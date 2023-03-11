Xúc động để có con, chồng doanh nhân túc trực ca sĩ Minh Hằng ngày đêm: Bay Thái - Việt, tự pha, tiêm kích trứng

Được biết cô và ông xã quyết định dành trọn 1 tháng để đi chơi, du lịch tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai người. Cô cũng tranh thủ đọc thêm nhiều sách để bổ sung kiến thức, tập thể thao và điều chỉnh chế độ ăn giúp cơ thể trong trạng thái sẵn sàng nhất trước khi bắt đầu vào quá trình kích trứng và thụ tinh.

Để có con, vợ chồng ca sĩ Minh Hằng lựa chọn biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Vợ chồng Minh Hằng lựa chọn thực hiện biện pháp IVF tại một bệnh viện phụ sản nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan. Xuyên suốt cả quá trình thực hiện, ông xã doanh nhân luôn là người đồng hành cùng cô. Anh là người pha thuốc và tiêm thuốc kích trứng cho nữ ca sĩ.

Những chuyến bay từ Việt Nam đến Thái Lan của Minh Hằng đều có chồng đồng hành, săn sóc và động viên. Anh cũng có mặt vào khoảnh khắc bác sĩ chuyển 2 phôi thai vào cơ thể của vợ.

Chồng doanh nhân là người đồng hành từ những ngày đầu tiên cô tiêm thuốc kích trứng. Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ đã chuẩn bị rất nhiều từ kiến thức, sức khỏe đến tinh thần để đón chào thiên thần nhỏ. Cô cho biết, em bé này nằm trong kế hoạch của cô và chồng, có sự sắp xếp và chuẩn bị từ trước. Bởi, bản thân nữ ca sĩ là người sống theo lịch trình được lên rõ ràng, chi tiết.

Anh cũng là người săn sóc cô từng li từng tí lúc thực hiện các thủ thuật hút trứng, cấy phôi. Ảnh: Internet

Chuyển phôi thành công cũng là lúc Minh Hằng có tâm lý sợ hãi, giữ gìn cẩn thận giống như bao bà bầu khác:

“Sau giây phút thiêng liêng đó tôi đối diện với rất nhiều nỗi sợ: Mình phải giữ gìn như thế nào, đi tắm, ngồi hay đứng tôi đều sợ. Đó là kỷ niệm vô cùng đắt giá mà chỉ những người trải qua mới hiểu được”.

Sau khi công bố thông tin đang có em bé đầu lòng, Minh Hằng nhận về nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người thân và người hâm mộ. Cô cho biết bản thân và chồng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc vừa vui nhưng cũng nhiều hoang mang lo lắng bởi vì hành trình này còn quá mới mẻ. Cả hai đang từng ngày tận hưởng niềm vui và hạnh phúc chờ đợi bé con lớn lên trong bụng.

Trong hành trình đầy cảm xúc này, Minh Hằng không quên nhấn mạnh vai trò đồng hành, khích lệ của ông xã.

Nữ ca sĩ luôn hạnh phúc khi có ông xã kề bên. Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Báo Thanh Niên, nữ ca sĩ xúc động. Cô cho hay, bản thân đã dành thời gian cho bản thân và chuẩn bị cho vai trò làm mẹ vào năm 2023. Sau khi tìm hiểu kỹ các tài liệu và thoải mái về tâm lý.

Cô chia sẻ: “Tôi từng nghĩ IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) là phương pháp rất chủ động để mình có thể biết mọi thứ diễn ra theo trình tự thế nào. Nhưng khi bước chân vào hành trình thực sự tôi mới biết mọi thứ không như mình đã nghĩ. Tôi không thể nào quên được cảm giác khi hai phôi thai được chuyển vào cơ thể. Khi đó, tôi nhận ra đang có sinh linh sống trong cơ thể của mình".

Giọng ca Một vòng trái đất trải lòng: “Hành trình này khá gian nan, có nhiều thứ khiến tôi bỡ ngỡ. Nhưng tôi và chồng cảm thấy hạnh phúc khi chào đón sinh linh bé nhỏ đến với cuộc đời. Tôi muốn ghi lại hết khoảnh khắc này vì có thể cả cuộc đời sẽ không quên được".