‘Cha đẻ’ Táo Quân nhận xét về hành động của Xuân Bắc, tiết lộ con số thu hút của chương trình

Nhưng nếu xét về tình, Xuân Bắc cũng cần phải xem lại cách nói chuyện của mình. Tôi biết cậu ấy ở ngoài đời, luôn có cách nói chuyện kiểu bông lơn, thiếu nghiêm túc, cứ nửa đùa nửa thật. Ngay cả với tôi, cậu ấy cũng hay có cách nói chuyện như vậy.

Là người đặt nền móng cho Táo Quân lên sóng kể từ năm 2003, NSND Khải Hưng đã đặt góc nhìn khách quan và thẳng thắn, chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online hậu ‘lùm xùm’’ về những cuộc tranh cãi nảy lửa kéo dài liên quan đến chương trình và Xuân Bắc . Theo đó, ông cho hay: 'Nếu xét về lý, trong bài viết của Xuân Bắc không có bất kỳ câu chữ nào thể hiện trực tiếp sự mắng mỏ, hay coi thường khán giả - như dư luận bình phẩm. Có câu, “án tại hồ sơ”, đọc kỹ cả bài viết của Xuân Bắc, không ai có thể tìm ra câu chữ nào thể hiện những ý đồ như bị dư luận cáo buộc. Đó là do mọi người tự suy luận ra. Đặt trường hợp giả tưởng, nếu kiện sự việc này ra tòa, tôi đoán Xuân Bắc sẽ thắng.

Nhìn vào thực tế vụ việc vừa xảy ra có thể thấy, cách nói chuyện của Xuân Bắc đang khiến chính cậu ấy và cả ê-kíp Táo Quân bị ảnh hưởng.'

Xuân Bắc không sai về lý, nhưng cũng chưa đúng về tình. Tôi nghĩ, để cuộc tranh luận đi đến cuối cùng, phải có sự tương quan về cách nghĩ, về quan điểm. Nếu khác nhau về góc nhìn, cuộc tranh luận sẽ không đi đến đâu cả. Nhưng tôi cũng muốn một lần nói rằng, Táo Quân nên được nhìn nhận sòng phẳng. Đã 14 năm trôi qua, từ một chương trình non trẻ, Táo Quân đã trở thành một thương hiệu có giá trị của truyền hình.

Khi được hỏi về những ồn ào đúng vào thời điểm lên sóng lần thứ 20, ông cho biết thêm: '20 năm – một hành trình đủ dài so với cả đời người. Để nuôi được một chương trình phát sóng ngần ấy năm, không hề đơn giản. Táo Quân như làm dâu trăm họ, “9 người 10 ý”, rất khó để làm vừa lòng tất cả mọi đối tượng khán giả.

Cá nhân tôi và cả ê-kíp thực hiện chương trình đều không ngại mọi ý kiến khen, chê của khán giả. Thích cũng được, không thích cũng không sao, đều tốt cả. Khán giả chê, khán giả không thích – chứng tỏ khán giả đã xem – và bày tỏ quan điểm. Phải xem mới phát hiện ra chương trình không hay, và chê, chỉ cần, dù khen hay chê, đều là những ý kiến công tâm, có lý có tình.’

NSND Khải Hưng. Ảnh: Internet

Tôi nhớ mãi kỷ niệm, cho đến tận bây giờ. Có biết bao nhiêu kỷ niệm suốt 20 năm Táo Quân. Tôi không thể nhớ hết, cũng không thể kể hết. Nhưng, tôi tin vào tình cảm của khán giả dành cho chương trình.

Mỗi năm chất liệu xã hội, đời sống khác nhau, nội dung và hình thức của Táo Quân cũng rất nỗ lực thay đổi. Dù có đổi mới về hình thức đến đâu, mục đích ban đầu của Táo Quân vẫn chỉ là một chương trình hài kịch. Trong khung giờ phát sóng đặc biệt vào đêm giao thừa, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới – năm cũ, Táo Quân chỉ muốn góp một tiếng cười, chúng ta cười chính những cái xấu của mình – cười lên để quên đi tất cả, cười lên để tha thứ cho nhau, cười lên để năm mới – sẽ bước sang trang mới.

Sức hút của Táo Quân thể hiện như thế nào? Theo NSND Khải Hưng, Táo Quân là một trong những chương trình có rating cao nhất trong năm. Trên nhiều tờ báo đưa tin, Táo Quân thu gần 30 tỉ đồng tiền quảng cáo, doanh nghiệp luôn nắm rất rõ chỉ số rating từng chương trình để đặt quảng cáo, điều đó chứng minh sức hút của Táo Quân qua từng năm.

Trước đó, theo VTC, NSƯT Xuân Bắc đăng lên trang cá nhân bài viết có tiêu đề "Cái tát của mẹ", và khán giả hiểu rằng anh đang gay gắt mắng mỏ những người chê bai chương trình là "ăn cháo đá bát". Rất nhiều người phẫn nộ khi cho rằng Xuân Bắc ở vị thế bề trên, mắng khán giả như mẹ mắng con, và "cái tát lật mặt" trong bài viết của anh được cho là cái tát giáng vào công chúng thưởng thức Táo quân.

Bài đăng của Xuân Bắc dậy sóng cộng đồng mạng. Ảnh: Internet

Bài đăng của Xuân Bắc gây làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận. Sau mấy ngày im lặng, đến chiều mùng 6 Tết (27/1), Xuân Bắc mới lên tiếng thông qua báo Văn Hóa - cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị chủ quản của Nhà hát Kịch Việt Nam, nơi anh làm giám đốc). Tuy nhiên, anh phủ nhận việc xúc phạm khán giả, nói rằng một số người hiểu nhầm câu chuyện của mình và anh xin lỗi về điều đó.

Động thái này của Xuân Bắc tiếp tục khiến nhiều cư dân mạng giận dữ, bức xúc vì cho rằng anh "xin lỗi cũng như không" và không thẳng thắn nhận sai lầm của mình, và nhất là vẫn giữ nguyên bài viết trên ở trang cá nhân.