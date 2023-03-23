Nhan sắc 'khác lạ' của Linh Rin khi ở nhà và lúc làm cô dâu

Linh Rin cùng với bạn trai doanh nhân Phillip Nguyễn chụp ảnh cưới theo phong cách sang trọng, lãng mạn. Trong loạt ảnh cưới được cô dâu chú rể hé lộ, Linh Rin chọn lối trang điểm hiện đại kết hợp với chiếc váy cưới trắng muốt giúp tôn lên nhan sắc không chút tì vết.

Những ngày gần đây, đám cưới Linh Rin (Ngô Phương Linh) và Phillip Nguyễn chính là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Tiệc cưới đầu tiên được tổ chức ở Philippines và cặp đôi cùng khách mời cũng liên tục chia sẻ những khoảnh khắc trước thềm đám cưới.

So ảnh cưới với lúc Linh Rin ở nhà, không son phấn mới thấy phong độ xinh đẹp của con dâu nhà họ Nguyễn xuất sắc thế nào. Dù mặt mộc hay lúc làm cô dâu, Linh Rin đều khiến dân tình phải xuýt xoa vì làn da trắng trẻo.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là thần thái của cựu hot girl. Nếu như lúc ở nhà, trông cô nàng mộc mạc và giản dị với gương mặt không son phấn, mặc áo thun thì khi làm cô dâu, ở Linh Rin toát lên sự sang trọng, rạng ngời.

Linh Rin là một trong những mỹ nhân hiếm hoi không ngại đăng ảnh mặt mộc, không chỉnh ảnh, không trang điểm - Ảnh: Chụp màn hình

Linh Rin tên thật Ngô Phương Linh, sinh năm 1993, là một trong những hot girl nổi tiếng ở Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, đóng phim Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ online (2013), Lời nói dối ngọt ngào (2016). Cô tham gia The Look Vietnam 2017, thành viên đội Phạm Hương, vào đến top 4 chung cuộc, nhưng sau đó xin rút lui.

Phillip Nguyễn sinh năm 1985, là một trong những người thừa kế của tập đoàn gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Công ty của anh từng tổ chức nhiều sự kiện như Đường đua sắc màu (Color Me Run), đưa The Chainsmokers về biểu diễn ở TP HCM.