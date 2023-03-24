Xuất hiện trong tiệc cưới của Phillip Nguyễn và Linh Rin, quý tử Hà Tăng lọt vào khung hình gây chú ý

Linh Rin và Phillip Nguyễn vừa tổ chức đám cưới Manila, Phillipines. Đồng thời, quý tử Richard Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện vài giây bên cạnh bố mẹ Hà Tăng và Louis Nguyễn .

Tiệc cưới của cặp đôi Linh Rin và Phillip Nguyễn được tổ chức tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish ở Manila - địa điểm từng diễn ra đám cưới Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn - anh trai Phillip Nguyễn. Manila cũng là quê ngoại của chú rể, nơi anh có nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Hôn lễ bắt đầu trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp. Cô dâu diện váy cưới phong cách nhẹ nhàng, đầu đội khăn voan, đính kết hoa, khoác tay Phillip Nguyễn bước vào lễ đường. Sau khi thực hiện các nghi thức, họ hôn nhau trong tiếng reo hò của mọi người.

cùng hơn 500 khách mời dùng tiệc trong không gian sang trọng mang phong cách lễ hội gần đó. Phillip Nguyễn tự tay lên ý tưởng trang trí tiệc cưới kết hợp văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Phillipines - Ảnh: FBNV Nếu như Hà Tăng và Louis Nguyễn xuất hiện trong danh sách những cặp đôi hạnh phúc có mặt để chứng kiến khoảnh khắc Phillip Nguyễn - Linh Rin thề nguyện trong lễ đường thì quý tử Richard của cả hai cũng có vị trí quan trọng. Dù đã có mặt trước một ngày diễn ra đám cưới nhưng Hà Tăng và Louis Nguyễn chưa chia sẻ ảnh gia đình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua một vài ảnh hiếm của quan khách đăng tải, dân tình cũng soi được thái độ đặc biệt của vợ chồng "ngọc nữ". Trong tiệc tối của Linh Rin và Phillip Nguyễn, Hà Tăng diện chiếc đầm hồng thanh lịch và trang điểm nhẹ nhàng còn Louis Nguyễn thì diện đồ truyền thống của người Philippines. Khi cô dâu chú rể xuất hiện, Hà Tăng hào hứng nhún nhảy, tung khăn để chào đón. Ngay sau đó, Louis Nguyễn cũng đứng dậy và vỗ tay khi Linh Rin và Phillip Nguyễn khiêu vũ mở màn buổi tiệc.

Dựa vào chiều cao và góc nghiêng, netizen cho rằng em bé cạnh Louis Nguyễn và Hà Tăng chính là bé Richard Nguyễn - Ảnh: Chụp màn hình Qúy tử nhà Hà Tăng - Ảnh: FBNV Đồng thời, quý tử Richard Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện vài giây bên cạnh bố mẹ. Nhóc tỳ diện trang phục của Philippines để dự cưới. Em bé có hành động chạy lại ôm lấy bố doanh nhân khi cô dâu chú rể xuất hiện. Trong thiệp cưới của Phillip Ngguyễn thì bé Richard Nguyễn giữ vai trò là nhóc tỳ mang đồng xu vào lễ đường với ý nghĩa đem đến sự tốt đẹp, thịnh vượng và may mắn cho cô dâu - chú rể.

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