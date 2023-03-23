NÓNG: Loạt ảnh cưới của Phillip Nguyễn và Linh Rin tại Philippines, Hà Tăng xuất hiện ở vị trí quan trọng này

Hậu trường 23/03/2023 17:06

Vào chiều ngày 23/3, đám cưới hào môn của Linh Rin và Phillip Nguyễn chính thức diễn ra tại một nhà thờ ở Manila, Philippines.

Vào chiều ngày 23/3, những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi Linh Rin và Phillip Nguyễn trong lễ đường đã được bạn bè dự lễ cưới chia sẻ công khai. Cụ thể, xuất hiện trong hôn lễ, Linh Rin diện chiếc váy trắng như "công chúa" sánh đôi bên cạnh chú rể Phillip Nguyễn. Cặp đôi thực hiện các nghi thức cưới như truyền thống của người Philippines.

Trước giờ G, Linh Rin cũng hé lộ cận chiếc váy cưới và chia sẻ xúc động: "Thấy nhịp đập tim mình tưởng như ngưng lại, rồi lại thổn thức hơn bao giờ hết. Cái chạm của một chút nhẹ nhàng và tinh tế, chút cổ điển, sự rực rỡ của tình yêu, ẩn mình trong sự mềm mại và dịu dàng ấy... bước vào Thánh đường". 

NÓNG: Loạt ảnh cưới của Phillip Nguyễn và Linh Rin tại Philippines, Hà Tăng xuất hiện ở vị trí quan trọng này - Ảnh 1NÓNG: Loạt ảnh cưới của Phillip Nguyễn và Linh Rin tại Philippines, Hà Tăng xuất hiện ở vị trí quan trọng này - Ảnh 2
Cận cảnh ảnh Phillip Nguyễn và Linh Rin trong lễ đường tại Philippines - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, trong ảnh do bạn bè chia sẻ, có thể thấy Hà Tăng - chị dâu của Phillip Nguyễn đứng ở hàng đầu. Phu nhân hào môn diện chiếc váy dạ hội màu hồng theo đúng yêu cầu của cô dâu chú rể. Dù ảnh chụp ở khoảng cách xa nhưng có thể nhận ra "ngọc nữ" hướng mắt về em dâu và em chồng và nở nụ cười.

Vợ chồng Hà Tăng được Phillip Nguyễn và Linh Rin viết tên vào danh sách những cặp đôi có vai trò chứng kiến khoảnh khắc cô dâu chú rể thực hiện nghi thức ký tên. 

NÓNG: Loạt ảnh cưới của Phillip Nguyễn và Linh Rin tại Philippines, Hà Tăng xuất hiện ở vị trí quan trọng này - Ảnh 3
Chị dâu của Phillip Nguyễn - Hà Tăng đứng ở hàng đầu - Ảnh: FBNV

Đầu năm 2022, Linh Rin và Phillip Nguyễn đã đính hôn và bắt đầu sống chung. Linh Rin nói cô đã sẵn sàng để trở thành vợ và mẹ. Điều người đẹp đặt lên hàng đầu khi bước vào hôn nhân là niềm tin. Linh Rin còn thay đổi một số thói quen, suy nghĩ để dung hòa với Phillip Nguyễn.

NÓNG: Loạt ảnh cưới của Phillip Nguyễn và Linh Rin tại Philippines, Hà Tăng xuất hiện ở vị trí quan trọng này - Ảnh 4
Ảnh cưới của Linh Rin, Phillip Nguyễn - Ảnh: FBNV

Linh Rin tên thật Ngô Phương Linh, sinh năm 1993, là một trong những hot girl nổi tiếng ở Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, đóng phim Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ online (2013), Lời nói dối ngọt ngào (2016). Cô tham gia The Look Vietnam 2017, thành viên đội Phạm Hương, vào đến top 4 chung cuộc, nhưng sau đó xin rút lui.

Phillip Nguyễn sinh năm 1985, là một trong những người thừa kế của tập đoàn gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Công ty của anh từng tổ chức nhiều sự kiện như Đường đua sắc màu (Color Me Run), đưa The Chainsmokers về biểu diễn ở TP.HCM.

Choáng ngợp khung cảnh trang trọng bên trong nơi diễn ra hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn

Choáng ngợp khung cảnh trang trọng bên trong nơi diễn ra hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn

Được biết lễ cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn sẽ được diễn ra tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish tại thủ đô Manila, Philippines.

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