tổng giám đốc Hiệp hội Sân khấu thế giới viết.

Xúc động giây phút tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang - 'tượng đài của sân khấu Việt Nam' - Ảnh 8
NSND Lan Hương chia sẻ đạo diễn Doãn Hoàng Giang người thầy đáng kính nhất trong số những người thầy của mình. Ảnh: Tiền Phong

Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, NSND Doãn Hoàng Giang, người đã góp phần làm nên một thời kỳ rực rỡ của sân khấu Việt Nam, đã qua đời chiều tối 16-1 tại nhà riêng, thọ 85 tuổi.

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang sinh năm 1938, thuộc lớp thế hệ vàng thứ hai được tu nghiệp ở nước ngoài. Ông luôn miệt mài với sân khấu, vở diễn. Ông cũng là người đi đầu trong việc cách tân chèo (chèo cải biên).

Những tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến Hà Mi của tôi, Nhân danh công lý, Bài ca Điện Biên, Nàng Sita, Đêm trắng, Số đỏ, Tiếng đàn vùng Mê Thảo (dựa theo Chùa Đàn của nhà văn Nguyễn Tuân), Đêm trắng, Tả quân Lê Văn Duyệt, Hoa khôi dạy chồng, Người mẹ trước vành móng ngựa…

Trước khi trở thành đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang là diễn viên khóa I của Trường Sân khấu và điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó ông nhận ra niềm đam mê của mình là trở thành một đạo diễn.

NSND Doãn Hoàng Giang được xem như biểu tượng thời đại của sân khấu chèo đương đại. Dù từng bị phê phán là kẻ phá sân khấu chèo cổ, nhưng nhiều chuyên gia đánh giá ông chính là người có công xây dựng sân khấu chèo hiện đại để cứu chèo.

NSND Quốc Anh tâm sự NSND Doãn Hoàng Giang là một người yêu sân khấu hơn cả máu thịt và hơi thở của mình. Trọn cuộc đời ông, mọi vui buồn, sướng khổ và hạnh phúc đều gắn với sân khấu.

NSND Lan Hương chia sẻ đạo diễn Doãn Hoàng Giang người thầy đáng kính nhất trong số những người thầy của mình.

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