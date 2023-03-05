Cách nhau 15 tuổi, NSND Công Lý và vợ trẻ gọi nhau bằng cách kì lạ: ‘Em bé, Lý già’

Hồi tháng 2/2023, người đẹp chia sẻ hình ảnh ban công nhà được trang trí lộng lẫy kèm tâm sự dí dỏm về ông chồng nổi tiếng: “Lý già thể hiện không quan tâm nhưng hôm nào trời mưa, pin đèn nạp không đủ là tắt. Mình đi vắng mà Lý già phải điện thoại hỏi, sao đèn ban công mãi không sáng thế”.

Theo VTC News, trước đó cặp đôi từng có thời gian dài tìm hiểu, yêu đương. Đến nay, cặp đôi vẫn rất mặn nồng. Bà xã kém 15 tuổi thường gọi NSND Công Lý bằng những danh xưng hết sức hài hước như: “Em bé Lý”, “Lý già”, “con khỉ già”…

Có lần cô trách yêu chồng vì tật hay cáu gắt và gọi anh là “em bé”: “Sáng bị lôi dậy sớm chuyển khách sạn, không vui lắm. Nhưng em bé này đang ốm nên mọi chuyện đều được thứ tha nhé”.Đáp lại, nam NSND cũng gọi vợ bằng những danh xưng hết sức dí dỏm, gần gũi. Thông thường, anh gọi bà xã bằng biệt danh “Hà Trư”: “Em bé này ngày nào cũng luyện chữ. Phát hiện đang ngồi viết tâm thư gửi cho Hà Trư với dòng nhắn nhủ “điên vừa thôi”.

Ngọc Hà còn gọi chồng bằng danh xưng “cụ Lý”: “Hôm nay sắm cái đồng hồ mới cho cụ Lý nhìn giờ cho rõ. Cụ Lý không khen chê mà liền hỏi: “Có cái đồng hồ nào mà không hỏng không? Phải mua cái đồng hồ mà không bị hỏng bao giờ ấy”.

Thậm chí, nam nghệ sĩ còn gọi vợ là “mày”, xưng “tao” nhưng vẫn rất dí dỏm, thân tình: “Mọi người cứ hay hỏi, anh Lý đâu mà không thấy chụp chung. Con khỉ già đây ạ. Lý lúc này đang thoại: “Tao là trò hề của mày đấy à?”

Công Lý và Ngọc Hà có cách xưng hô dí dỏm. Ảnh: Internet

Theo Tiền Phong, NSND Công Lý kết hôn cùng bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà vào đầu năm 2021. Cả hai gắn bó với nhau 5 năm trước khi về chung một nhà. Ngọc Hà tâm sự không muốn chia sẻ quá nhiều, cô bộc bạch: "Chuyện tương lai không ai biết mai sau thế nào. Tôi không có thói quen tô hồng tương lai, bôi đen quá khứ. Vì tôi đang sống với phút giây hiện tại và sẽ hết lòng với những điều trân quý”.

Vì bận rộn với công việc nên sau đám cưới, cặp đôi vẫn chưa có thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Ngọc Hà thường xuyên kề cạnh chồng trong công việc. Hai tháng sau đám cưới, cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật ở Phú Quốc. Ngày 21/7/2021, NSND Công Lý bị ngã dẫn đến chấn thương nên phải nhập viện cấp cứu. Có rất nhiều tin đồn vây quanh rằng anh bị đột quỵ. Quản lý của nam nghệ sĩ cho biết, vì là chuyện gia đình nên không chia sẻ gì thêm.

Ngọc Hà và Công Lý sau nhiều năm bên nhau. Ảnh: Internet

Thời gian chạy chữa, NSND Công Lý và gia đình không cập nhật tình hình sức khỏe hay tiến trình điều trị. Khi sức khỏe của nam nghệ sĩ ổn định, Ngọc Hà mới đăng tải hình ảnh chúc mừng sinh nhật của Công Lý ngay tại bệnh viện lên trang cá nhân.

Vợ kém 15 tuổi của Công Lý tiết lộ, gia đình phải hứng chịu nhiều tin đồn thất thiệt suốt thời gian Công Lý nằm viện. Cô “khóc đến lúc mắt mỏi lại", đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn và vô cùng bức xúc khi chồng bị phao tin qua đời.

Sau thời gian dài điều trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nghệ sĩ Công Lý xuất viện vào sáng 27/10/2021. Cô thay mặt chồng cảm ơn người thân, bạn bè, khán giả đã quan tâm, gửi lời động viên. "Là người vợ, cũng là người bên cạnh, chăm sóc anh thời gian qua, tôi càng thương và xót xa khi nhìn thấy tâm tư trĩu nặng của chồng. Anh rất nhớ sân khấu, nhớ khán giả, trường quay... nhưng cố kìm nén, cố ăn uống, luyện tập để có sức khỏe cho ngày trở lại", chị Ngọc Hà nói.