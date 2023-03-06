Tin buồn: Cha của ca sĩ Miu Lê qua đời, loạt sao Việt đồng loạt bày tỏ nỗi xót xa

Hậu trường 06/03/2023 14:27

Cha của Miu Lê qua đời, nữ ca sĩ chia sẻ nỗi xúc động bằng một bức ảnh nắm tay ba cùng lời nguyện cầu.

Thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam cho hay, tối 5/3, Miu Lê thay đổi ảnh đại diện chuyển sang màu đen và thông báo ba của cô đã ra đi mãi mãi. Nữ ca sĩ viết: "Nhật thương ba bằng hết tấm lòng của Nhật! Nếu có kiếp sau, Nhật mong ước vẫn được làm con của ba".

Trước đó vài ngày, nữ ca sĩ từng đăng tải bức ảnh trên chuyến bay kèm chia sẻ: "Về với ba". Bức ảnh cũng được chuyển sang màu trắng đen, cho thấy tâm trạng không vui của cô.

Ngay sau khi Miu Lê chia sẻ tin buồn, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp thân thiết đã gửi lời an ủi và động viên gia đình cô. Trong đó, có các nghệ sĩ như Văn Mai Phương, Song Luân, đạo diễn Nhất Trung, MC Tùng Leo,...

Tin buồn: Cha của ca sĩ Miu Lê qua đời, loạt sao Việt đồng loạt bày tỏ nỗi xót xa - Ảnh 1
 

 

Tin buồn: Cha của ca sĩ Miu Lê qua đời, loạt sao Việt đồng loạt bày tỏ nỗi xót xa - Ảnh 2

Dàn sao đồng loạt gửi lời chia buồn đến Miu Lê. Ảnh: Internet

Theo Tri thức trẻ, Miu Lê từ lâu đã là cái tên không còn xa lạ với người Việt. Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Trong giới giải trí, không hiếm người trẻ có tài nhưng cái tên Miu Lê vẫn tỏa sáng và để lại ấn tượng sâu đậm cho công chúng ở cả vai trò diễn viên cũng như ca sĩ.

Miu Lê đam mê ca hát từ nhỏ nhưng "ông Trời" lại se duyên cho cô tới với bộ môn nghệ thuật thứ 7 trước. Cô được khán giả biết đến qua bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng cùng với Midu, Nhã Phương.

Ngay sau khi được công chúng nhớ đến mình, Miu Lê có khoảng thời gian khá… im lặng để chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình ở vai trò ca sĩ. Dù vậy, những ca khúc đầu tiên do Miu Lê thể hiện như: Không Gian Vắng, Riêng Mình Em… chưa thật sự gây được ấn tượng với khán giả yêu nhạc.

Tin buồn: Cha của ca sĩ Miu Lê qua đời, loạt sao Việt đồng loạt bày tỏ nỗi xót xa - Ảnh 3
Miu Lê. Ảnh: Internet

Năm 2011, Miu Lê tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như: Thiên Sứ 99, Oan Gia Đại Chiến, Tối Nay 8 Giờ, Nhà Có 5 Nàng Tiên… Cô còn lồng tiếng cho phim hoạt hình đình đám Kỷ Băng Hà 4, Xì Trum 2…

Bên cạnh đó, Miu Lê vẫn tiếp tục tung ra các sản phẩm âm nhạc mới như: Em Nhớ Anh, Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Mình Từng Yêu Nhau. Tới lúc này, cô được khán giả đón nhận khá nồng nhiệt ở vai trò ca sĩ.

Khi bộ phim Em Là Bà Nội Chả Anh thành công vang dội với sự tham gia của Miu Lê ở vai nữ chính, mang về doanh thu "khủng" nhất lịch sử điện ảnh Việt lúc bấy giờ, cái tên Miu Lê trở nên hot hơn bao giờ hết. Đây cũng là bước ngoặt đánh dấu thành công của cô gái sinh năm 1991 này.

Điều khiến cô hạnh phúc ở dự án này là vì bao nhiêu năm qua, dù không chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhưng cô vẫn được khán giả yêu thương, đón nhận. Bởi vậy, nữ ca sĩ cũng tự hứa với lòng, trong thời gian tới, cô sẽ cố gắng hết sức, nhiệt huyết hơn với âm nhạc để không phụ lòng yêu thương của mọi người dành cho mình.

 

Dù có cuộc sống thoải mái về kinh tế nhưng Miu Lê cũng có nỗi khổ riêng khi một mình ở Việt Nam trong khi tất cả người thân đã định cư ở nước ngoài.

Nếu chỉ nhìn vào sự vui vẻ bên ngoài, ai cũng nghĩ cuộc đời của Miu Lê được trải hoa hồng. Thực tế, cô phải tự lập từ rất sớm, phải nỗ lực rất nhiều bởi gia đình, người thân đều định cư ở nước ngoài. Miu Lê sống một mình tại Sài Gòn.

"Tôi cũng có những nỗi khổ riêng nhưng ít khi để người khác biết. Tôi chỉ muốn lan tỏa niềm vui, năng lượng tích cực tới người khác. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình mới 16 tuổi, thích cười nói, giữ vẻ hồn nhiên", nữ ca sĩ - diễn viên sinh năm 1991 nói trên Vnexpress.

Nghệ sĩ Vũ Luân lên tiếng về tin đồn là 'con rơi' của NSƯT Vũ Linh, lộ rõ đôi mắt sưng đỏ, ánh nhìn thất thần trong đám tang cha

Nghệ sĩ Vũ Luân lên tiếng về tin đồn là 'con rơi' của NSƯT Vũ Linh, lộ rõ đôi mắt sưng đỏ, ánh nhìn thất thần trong đám tang cha

Nghệ sĩ Vũ Luân đã có những phản hồi thông qua việc nhiều người cho rằng anh quá giống với ba nuôi của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Miu Lê cha Miu Lê qua đời ca sĩ Miu Lê

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 38 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 59 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 4 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang