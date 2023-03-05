‘Ông hoàng cải lương’ Vũ Linh thời vàng son, khán giả xếp hàng xem diễn xuất, tập tuồng thâu đêm suốt sáng

Theo VTC News, Vũ Linh học hành dang dở bởi gia cảnh khó khăn. Anh được gia đình cho học hát vào năm 13 tuổi ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với nghệ sĩ Văn Vĩ. Năm 14 tuổi, Vũ Linh bắt đầu theo đoàn Đồng Ấu Hoa Thế Hệ đi diễn ở nhiều tỉnh miền Nam.

Đến năm 1988, ở tuổi 30, Vũ Linh mới thực sự bước lên đỉnh vinh quang trong nghề khi cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2. Bằng vở Xa phu đi sứ, anh đưa nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ trở lại với quần chúng, tiếp đến là hàng loạt vở tuồng cải lương Hồ Quảng nổi tiếng khác như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Bàng Quý phi, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Chiêu Quân cống Hồ...

Một thời gian sau, Vũ Linh về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng, nơi tạo cho nghệ sĩ trẻ gặp được hai nhân vật gạo cội trong ngành cải lương là NSƯT Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan. Họ thương mến Vũ Linh như con em trong nhà và tận tình chỉ dẫn về nghề nghiệp. Trong nhiều năm sau đó, anh cộng tác với rất nhiều đoàn, gánh hát, hết biểu diễn ở TP.HCM lại đi các tỉnh.

Vũ Linh được đánh giá là hội tụ đủ mọi yếu tố cần có để thành ngôi sao sáng giá như gương mặt đẹp kiểu một tài tử, vóc dáng cao nho nhã, đôi mắt biết nói và chấy giọng ngọt ngào, tình cảm trời cho. Trở thành “ông hoàng cải lương Hồ Quảng”, Vũ Linh xuất hiện ở sân khấu nào là sân khấu đó kín chỗ. Tủ kính trưng bày của các gian hàng băng đĩa ở hạng mục cải lương luôn tràn ngập hình ảnh anh.

Vũ Linh được đánh giá là hội tụ đủ mọi yếu tố cần có để thành ngôi sao sáng giá. Ảnh: Internet

Trong đời làm nghệ thuật, Vũ Linh rất nhiều lần được vinh danh: Hạng nhì trong 10 diễn viên được ưa thích nhất năm 1989, đứng đầu Top 10 diễn viên được ưa thích nhất năm 1990. Năm 1991, anh đoạt Huy chương Vàng giải Triển vọng Trần Hữu Trang, là nam nghệ sĩ duy nhất trong 6 người đoạt giải năm đó (bên cạnh Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Tài Linh, Phương Hồng Thủy và Thanh Hằng). Năm 1995, Vũ Linh đoạt Huy chương Vàng, giải Diễn viên xuất sắc của giải thưởng Trần Hữu Trang (đây là năm đầu tiên giải Trần Hữu Trang có hạng mục này).

Không chỉ chiếm lĩnh sân khấu, Vũ Linh còn quay hơn 400 video cải lương và tham gia rất nhiều video ca nhạc như Duyên tình, Tình đời. Anh cũng diễn xuất trong 2 bộ phim “Cô bé mộng mơ” và “Búp bê kỳ quái”.

Thời vàng son, khán giả xếp hàng xem diễn

Cũng theo Lao Động, trong bức ảnh cũ được Việt Trinh chụp cùng nghệ sĩ Vũ Linh khiến khán giả bồi hồi nhớ về một thời kỉ niệm gắn liền với những vở diễn, những bộ phim của hai thần tượng.

Diễn viên "Người đẹp Tây Đô" khoe vẻ ngoài sắc sảo với gương mặt cân đối, đôi mắt to tròn. Trong khi đó, giọng ca cải lương tài danh Vũ Linh gây chú ý khi diện trang phục lịch lãm, cười rạng rỡ trước ống kính. Nói về bức ảnh này, Việt Trinh gọi đây là "hàng hiếm" và cô luôn giữ gìn cẩn thận để nhớ lại một thời hoạt động nghệ thuật sôi nổi của mình.

Nghệ sĩ Vũ Linh thời trẻ. Ảnh: Internet

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ rất nhiều lượt yêu thích và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước bức ảnh cũ mà nữ diễn viên chia sẻ, đồng thời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của cô. Trong đó, đáng chú ý là bình luận của diễn viên Lê Phương - nữ chính Thương con cá rô đồng: “Đây là hai thần tượng của em ngày bé luôn chị ơi. Mê coi cải lương và phim Việt Nam lắm luôn. Giờ nhìn hình mà vẫn thổn thức".

Không chỉ nổi tiếng về giọng hát, NSƯT Vũ Linh cũng được đồng nghiệp quý mến ở tính cách. Là đàn em thân thiết, Võ Minh Lâm cho biết tiền bối là người sống tình cảm, "trước sau như một". Anh kể: "Cậu Năm (Vũ Linh) là một người rất chung thủy, nhà cửa hồi đó giờ sao thì để vậy, không có trang trí, sơn sửa gì hết. Xe cộ cũng vậy, mấy chục năm chỉ chạy một chiếc xe duy nhất”.

Ngoài ra, Võ Minh Lâm cũng từng khoe khán giả đoạn clip đến thăm nhà nghệ sĩ Vũ Linh. Diễn viên vở Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài có không gian sống đầy hoài niệm. Hàng loạt bức ảnh thời đi diễn, diện đồ cổ trang đều được ông lưu giữ cẩn thận và treo khắp nhà. Nghệ sĩ Vũ Linh cũng thừa nhận mình là người nghiêm túc, sống có kỷ luật, rất ghét trễ giờ. Mỗi lần đi diễn xa, ông chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thức dậy từ sớm. “Khi thức dậy, tôi phải uống một ly cà phê rồi bắt đầu tập thể dục từ 40 phút đến 1 tiếng. Sau đó, tôi tắm nước nóng xong xuôi rồi bắt đầu hóa trang không để người khác chờ”, ông kể.

Chống chọi bạo bệnh, cô đơn ở tuổi xế chiều

Từ năm 2019, NSƯT Vũ Linh ngừng đi diễn do có không đủ sức khỏe. Ngoài bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Nam nghệ sĩ từng trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn qua khỏi. Sau đó, sức khoẻ của Vũ Linh vẫn kém, không còn đủ để đi diễn.

Ngoài bệnh đường ruột, Vũ Linh còn mắc vấn đề về cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo.

Ở tuổi 64, NSƯT Vũ Linh sống một mình, không vợ con. Ảnh: Internet

Ở tuổi 64, "ông hoàng cải lương" sống kín tiếng và chọn cách lui về hậu trường, hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Ông được rất nhiều nghệ sĩ biết ơn và quý trọng vì sự tận tâm làm nghề. Ông sống bình dị trong một ngôi nhà tại quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Lần xuất hiện hiếm hoi của Vũ Linh vào đầu năm 2022 là lần ông làm khách mời show "Kiếp cầm ca" của NSND Hồng Nga. Trở lại với sân khấu, ông xúc động nói: "Ba năm không đi hát với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả". Sau đó, ông được nhiều nghệ sĩ - trong đó có đàn em thân thiết Thanh Hằng - mời, nhưng cũng không thể xuất hiện vì sức khỏe chưa đảm bảo.

Mặc dù tuổi cao nhưng mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, NSƯT Vũ Linh vẫn được khen vì giữ được giọng hát hay và tình cảm như ngày nào.

Nam nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm của các đồng nghiệp, đàn em trong nghề. Ảnh: Internet

Sống cuộc đời nhiều biến động, Vũ Linh từng tâm niệm: “Trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc tên tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh, tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho mình nhiều cơ hội, con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó là điều còn lại mãi với thời gian".

Chính vì điều đó, sau này nam nghệ sĩ đi hát chủ yếu để làm từ thiện. Ông đã xây dựng được 11 mái ấm tình thương dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sóng gió cuộc đời Vũ Linh phần nhiều gắn với tính ăn chơi của anh. Người trong nghề bảo nhau, đời có “tứ đổ tường” nguy hại thì anh vấp đủ, chẳng thiếu cái nào. Ông mê nhậu, nhiều cuộc nhậu không tính bằng giờ mà bằng ngày. Ham mê cờ bạc có lúc khiến anh mất một lần 3 căn nhà. Có thời gian anh còn gần sa vào ma túy, may mà thức tỉnh nhờ tình yêu với con gái.