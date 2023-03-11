Xúc động để có con, chồng doanh nhân túc trực ca sĩ Minh Hằng ngày đêm: Bay Thái - Việt, tự pha, tiêm kích trứng

Hậu trường 11/03/2023 17:48

Ông xã Minh Hằng được cho là người luôn kề cận, đồng hành cùng Minh Hằng trong các chuyến bay, anh cũng có mặt vào khoảnh khắc bác sĩ chuyển 2 phôi thai vào cơ thể của vợ.

Để có con, vợ chồng ca sĩ Minh Hằng lựa chọn biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Vợ chồng Minh Hằng lựa chọn thực hiện biện pháp IVF tại một bệnh viện phụ sản nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan. Xuyên suốt cả quá trình thực hiện, ông xã doanh nhân luôn là người đồng hành cùng cô. Anh là người pha thuốc và tiêm thuốc kích trứng cho nữ ca sĩ.

Được biết cô và ông xã quyết định dành trọn 1 tháng để đi chơi, du lịch tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai người. Cô cũng tranh thủ đọc thêm nhiều sách để bổ sung kiến thức, tập thể thao và điều chỉnh chế độ ăn giúp cơ thể trong trạng thái sẵn sàng nhất trước khi bắt đầu vào quá trình kích trứng và thụ tinh.

Xúc động để có con, chồng doanh nhân túc trực ca sĩ Minh Hằng ngày đêm: Bay Thái - Việt, tự pha, tiêm kích trứng - Ảnh 1

 

Xúc động để có con, chồng doanh nhân túc trực ca sĩ Minh Hằng ngày đêm: Bay Thái - Việt, tự pha, tiêm kích trứng - Ảnh 2
Minh Hằng và chồng doanh nhân dành trọn 1 tháng để đi chơi, du lịch tận hưởng khoảng thời gian trước khi thực hiện phương pháp. Ảnh: Internet 

Những chuyến bay từ Việt Nam đến Thái Lan của Minh Hằng đều có chồng đồng hành, săn sóc và động viên. Anh cũng có mặt vào khoảnh khắc bác sĩ chuyển 2 phôi thai vào cơ thể của vợ.

 

Xúc động để có con, chồng doanh nhân túc trực ca sĩ Minh Hằng ngày đêm: Bay Thái - Việt, tự pha, tiêm kích trứng - Ảnh 3
 

 

Xúc động để có con, chồng doanh nhân túc trực ca sĩ Minh Hằng ngày đêm: Bay Thái - Việt, tự pha, tiêm kích trứng - Ảnh 4
Chồng doanh nhân là người đồng hành từ những ngày đầu tiên cô tiêm thuốc kích trứng. Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ đã chuẩn bị rất nhiều từ kiến thức, sức khỏe đến tinh thần để đón chào thiên thần nhỏ. Cô cho biết, em bé này nằm trong kế hoạch của cô và chồng, có sự sắp xếp và chuẩn bị từ trước. Bởi, bản thân nữ ca sĩ là người sống theo lịch trình được lên rõ ràng, chi tiết.

 

 

Xúc động để có con, chồng doanh nhân túc trực ca sĩ Minh Hằng ngày đêm: Bay Thái - Việt, tự pha, tiêm kích trứng - Ảnh 5
 

 

Xúc động để có con, chồng doanh nhân túc trực ca sĩ Minh Hằng ngày đêm: Bay Thái - Việt, tự pha, tiêm kích trứng - Ảnh 6
Anh cũng là người săn sóc cô từng li từng tí lúc thực hiện các thủ thuật hút trứng, cấy phôi. Ảnh: Internet

 

Chuyển phôi thành công cũng là lúc Minh Hằng có tâm lý sợ hãi, giữ gìn cẩn thận giống như bao bà bầu khác:

“Sau giây phút thiêng liêng đó tôi đối diện với rất nhiều nỗi sợ: Mình phải giữ gìn như thế nào, đi tắm, ngồi hay đứng tôi đều sợ. Đó là kỷ niệm vô cùng đắt giá mà chỉ những người trải qua mới hiểu được”.

Sau khi công bố thông tin đang có em bé đầu lòng, Minh Hằng nhận về nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người thân và người hâm mộ. Cô cho biết bản thân và chồng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc vừa vui nhưng cũng nhiều hoang mang lo lắng bởi vì hành trình này còn quá mới mẻ. Cả hai đang từng ngày tận hưởng niềm vui và hạnh phúc chờ đợi bé con lớn lên trong bụng.

Trong hành trình đầy cảm xúc này, Minh Hằng không quên nhấn mạnh vai trò đồng hành, khích lệ của ông xã.

Xúc động để có con, chồng doanh nhân túc trực ca sĩ Minh Hằng ngày đêm: Bay Thái - Việt, tự pha, tiêm kích trứng - Ảnh 7
Nữ ca sĩ luôn hạnh phúc khi có ông xã kề bên. Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Báo Thanh Niên, nữ ca sĩ xúc động. Cô cho hay, bản thân đã dành thời gian cho bản thân và chuẩn bị cho vai trò làm mẹ vào năm 2023. Sau khi tìm hiểu kỹ các tài liệu và thoải mái về tâm lý.

Cô chia sẻ: “Tôi từng nghĩ IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) là phương pháp rất chủ động để mình có thể biết mọi thứ diễn ra theo trình tự thế nào. Nhưng khi bước chân vào hành trình thực sự tôi mới biết mọi thứ không như mình đã nghĩ. Tôi không thể nào quên được cảm giác khi hai phôi thai được chuyển vào cơ thể. Khi đó, tôi nhận ra đang có sinh linh sống trong cơ thể của mình".

Giọng ca Một vòng trái đất trải lòng: “Hành trình này khá gian nan, có nhiều thứ khiến tôi bỡ ngỡ. Nhưng tôi và chồng cảm thấy hạnh phúc khi chào đón sinh linh bé nhỏ đến với cuộc đời. Tôi muốn ghi lại hết khoảnh khắc này vì có thể cả cuộc đời sẽ không quên được". 

Tiết lộ MỚI của Bình Tinh về hành động của Việt Hương khi NSƯT Vũ Linh qua đời: Nghẹn ngào vì quá chân tình

Tiết lộ MỚI của Bình Tinh về hành động của Việt Hương khi NSƯT Vũ Linh qua đời: Nghẹn ngào vì quá chân tình

Rất nhiều khán giả thắc mắc vì sao lễ tang NSƯT Vũ Linh không có sự tham gia của Việt Hương. Trước những điều này, nữ diễn viên đã bày tỏ những khó khăn của bản thân, đồng thời Bình Tinh - con nuôi của nghệ sĩ cải lương cũng đã tiết lộ một số thông tin khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Hằng Minh Hằng IVF ca sĩ Minh Hằng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 11 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 32 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 37 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang