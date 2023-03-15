Minh Hằng khoe nhan sắc mẹ bầu qua camera thường, khiến nhiều 'mẹ bầu' xin vía

Vừa qua, trên story Facebook cá nhân, Minh Hằng chia sẻ đã dành suốt 12 tiếng cho công việc ghi hình. Tuy nhiên, điều mà netizen chú ý hơn cả lại chính là nhan sắc của nữ diễn viên vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ.

Vào đúng dịp sinh nhật ông xã hồi tháng 3/2023, Minh Hằng lên tiếng thông báo gia đình nhỏ sắp có thêm thành viên nhí. Nữ ca sĩ sử dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhóc tỳ đầu lòng. Sau khi mang thai, Minh Hằng thoải mái xuất hiện trước công chúng và còn làm vlog ghi lại hành trình thiêng liêng này. Minh Hằng khoe vòng 2 đã lộ to rõ và nhan sắc xinh đẹp qua camera thường Ở tháng thứ 4 của thai kỳ, Minh Hằng nhận được nhiều lời khen vì vẫn chăm chỉ làm việc và giữ được thần sắc rạng rỡ đáng ngưỡng mộ. Minh Hằng đã chia sẻ cô vừa trải qua quá trình quay gần 12 tiếng đồng hồ. Trong buổi làm việc này, người đẹp diện bộ váy bầu tông xanh tươi mát với phom dáng rộng, trễ nải phần vai. Đặc biệt, điều khiến dân tình quan tâm là mỹ nhân gốc Sài thành vẫn giữ được năng lượng tích cực và nhan sắc tươi tắn dù làm việc với cường độ cao.

Cô chăm chỉ tập luyện thể dục để giữ sức khỏe thai kỳ ổn định Chia sẻ về kế hoạch sinh con ở tuổi 35, Minh Hằng trải lòng trong vlog do chính nữ ca sĩ đăng tải: "Chúng tôi đã yêu nhau một cách từ tốn, cũng trải qua từng giai đoạn. Tôi xác định đây là người có thể làm chồng của mình, làm cha của con mình. Cưới không quá phức tạp nhưng trở thành một người mẹ thì vô cùng phức tạp. Nuôi một đứa con cần nhiều yếu tố. Làm mẹ là một sự vĩ đại. Tôi thấy bạn bè mình chăm con như thế nào, trầm cảm ra sao, rồi mất luôn cả sự nghiệp. Điều đó bày ra trước mắt khiến tôi lo sợ, có thể nói là hèn. Nhưng khi gặp đúng người, nỗi sợ vẫn hiện hữu nhưng được xoa dịu vì có người cùng đồng hành". Bên cạnh chế độ ăn uống, giữ gìn sức khỏe thì nữ ca sĩ còn rất chăm chỉ tập tành giữ dáng Minh Hằng từng thừa nhận trong một chia sẻ mới đây về việc cô là người của công việc. Theo đó, người đẹp chỉ cảm thấy thoải mái và tự tin khi được sống trong công việc dù bản thân đang trong quá trình bầu bì. Tuy nhiên, nữ diễn viên Vừa Đi Vừa Khóc vẫn rất chú trọng đến sức khỏe bằng việc chăm chỉ luyện tập thể dục với các bộ môn nhẹ nhàng như yoga hoặc pilates.

Ông xã doanh nhân luôn là người kề cận Minh Hằng và động viên cô trong suốt quá trình thụ tinh đầy gian nan tại Thái Lan. Bên cạnh đó, bên cạnh chế độ ăn uống, giữ gìn sức khỏe thì nữ ca sĩ còn rất chăm chỉ tập tành giữ dáng. "Mẹ bầu" tuổi 36 chia sẻ hình ảnh rạng rỡ trong phòng tập Pilates để chuẩn bị sức khỏe cho thai kì. Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc "mẹ bầu" Minh Hằng. Thậm chí, một số còn không ngần ngại vào "xin vía" nữ diễn viên, đồng thời gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe.

Minh Hằng lộ rõ bụng bầu khi xuất hiện bên ông xã, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại Sau khi tiết lộ mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, Minh Hằng đã đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội.

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