Trong đơn kiến nghị, hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 trình bày bà Đặng Thùy Trang - chủ tài khoản mạng xã hội "Đặng Thùy Trang" - đăng thông tin, hình ảnh Thuỳ Tiên chưa được sự đồng ý. Người đẹp cho rằng, bà Trang đưa tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín, hình ảnh của cô.

Theo VietNamNet, Chánh thanh tra Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với người đại diện của hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Phía Thuỳ Tiên chính thức kiến nghị Sở xử phạt hành chính hành vi vi phạm đối với bà Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo.

Vào 26/9/2022, tài khoản Facebook "Đặng Thùy Trang" tiếp tục đăng ảnh thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm. Thông báo này chứa họ tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Tại buổi làm việc, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - đại diện ủy quyền của Thùy Tiên - cung cấp thông tin, hình ảnh bà Đặng Thùy Trang đăng tải trái phép. Vào 27/3/2022, tài khoản Facebook "Đặng Thùy Trang" viết: "Có 1 chuyện hài không tưởng về top 6 gương mặt tiêu biểu…", bài viết đính kèm hình ảnh hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên .

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngày 5/11. Ảnh: Internet

Bà Đặng Thùy Trang cho biết đã tiếp nhận thông tin trên từ báo chí vào 8/2. Tuy nhiên, hiện tại bà chưa nhận được thông báo triệu tập đến làm việc của Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng. Liên quan đến sự việc, bà Trang khẳng định chỉ hoạt động tài khoản Facebook "Đặng Thùy Trang" có tick xanh và yêu cầu phía Thuỳ Tiên đưa bằng chứng, chứng minh hành vi sử dụng trái phép hình ảnh, bôi nhọ uy tín,…

Bà Đặng Thùy Trang nói: "Đối với hình ảnh kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm, tôi đã bôi mờ thông tin cá nhân, chỉ giữ dòng họ tên Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên để chứng minh thông báo có cơ sở tin cậy".

Trước đó, Thùy Tiên đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị khởi tố vụ án, xử lý đối với bà Đặng Thùy Trang về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Tháng 11/2022, TAND quận Gò Vấp thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang, và bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên.

Theo Zing, ngày 5/11, trong buổi gặp mặt với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cô kể đã ký vào tờ giấy ghi nợ 1,5 tỷ đồng từ phía bà Thùy Trang, nhưng lại không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bà này.

Bà Đặng Thùy Trang kiện Thùy Tiên ra tòa, yêu cầu cô trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba trang báo. Thùy Tiên lần đầu tiên lên tiếng, khẳng định cô không nợ tiền bất cứ ai, không nhận tiền từ ông Nguyễn Quan Trọng và bà Đặng Thùy Trang. "Tôi không nhận tiền đầu tư từ bất cứ đâu", Thùy Tiên cho hay.

Hoa hậu Thùy Tiên khóc khi nói về vụ kiện 1,5 tỷ đồng Chia sẻ với báo chí về vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khẳng định cô bị lừa và mong muốn đấu tranh đến cùng.

Giấy xác nhận đơn khởi kiện giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang, và bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: Internet

Theo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bà Đặng Thùy Trang cho rằng cô là người có tiềm năng, cô cần có tiền đầu tư. Do đó, bà Trang tiếp cận Thùy Tiên và tìm kiếm người hỗ trợ cho hoa hậu. Từ đó, dẫn đến việc ký giấy nợ.

"Tôi không nhận được sự hỗ trợ nào, sau đó tôi nhận ra mình bị "gài", sự việc không chỉ xảy ra với một mình tôi mà còn nhiều người khác, những cô gái trẻ mong muốn đi thi để đổi đời..." Thùy Tiên khẳng định và cho biết đây là vụ việc rủi ro cho sự nghiệp của cô nhưng Thùy Tiên đang đấu tranh cho chính cô và những cô gái tương tự.

Thùy Tiên bày tỏ việc cô không muốn cô gái nào gặp phải sự việc trên. "Tôi có sai và có điểm bất lợi nhưng tôi không quan trong việc thắng hay thua kiện. Tuy nhiên, tôi khẳng định trong vụ này tôi bị lừa", Nguyễn Thúc Thùy Tiên khóc, cho hay.

Về vấn đề ký giấy vay nợ của bà Trang, Thùy Tiên cho rằng cô ký vì bà Đặng Thùy Trang bảo sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho cô đi thi cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Tuy nhiên, sau đó cô nhận ra mình không nhận được sự hỗ trợ, đầu tư nào cả.

"Việc kiện tụng là bước đi rủi ro trong nghề nghiệp của tôi, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh để các bạn trẻ không gặp phải những câu chuyện tương tự", Thùy Tiên khóc và cho biết hiện TAND quận Gò Vấp đã thụ lý vụ án này và cô tin vào phán quyết của tòa án.

Hôm 4/11, TAND quận Gò Vấp cũng đã thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, chấm dứt hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân giữa hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang.