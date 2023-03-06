Trước đó vài ngày, nữ ca sĩ từng đăng tải bức ảnh trên chuyến bay kèm chia sẻ: "Về với ba". Bức ảnh cũng được chuyển sang màu trắng đen, cho thấy tâm trạng không vui của cô.

Thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam cho hay, tối 5/3, Miu Lê thay đổi ảnh đại diện chuyển sang màu đen và thông báo ba của cô đã ra đi mãi mãi. Nữ ca sĩ viết: "Nhật thương ba bằng hết tấm lòng của Nhật! Nếu có kiếp sau, Nhật mong ước vẫn được làm con của ba".

Ngay sau khi Miu Lê chia sẻ tin buồn, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp thân thiết đã gửi lời an ủi và động viên gia đình cô. Trong đó, có các nghệ sĩ như Văn Mai Phương, Song Luân, đạo diễn Nhất Trung, MC Tùng Leo,...

Dàn sao đồng loạt gửi lời chia buồn đến Miu Lê. Ảnh: Internet

Theo Tri thức trẻ, Miu Lê từ lâu đã là cái tên không còn xa lạ với người Việt. Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Trong giới giải trí, không hiếm người trẻ có tài nhưng cái tên Miu Lê vẫn tỏa sáng và để lại ấn tượng sâu đậm cho công chúng ở cả vai trò diễn viên cũng như ca sĩ.

Miu Lê đam mê ca hát từ nhỏ nhưng "ông Trời" lại se duyên cho cô tới với bộ môn nghệ thuật thứ 7 trước. Cô được khán giả biết đến qua bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng cùng với Midu, Nhã Phương.

Ngay sau khi được công chúng nhớ đến mình, Miu Lê có khoảng thời gian khá… im lặng để chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình ở vai trò ca sĩ. Dù vậy, những ca khúc đầu tiên do Miu Lê thể hiện như: Không Gian Vắng, Riêng Mình Em… chưa thật sự gây được ấn tượng với khán giả yêu nhạc.

Miu Lê. Ảnh: Internet

Năm 2011, Miu Lê tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như: Thiên Sứ 99, Oan Gia Đại Chiến, Tối Nay 8 Giờ, Nhà Có 5 Nàng Tiên… Cô còn lồng tiếng cho phim hoạt hình đình đám Kỷ Băng Hà 4, Xì Trum 2…

Bên cạnh đó, Miu Lê vẫn tiếp tục tung ra các sản phẩm âm nhạc mới như: Em Nhớ Anh, Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Mình Từng Yêu Nhau. Tới lúc này, cô được khán giả đón nhận khá nồng nhiệt ở vai trò ca sĩ.

Khi bộ phim Em Là Bà Nội Chả Anh thành công vang dội với sự tham gia của Miu Lê ở vai nữ chính, mang về doanh thu "khủng" nhất lịch sử điện ảnh Việt lúc bấy giờ, cái tên Miu Lê trở nên hot hơn bao giờ hết. Đây cũng là bước ngoặt đánh dấu thành công của cô gái sinh năm 1991 này.

Điều khiến cô hạnh phúc ở dự án này là vì bao nhiêu năm qua, dù không chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhưng cô vẫn được khán giả yêu thương, đón nhận. Bởi vậy, nữ ca sĩ cũng tự hứa với lòng, trong thời gian tới, cô sẽ cố gắng hết sức, nhiệt huyết hơn với âm nhạc để không phụ lòng yêu thương của mọi người dành cho mình.

Dù có cuộc sống thoải mái về kinh tế nhưng Miu Lê cũng có nỗi khổ riêng khi một mình ở Việt Nam trong khi tất cả người thân đã định cư ở nước ngoài.

Nếu chỉ nhìn vào sự vui vẻ bên ngoài, ai cũng nghĩ cuộc đời của Miu Lê được trải hoa hồng. Thực tế, cô phải tự lập từ rất sớm, phải nỗ lực rất nhiều bởi gia đình, người thân đều định cư ở nước ngoài. Miu Lê sống một mình tại Sài Gòn.

"Tôi cũng có những nỗi khổ riêng nhưng ít khi để người khác biết. Tôi chỉ muốn lan tỏa niềm vui, năng lượng tích cực tới người khác. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình mới 16 tuổi, thích cười nói, giữ vẻ hồn nhiên", nữ ca sĩ - diễn viên sinh năm 1991 nói trên Vnexpress.