Diễn viên xiếc Quốc Cơ rơi từ trên giàn xuống đất trong lúc luyện tập ngày cuối năm khiến nhiều người lo lắng

Trong buổi tập này, anh em "Hoàng tử xiếc" thực hiện màn biểu diễn bịt mắt, chồng đầu leo lên 10 bậc thang, đi ngang con đường dài 10 m, sau đó đi xuống 10 bậc thang. Bề ngang lối đi rộng 50 cm.

Khi đang cùng em trai tập luyện cho những ngày cuối năm theo yêu cầu của Tổ chức kỷ lục thế giới, Quốc Cơ không may rơi từ trên giàn xuống nền.

Nhưng khi lên cầu, sau khi đi được khoảng 10 bước, do động tác quá khó, căng thẳng, cầu cao bề ngang nhỏ, trần nhà thấp... hai anh em giữ thăng bằng chưa tốt, Cơ bị hụt chân té.

Hình ảnh luyện tập của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Ảnh: Internet

Nhưng do có chuẩn bị trước, phía dưới đã được trải nệm bảo vệ nên may mắn không xảy ra sự cố nào nghiêm trọng. Cơ chỉ bị nhức chân và Nghiệp đau vai, cổ.

Hiện nay, hai anh em vẫn cố gắng tập luyện để thực hiện thành công theo các quy định khắt khe của tổ chức kỷ lục thế giới.

Việc tập luyện được thực hiện tại nhà thiếu nhi quận 6. Cơ và Nghiệp đã thi công một khung giàn cùng cao độ, kích thước như khung giàn được tổ chức kỷ lục thế giới chuẩn bị tại Milan để tập luyện.

Quốc Nghiệp cho biết hai anh em vừa nhận được lời mời của Tổ chức Kỷ lục Guinness để tới Milan (Italia) xác lập kỷ lục thế giới mới vào đầu tháng 2. Nội dung thư cho biết việc xác lập kỷ lục thế giới mới dành cho hai anh em được tổ chức tại một trường quay ở Milan. Chuyến đi của họ bắt đầu từ ngày 1/2 tới 7/2.

"Chúng tôi động viên nhau cố gắng luyện tập để thực hiện thành công màn biểu diễn theo yêu cầu khắt khe của ban tổ chức", Quốc Cơ nói. Trước đó, hai nghệ sĩ làm chiếc thang, khung giàn bằng sắt để mô phỏng đường đi như màn trình diễn sắp tới. Họ sẽ sang Italy đầu tháng 2 để thực hiện màn trình diễn vào ngày 7/2 tại thành phố Milan - màn trình diễn quốc tế cuối cùng của anh và em trai trong sự nghiệp 20 năm theo đuổi bộ môn xiếc.

uốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guinness leo 100 bậc thang trong 53 giây. Ảnh: Internet

Năm ngoái, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guinness leo 100 bậc thang trong 53 giây tại Nhà thờ Chánh tòa ở thành phố Girona (Tây Ban Nha). Cặp nghệ sĩ cũng từng lập kỷ lục Guinness tháng 12/2016 khi trình diễn chồng đầu, giữ thăng bằng leo liên tục 90 bậc thang nhà thờ này trong 52 giây.

Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 28 tuổi. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Quốc Cơ bắt đầu tập xiếc từ năm bốn tuổi, Quốc Nghiệp tập lúc năm tuổi. Hai người biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999 đến nay. Tiết mục nổi tiếng nhất của họ mang tên "Sức mạnh đôi tay". Tại Britain's Got Talent 2018, màn diễn chồng đầu của họ từng chinh phục giám khảo, khán giả, vào top 3 chung cuộc. Hồi tháng 8/2021, đôi nghệ sĩ được đề xuất danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.