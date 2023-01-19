Đến thăm nhà Hạo Nam, hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc thương tiếc bé trai

Hậu trường 19/01/2023 21:02

Hoa hậu Thiên Ân bật khóc khi nghe những lời tâm sự của người nhà bé Hạo Nam trong những ngày cận Tết.

Hoa hậu Thiên Ân và hoa hậu Thanh Thủy đã thực hiện chuyến thiện nguyện tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Được biết, hai nàng hậu đặc biệt dành thời gian đến thăm hỏi, động viên gia đình bé Hạo Nam.

Nhiều ngày giải cứu bé Hạo Nam, các lực lượng chức năng ngày đêm tìm phương án để đưa bé lên từ độ sâu 35m.

Đến thăm nhà Hạo Nam, hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc thương tiếc bé trai - Ảnh 1
 

 

Đến thăm nhà Hạo Nam, hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc thương tiếc bé trai - Ảnh 2

Hoa hậu Thiên Ân và Thanh Thủy gặp gỡ gia đình. Ảnh: Internet

Sau khi nghe những lời chia sẻ từ mẹ của Hạo Nam, hoa hậu Thiên Ân đã không kìm được nước mắt và xót xa khi sự việc không may xảy đến với gia đình. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy đã trao quà cho trẻ em tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ngoài các nhu yếu phẩm cần thiết, hai Hoa hậu còn gửi tặng những phần lì xì cho các em nhỏ với hy vọng các em có một các Tết đầy đủ, ấm no bên gia đình.

Chia sẻ trên Dân Việt, Thiên Ân bày tỏ thêm: “Về đến nhà sau chuyến đi này, tôi đã luôn suy nghĩ về những chia sẻ của mẹ và ba Hạo Nam. Chị kể chị vẫn chưa tin được là xảy ra chuyện, chính quyền địa phương luôn cập nhật tình hình cho chị mỗi ngày nhưng không ngày nào là chị không lo lắng. Tôi không dám hỏi nhiều vì sợ nhắc lại sẽ khơi lại nỗi đau của anh chị".

Đến thăm nhà Hạo Nam, hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc thương tiếc bé trai - Ảnh 3
 

 

Đến thăm nhà Hạo Nam, hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc thương tiếc bé trai - Ảnh 4
Tôi không dám hỏi nhiều vì sợ nhắc lại sẽ khơi lại nỗi đau của anh chị - Thiên Ân cho hay. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Dân Trí, chiều tối 19/1, trụ bê tông thứ 2, nơi bé Thái Lý Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống đã được kéo lên mặt đất. Trước đó, lúc 18h, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, đoạn trụ bê tông thứ 2 đã được kéo lên mặt đất. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tiếp cận trụ thứ 3. một số phương tiện máy móc cứu nạn, cứu hộ đã được đưa ra khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát và viện kiểm sát cũng đã có mặt.

Trưa 31/12/2022, Nam cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt xuống trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhiều người nhanh chóng có mặt ở hiện trường để giải cứu nạn nhân.

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Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bé Hạo Nam

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