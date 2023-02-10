"Ngày 8/2, đại diện của Thùy Tiên đã đến Sở, cung cấp bằng chứng về hành vi của bà Đặng Thùy Trang là Trang đã dùng Facebook cá nhân tự ý đăng tải những thông tin, hình ảnh của Thùy Tiên khi chưa nhận được sự đồng ý. Tuy nhiên sau khi xem xét, kiểm tra, thanh tra Sở xác nhận bà Đặng Thùy Trang không có thường trú hoặc tạm trú tại Lâm Đồng. Bà Trang có thường trú tại Cần Thơ. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng không có thẩm quyền xử lý vụ việc. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Thùy Tiên sau".

Theo ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, sau khi nhận được đơn kiến nghị của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, thanh tra Sở đã mời cô đến làm việc.

Theo đơn gửi Sở, Thùy Tiên trình bày bà Trang là chủ tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên Đặng Thùy Trang, đã tự ý đăng tải thông tin, hình ảnh cá nhân của cô lên mạng xã hội khi chưa được phép, nhằm xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín, hình ảnh của người đẹp.

Cụ thể ngày 27/3/2022 Đặng Thùy Trang viết: "Có một chuyện hài không tưởng về top 6 gương mặt tiêu biểu…". Trong đó có sử dụng hình ảnh của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Ngày 26/9/2022, Đặng Thùy Trang đăng hình ảnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm. Trong đó chứa thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú của Thùy Tiên.

Trước đó, Thùy Tiên đã làm đơn kiến nghị xử phạt hành chính với bà Đặng Thùy Trang tới Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM. Tuy nhiên Sở xác minh bà Đặng Thùy Trang cư trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 5/11, trong buổi gặp mặt với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cô kể đã ký vào tờ giấy ghi nợ 1,5 tỷ đồng từ phía bà Thùy Trang, nhưng lại không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bà này. Ảnh: Internet

Trong một buổi trao đổi với báo chí, Thùy Tiên khẳng định cô quyết tâm giải quyết mọi việc đến cùng với bà Đặng Thùy Trang. Cô nói: "Tiên làm điều này hôm nay không phải vì tiền bồi thường cũng không phải chỉ vì mỗi bản thân mình mà Tiên làm để đấu tranh cho công lý, cho những cô gái trẻ cũng đã từng hoặc sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như mình".

Theo Zing, ngày 5/11, trong buổi gặp mặt với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cô kể đã ký vào tờ giấy ghi nợ 1,5 tỷ đồng từ phía bà Thùy Trang, nhưng lại không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bà này.

Bà Đặng Thùy Trang kiện Thùy Tiên ra tòa, yêu cầu cô trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba trang báo. Thùy Tiên lần đầu tiên lên tiếng, khẳng định cô không nợ tiền bất cứ ai, không nhận tiền từ ông Nguyễn Quan Trọng và bà Đặng Thùy Trang. "Tôi không nhận tiền đầu tư từ bất cứ đâu", Thùy Tiên cho hay.

Hoa hậu Thùy Tiên khóc khi nói về vụ kiện 1,5 tỷ đồng Chia sẻ với báo chí về vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khẳng định cô bị lừa và mong muốn đấu tranh đến cùng.

Theo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bà Đặng Thùy Trang cho rằng cô là người có tiềm năng, cô cần có tiền đầu tư. Do đó, bà Trang tiếp cận Thùy Tiên và tìm kiếm người hỗ trợ cho hoa hậu. Từ đó, dẫn đến việc ký giấy nợ.

"Tôi không nhận được sự hỗ trợ nào, sau đó tôi nhận ra mình bị "gài", sự việc không chỉ xảy ra với một mình tôi mà còn nhiều người khác, những cô gái trẻ mong muốn đi thi để đổi đời..." Thùy Tiên khẳng định và cho biết đây là vụ việc rủi ro cho sự nghiệp của cô nhưng Thùy Tiên đang đấu tranh cho chính cô và những cô gái tương tự.

Thùy Tiên bày tỏ việc cô không muốn cô gái nào gặp phải sự việc trên. "Tôi có sai và có điểm bất lợi nhưng tôi không quan trong việc thắng hay thua kiện. Tuy nhiên, tôi khẳng định trong vụ này tôi bị lừa", Nguyễn Thúc Thùy Tiên khóc, cho hay.

Về vấn đề ký giấy vay nợ của bà Trang, Thùy Tiên cho rằng cô ký vì bà Đặng Thùy Trang bảo sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho cô đi thi cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Tuy nhiên, sau đó cô nhận ra mình không nhận được sự hỗ trợ, đầu tư nào cả.

"Việc kiện tụng là bước đi rủi ro trong nghề nghiệp của tôi, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh để các bạn trẻ không gặp phải những câu chuyện tương tự", Thùy Tiên khóc và cho biết hiện TAND quận Gò Vấp đã thụ lý vụ án này và cô tin vào phán quyết của tòa án.