Diễn viên xiếc Quốc Cơ rơi từ trên giàn xuống đất trong lúc luyện tập ngày cuối năm khiến nhiều người lo lắng

Hậu trường 21/01/2023 08:47

Diễn viên xiếc Quốc Cơ rơi từ trên giàn xuống đất trong buổi tập ngày cuối năm khiến nhiều người lo lắng.

Khi đang cùng em trai tập luyện cho những ngày cuối năm theo yêu cầu của Tổ chức kỷ lục thế giới, Quốc Cơ không may rơi từ trên giàn xuống nền.

Trong buổi tập này, anh em "Hoàng tử xiếc" thực hiện màn biểu diễn bịt mắt, chồng đầu leo lên 10 bậc thang, đi ngang con đường dài 10 m, sau đó đi xuống 10 bậc thang. Bề ngang lối đi rộng 50 cm.

Nhưng khi lên cầu, sau khi đi được khoảng 10 bước, do động tác quá khó, căng thẳng, cầu cao bề ngang nhỏ, trần nhà thấp... hai anh em giữ thăng bằng chưa tốt, Cơ bị hụt chân té.

Diễn viên xiếc Quốc Cơ rơi từ trên giàn xuống đất trong lúc luyện tập ngày cuối năm khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 1
 

 

Diễn viên xiếc Quốc Cơ rơi từ trên giàn xuống đất trong lúc luyện tập ngày cuối năm khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 2
 

 

Diễn viên xiếc Quốc Cơ rơi từ trên giàn xuống đất trong lúc luyện tập ngày cuối năm khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 3
Hình ảnh luyện tập của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Ảnh: Internet

Nhưng do có chuẩn bị trước, phía dưới đã được trải nệm bảo vệ nên may mắn không xảy ra sự cố nào nghiêm trọng. Cơ chỉ bị nhức chân và Nghiệp đau vai, cổ.

Hiện nay, hai anh em vẫn cố gắng tập luyện để thực hiện thành công theo các quy định khắt khe của tổ chức kỷ lục thế giới.

Việc tập luyện được thực hiện tại nhà thiếu nhi quận 6. Cơ và Nghiệp đã thi công một khung giàn cùng cao độ, kích thước như khung giàn được tổ chức kỷ lục thế giới chuẩn bị tại Milan để tập luyện.

Quốc Nghiệp cho biết hai anh em vừa nhận được lời mời của Tổ chức Kỷ lục Guinness để tới Milan (Italia) xác lập kỷ lục thế giới mới vào đầu tháng 2. Nội dung thư cho biết việc xác lập kỷ lục thế giới mới dành cho hai anh em được tổ chức tại một trường quay ở Milan. Chuyến đi của họ bắt đầu từ ngày 1/2 tới 7/2.

"Chúng tôi động viên nhau cố gắng luyện tập để thực hiện thành công màn biểu diễn theo yêu cầu khắt khe của ban tổ chức", Quốc Cơ nói. Trước đó, hai nghệ sĩ làm chiếc thang, khung giàn bằng sắt để mô phỏng đường đi như màn trình diễn sắp tới. Họ sẽ sang Italy đầu tháng 2 để thực hiện màn trình diễn vào ngày 7/2 tại thành phố Milan - màn trình diễn quốc tế cuối cùng của anh và em trai trong sự nghiệp 20 năm theo đuổi bộ môn xiếc.

Diễn viên xiếc Quốc Cơ rơi từ trên giàn xuống đất trong lúc luyện tập ngày cuối năm khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 4
uốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guinness leo 100 bậc thang trong 53 giây. Ảnh: Internet

Năm ngoái, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guinness leo 100 bậc thang trong 53 giây tại Nhà thờ Chánh tòa ở thành phố Girona (Tây Ban Nha). Cặp nghệ sĩ cũng từng lập kỷ lục Guinness tháng 12/2016 khi trình diễn chồng đầu, giữ thăng bằng leo liên tục 90 bậc thang nhà thờ này trong 52 giây.

Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 28 tuổi. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Quốc Cơ bắt đầu tập xiếc từ năm bốn tuổi, Quốc Nghiệp tập lúc năm tuổi. Hai người biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999 đến nay. Tiết mục nổi tiếng nhất của họ mang tên "Sức mạnh đôi tay". Tại Britain's Got Talent 2018, màn diễn chồng đầu của họ từng chinh phục giám khảo, khán giả, vào top 3 chung cuộc. Hồi tháng 8/2021, đôi nghệ sĩ được đề xuất danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Đến thăm nhà Hạo Nam, hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc thương tiếc bé trai

Đến thăm nhà Hạo Nam, hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc thương tiếc bé trai

Hoa hậu Thiên Ân bật khóc khi nghe những lời tâm sự của người nhà bé Hạo Nam trong những ngày cận Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   Quốc Cơ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp Quốc Nghiệp

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang