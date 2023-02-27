Cặp đôi diễn viên làng hài Long Đẹp Trai và Phi Nga xác nhận ly hôn sau 8 năm bên nhau

Hậu trường 27/02/2023 10:33

Mới đây, diễn viên Long Đẹp Trai và Phi Nga xác nhận đã chính thức đường ai nấy đi sau thời gian chung sống.

Thông tin cả hai ly hôn đều được xác nhận. Báo Zing News cho hay, diễn viên Long Đẹp Trai xác nhận đã ly hôn với Phi Nga sau thời gian chung sống. Anh cho biết cả hai vẫn tôn trọng, cùng nhau chăm sóc con.

Một diễn viên có mối quan hệ thân thiết với Long Đẹp Trai cho biết đồng nghiệp ly hôn cách đây 1 năm. Thậm chí, người này còn tiết lộ Long Đẹp Trai vừa tổ chức đám cưới với người mới hôm 25.2.

Cặp đôi diễn viên làng hài Long Đẹp Trai và Phi Nga xác nhận ly hôn sau 8 năm bên nhau - Ảnh 1
 

 

Cặp đôi diễn viên làng hài Long Đẹp Trai và Phi Nga xác nhận ly hôn sau 8 năm bên nhau - Ảnh 2
Long Đẹp Trai xác nhận đã “đường ai nấy đi" với diễn viên Phi Nga. Ảnh: Internet

Cùng thời điểm này, trên mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh được cho là lễ cưới của Long Đẹp Trai. Nam diễn viên diện vest lịch lãm, trong khi cô dâu chọn váy cưới trắng khoe nhan sắc trẻ trung. Nhiều đồng nghiệp như Hoàng Mèo, Tân Trề, Huỳnh Phương… cũng có mặt để chúc mừng diễn viên Kiều.

Long Đẹp Trai xác nhận đã “đường ai nấy đi" với diễn viên Phi Nga. Anh cho biết thêm: “Chúng tôi ly hôn đã lâu rồi. Tôi với Nga dừng lại trong êm đẹp nên cả hai cũng không đăng tải thông tin này. Tôi không muốn làm tổn thương Nga và ngược lại”.Nam diễn viên chia sẻ bản thân vẫn tôn trọng người cũ sau ly hôn. “Bây giờ chúng tôi gặp nhau thì vẫn là anh em. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Sắp tới, tôi còn dắt con tham gia một cuộc thi chạy và Nga vẫn đi theo chăm sóc bé”, Long Đẹp Trai nói. Anh tâm sự thêm hiện tại con đang sống cùng với vợ cũ.

Cặp đôi diễn viên làng hài Long Đẹp Trai và Phi Nga xác nhận ly hôn sau 8 năm bên nhau - Ảnh 3
Trang cá nhân của nữ diễn viên. Ảnh: Internet

 Trước đó, mạng xã hội "dậy sóng" trước tin đồn diễn viên Long Đẹp Trai và diễn viên Phi Nga ly hôn.

Theo đó tin đồn xuất phát từ việc diễn viên Phi Nga chuyển trạng thái sang "đã ly hôn" trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, netizen cũng "soi" ra suốt 1 năm trở lại đây, cặp đôi không chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau lên mạng xã hội, cũng không xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện như trước đây. Theo đó phía diễn viên Phi Nga xác nhận chuyện ly hôn với diễn viên Long Đẹp Trai.

"Chị Phi Nga và anh Long Đẹp Trai đã ly hôn, còn những câu hỏi về riêng tư của gia đình thì tôi xin phép không trả lời vào thời điểm này", phía diễn viên Phi Nga cho biết.

Khi được hỏi về thời điểm cặp đôi ly hôn lẫn việc nuôi bé Cỏ - con của cặp đôi, phía diễn viên Phi Nga trả lời: "Chuyện thời điểm thì tôi cũng không rành lắm nhưng cả hai anh chị đã xác nhận ly hôn. Hiện bé Cỏ thì chị Phi Nga đang chăm sóc".

Ngoài thông tin ly hôn, một số cư dân mạng xã hội cũng chia sẻ khoảnh khắc Long Đẹp Trai diện vest bảnh bao, xuất hiện cạnh một người phụ nữ và nghi vấn họ tổ chức lễ cưới.

Cặp đôi diễn viên làng hài Long Đẹp Trai và Phi Nga xác nhận ly hôn sau 8 năm bên nhau - Ảnh 4
Tin đồn Long Đẹp Trai mới làm đám cưới. Ảnh: Internet

Long Đẹp Trai và Phi Nga đều là những gương mặt quen thuộc với sân khấu kịch, phim truyền hình. Họ kết hôn năm 2015 và có em bé sau 2 năm chung sống. Cặp đôi ít khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Trong một lần tham gia chương trình, Phi Nga tiết lộ thời điểm sau khi sinh, chồng cô bận đi làm đến mức cả tuần không thấy mặt nhau. Vừa chăm sóc em bé, vừa không thể chia sẻ với người bạn đời khiến nữ diễn viên rơi vào trầm cảm. Tuy nhiên, Phi Nga không trách Long Đẹp Trai vì khi đó anh cũng gặp nhiều áp lực chuyện sân khấu và cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình.

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